После прихода Майи Санду к власти в Молдавии вновь стал актуальным вопрос о судьбе Приднестровья. Она уже предложила вывести из региона российских миротворцев. Эксперты в разговоре с «360» заявили, что Санду продолжит вести подобную риторику, но на деле ничего не изменится. У нового президента нет ресурсов для физических изменений ситуации.

В Telegram-канале «Незыгарь» недавно появилась информация о том, что новое руководство Молдавии якобы не исключает силовой вариант решения проблемы Приднестровья. Ссылаясь на источники в Киеве, автор канала написал, что Санду интересовалась у Зеленского, возможна ли поддержка со стороны Украины в случае силового присоединения Приднестровья. В этих действиях Молдавию якобы готовы поддержать Румыния, Польша и Британия.

На должность министра обороны, по данным «Незыгаря», Санду хочет назначить офицера Генштаба Анатолия Носатого, ранее работавшего в ООН и получившего степень магистра стратегий нацбезопасности американского Университета национальной обороны.

Будет мир?

Однако эксперты в таком исходе событий сильно сомневаются. Председатель общественного молдавского движения «Родина — Евразийский союз» Игорь Тулянцев уверен: положение Приднестровья при Санду останется неизменным. Это связано с тем, что сейчас в правительстве остались те же люди, что были и при Додоне. Да, в риторике будут изменения, но в проводимой государством политике — нет.

«Я сегодня исключаю резкое обострение ситуации и начало военных действий», — подчеркнул собеседник «360».

По его словам, будет «обмен любезностями», парирования с двух сторон и разговоры, но не более. О каких-то изменениях можно будет говорить, если парламент примет новое правительство, а пока у Санду как таковых полномочий нет.

Доктор политических наук, доцент МГУ имени Ломоносова и профессор в РАНХиГС при президенте РФ Наталья Харитонова выразила схожее мнение. Она напомнила, что судьбу Приднестровья обсуждают постоянно с приходом нового руководителя, но ничего не меняется.

«В данной ситуации ничего экстраординарного не происходит, кроме риторики. И она объяснима, потому что речь идет о прозападном кандидате. У нее есть необходимость отрабатывать свои обещания как перед своими избирателями, так и перед западными кураторами», — отметила Харитонова.

Захотят втянуть Россию

При этом она отметила, что будут находиться те, кто попытается раскачать ситуацию искусственным образом. Сейчас мы уже это можем наблюдать на примере провокационных высказываний в адрес миротворцев. Однако хочется верить, что всем хватит благоразумия не доводить ситуацию до открытого конфликта, причем с участием России, потому что сейчас идут провокации именно в адрес наших миротворцев.

Вероятнее всего, будет реализован сценарий, в котором Санду будет озвучивать более жесткие позиции в отношении Приднестровья, но сделать ничего не сможет. По словам Харитоновой, Санду — последовательный в своих действиях политик. Она всегда придерживалась позиции: переговорный процесс с Приднестровьем не нужен. И ссылалась на закон 2005 года, по которому Молдавия обозначила Приднестровье своей территорией.

«Она последовательна, но одно дело — ее взгляды и риторика, другое — наличие реального ресурса, который позволит ей физически изменить ситуацию. Я пока этого ресурса не наблюдаю», — заключила эксперт.

Приднестровье — не проблема?

А политический обозреватель в Молдавии Анатолий Голя и вовсе назвал вопрос Приднестровья в значительной степени раздутой проблемой. По его словам, ни у Санду, ни у молдавских властей, ни у самого народа этот вопрос не стоит в приоритете.

«Я не вижу причин ни для обострения, ни для нормализации ситуации. Она как-то развивается сама по себе, и никого это особо в Кишиневе не волнует», — заметил Голя.

Он подчеркнул, что Приднестровье не входит даже в десятку проблем, волнующих людей. Это лет 10–20 назад каждый политик, придя на выборы, должен был обязательно что-то сказать про Приднестровье, а сейчас это мало кого интересует. Единственное, что может беспокоить, — это контрабандные меры и долг за газ.

Санду может попытаться разрушить коррупционные и контрабандные схемы, которые существуют при участии политиков как из Молдавии, так и из Приднестровья. А что касается статуса и регулирования региона — это все неактуально и нереально ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.