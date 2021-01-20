Бывший президент задумал раскол? Возможной партии Трампа предсказали взлет и падение

Бывший лидер США Дональд Трамп задумался о создании собственной партии после ухода с поста президента. Он даже придумал название для нее: Партия патриотов. Политологи отмечают — если Трамп это сделает, то раскол Республиканской партии будет неизбежен.

О желании Трампа создать партию первыми написали в WSJ со ссылкой на свои источники. По словам авторов, он якобы консультировался по этому вопросу с несколькими помощниками и другими близкими ему людьми. Создать партию он хочет для сохранения давления на Белый дом после ухода с должности президента.

Новость может быть правдой с учетом того, что в последние дни Трамп рассорился с несколькими республиканскими лидерами, в том числе с лидером большинства в сенате Митчем МакКоннеллом. Последний во вторник заявил, что Трамп заслужил обвинения в провоцировании смертоносных беспорядков 6 января у Капитолия.

При этом опросы показали, что Трамп сохраняет сильную поддержку среди рядовых избирателей Республиканской партии.

Сплетня или правда?

В своей статье WSJ указал: неизвестно, насколько серьезны намерения Трампа. Воплощение идеи потребует значительных затрат времени и ресурсов.

А директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев отметил, что новость вполне может быть намеренной провокацией и уткой. Дело в том, что перед республиканцами сейчас стоит сложный вопрос: что делать с Трампом? Они не знают, стоит ли продолжать с ним сотрудничество и рассчитывать на него в 2024 году или порвать все связи. Этот вопрос прояснится чуть позже.

В такой атмосфере новость про создание собственной партии можно легко принять за орудие, которым пытаются вбить клин между Трампом и республиканцами. Тем более Белый дом отказался как-либо комментировать эту новость.

Поддержат или нет?

Если предположить, что Трамп все же действительно создаст свою партию, то у него есть все шансы получить поддержку. Он заработал большую базу сторонников, часть из которых никогда не была глубоко вовлечена в республиканскую политику до его кампании в 2016 году.

«Он легко может создать партию, если захочет. И, вероятно, заберет с собой значительную долю Республиканской партии», — сказал «360» политолог Эндрю Корыбко.

Тем более многие республиканцы были недовольны тем, как их партия обращалась с Трампом, и ищут альтернативы.

Однако возникает другая проблема. Третьи партии обычно не получают достаточной поддержки, чтобы играть важную роль в национальных выборах. А если Трамп попытается такую создать, то в первую очередь противиться этому будут официальные представители Республиканской партии, потому что он по факту заберет у нее значительную часть голосов избирателей.

«Если он это сделает, то, безусловно, получит большую поддержку, но это расколет Республиканскую партию и обеспечит победу демократов на следующих выборах. А значит, у спекулятивной третьей стороны будет больше шансов на победу не ранее 2028 года», — заключает Корыбко.

В этом году Трамп точно не будет баллотироваться в президенты, что еще раз подчеркивает малую вероятность создания партии.

Рогулев также подчеркнул, что Дональд Трамп, по сути, не является партийным деятелем. Он харизматичная фигура, у которой есть личные сторонники, но создание партии — это несколько иное дело, тем более в 50 штатах.

Продолжение политической карьеры

Если вероятность создания собственной партии Трампом низка, то продолжение его политической карьеры вполне возможно. Впрочем, он может столкнуться со сложностями, если решит баллотироваться в 2024 году.

Отношение к Трампу с самого начала было двояким. Даже на выборах 2016 года существовало движение «Республиканцы против Трампа». Как подметил Юрий Рогулев, это разделение усугубилось после штурма Конгресса. Многим показалось, что в этом вопросе он перегнул палку.

Вопрос в том, сможет ли число противников Трампа среди республиканцев вырасти до такой степени, чтобы с ним порвать отношения? Второй вопрос: если не Трамп, то кто? В 2016 году все кандидаты республиканцев провалились. Сейчас тоже никого особенно не видно.

«У демократов ситуация ничем не лучше. Они наскребли этого Байдена с большим трудом, но ясно, что это переходная фигура и что в 2024 году баллотироваться он не будет. В этой мутной водичке, конечно, Трамп может всплыть опять, потому что на безрыбье... сами знаете», — предположил собеседник «360».

В конце концов за него уже проголосовали 70 миллионов человек, а это довольно большая цифра. Сбрасывать со счетов Трампа пока не стоит.

Политолог Корыбко предположил, что Трамп может решить не баллотироваться в 2024 году из-за возраста. Однако его последователи проголосуют за того, кого тот поддержит. Такой фигурой вполне может стать Майк Помпео. И если это произойдет, то Помпео может выбрать Трампа своим вице-президентом в качестве обходного пути для его возвращения в офис.