Освободитель или угнетатель. Кем войдет в историю экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Начиная с апреля он находился в больнице Сингапура, где проходил очередной сеанс лечения. Он пришел во власть в качестве борца с колонизацией, а закончил политическую карьеру в статусе престарелого диктатора. Каким история запомнит Мугамбе — в материале «360».

Мугабе пришел во власть в 1980 году, когда страна освободилась от британского владычества. Образованный и вежливый учитель, всем казалось, что он приведет страну к процветанию. Но с наступлением нового века рухнула экономика, а вчерашний герой превратился в диктатора с приступами гнева и паранойи.

Два миллиона евро потратил президент Зимбабве на вечеринку в честь своего 93-летия Подробнее

Мугабе родился в римско-католической миссии, которая располагалась недалеко от столицы Хараре. Тогда страна была британской колонией и даже называлась по другому: Южная Родезия. Воспитанный священниками-иезуитами молодой Мугабе после учебы стал преподавать в школе сам, а после уехал в ЮАР, где поступил в университет Форт-Хэйр, который стал настоящей кузницей кадров для будущих лидеров стран Африки.

Домой Мугабе вернулся только в 1960 году. Тогда он и начал заниматься политикой. Через четыре года за критику «белого правления» его отправили в тюрьму. Пока он находился за решеткой его маленький сын, которого мать увезла в Гану, умер от малярии. Безутешный отец просил отпустить его на похороны, но премьер-министр страны Ян Смит отказал ему в освобождении.

После выхода из тюрьмы Мугабе возглавил военизированную структуру Национальный Союз Зимбабве. Он начал партизанскую войну против власти. После окончания в 1980 году он выигрывает выборы и становится первым черным премьер-министром страны. Весь мир признает ее независимости, а Южная Родезия меняет название на Зимбабве.

С белым населением Мугабе не ссорится и предлагает жить в мире. Он даже нашел общий язык с бывшим лидером страны Яном Смитом, который ушел на пенсию и жил на своей ферме.

Когда наши танки въедут в Хараре. В Зимбабве свергли старейшего диктатора мира Подробнее

Экономика процветала. Молодой и образованный премьер-министр направлял деньги на ремонт дорог и строительство школ для чернокожего населения в рамках полного отказа от расовой дискриминации.

Сохранить власть любой ценой

Вкусив власть, Мугабе не собирался от нее отказываться и начал избавляться от конкурентов. На его пути стал еще один герой партизанской войны Джошуа Нкомо. В середине 80-х на западе страны вспыхнуло восстание. Мугабе обвинил в этом Нкомо.

На место выдвинулась так называемая «Пятая бригада» — бывшие подчиненные Мугабе во время войны, которые вырезали около 200 тысяч людей из племени ндебеле. Это было национальное меньшинство, которым командовал Нкомо. После того, как на месте бойни международные структуры нашли массовые захоронения Мугабе обвинили в геноциде.

Двух сроков на посту премьер-министра Мугабе оказалось недостаточно. Он изменил Конституцию и стал президентом. В 1992 году умерла его жена жена Салли. Пожалуй, именно ее смерть превратили его в настоящего диктатора.

Когда и президентские сроки кончились Мугабе снова принял новую Конституцию. Но теперь он вынес ее на референдум. Однако народ не одобрил продолжение его правления и проголосовал против. В провале Мугабе обвинил белое меньшинство, которых он начал называть «врагами страны».

Мугабе не стал объявлять о своей отставке Подробнее

С одобрения президента чернокожее население начало захватывать фермы, принадлежащие белым. Когда пострадавшие пытались жаловаться, президент ответил, что это — за колониальную несправедливость.

Утрата власти

Шел 2000 год, когда конфискация ферм привела к обвалу самой быстроразвивающейся экономики Африки. Провал в сельском хозяйстве стал гиперинфляции, которая за восемь лет выросла на 500 миллиардов процентов, а безработица выросла до 80%. Белое население сбежало, но Мугабе нашел новых врагов: расистов и империалистов в Вашингтоне и Лондоне.

На президентских выборах в 2008 году победу в первом туре одержал соперник Мугабе - профсоюзный лидер Морган Цвангираи. Президент натравил на соперника свою личную армию, которая расправилась с несколькими его помощниками и тот снял свою кандидатуру. Реванш Цвангираи пытался взять в 2014 году, но тогда Мугабе лично потребовал подделать результаты выборов. Казалось, что он должен остаться навсегда. Но в ноябре 2017 года Мугабе ушел с поста президента.

Власти Зимбабве решили вернуть национальную валюту. Ее упраздняли из‐за гиперинфляции Подробнее

Свою роль в этом сыграли военные, которые ввели в столицу танки. Причиной стало то, что Мугабе уволил вице-премьера Мнанагагву, которого считали его преемником. Тогда же стало известно что он готовится отдать этот пост своей супруге Грейс. В стране ее знали как «Gucci Грейс». За счет государственного бюджета она покупала себе одежду и драгоценности и была самым ненавидимым лицом страны.

Зимбабвийский африканский национальный союз исключил Мугабе из своих рядов. Но он до последнего не верил, что его отстраняют от власти. Только после начала процедуры импичмента он согласился уйти добровольно.

Его решение вызвало настоящий праздник по всей стране. Пока в стране веселились лидер, который управлял страной 37 лет, почувствовал себя обманутым и преданным со стороны партии и народа. Возможно, что именно чувство обиды настолько надломило его, что болезнь взяла свое. После отставки он остался жить в своем особняке, наблюдая за тем, как политическая жизнь после его ухода продолжалась.

В июле прошлого года перед выборами в государственный парламент он заявил, что намерен отдать свой голос оппозиционным партиям, которые всего несколько месяцев назад он считал своими самыми страшными врагами.

Место Мугабе в истории

Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе Подробнее

Единого мнения о личности бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе не может быть ни у кого. Его нельзя считать только плохим или только хорошим. К нему неоднозначно относятся даже в его родной стране. Таким мнением с «360» поделилась профессор ГУ ВШЭ, заслуженный профессор Натальского университета в ЮАР Ирина Филатова.

«У Мугабе есть последователи, в том числе в Южной Африке, которые считают, что он сделал все для освобождения своего народа. А есть другие, которые считают, что он разрушил экономику Зимбабве», — заявила она.

При этом она отметила, что говоря о разрушении все упоминают даже не то, что было создано в годы колониализма, а о том, чего он смог добиться в стране за первые сроки своего правления. То есть он сам нивелировал тот успех, когда в начале 2000-х годов он начал терять свою власть.

Начавший свой путь с простого учителя в школе Роберт Мугабе перенес простые правила на управление страной, которая под его началом прекратила быть колонией и начала расти и развиваться. Но власть оказалась для него тем самым наркотиком, пристрастие к которому он одолеть не смог.

Именно это желание править вечно и превратило героя освободителя в жестокого диктатора. В этом случае каждый может запомнить для себя разного Мугабе: рассудительного, двигающего вперед к успеху молодую страну, или старого больного, разрушившего все, чего он добился и до последнего пытавшегося сохранить власть.