Прежние методы уже не работают. Как не остаться без работы и получить повышение

В ближайшее время под сокращение могут попасть несколько категорий специалистов — дизайнеры, HR-менеджеры и менеджеры по продажам. Но риск потери работы можно нивелировать, для этого сотрудник может предложить план по оптимизации затрат. Держать себя в тонусе, улучшать навыки и соответствовать новым требованиям поможет постоянный мониторинг вакансий.

Специалисты Аналитического центра НАФИ определили, что в ближайшие годы под сокращение вероятно могут попасть HR-менеджеры, менеджеры по продажам, дизайнеры и административно-хозяйственные работники. Такой же исход может ждать курьеров и секретарей, написал РБК.

Самой стабильной отраслью, согласно отчету, стала финансовая сфера. Работодатели не планируют увольнять бухгалтеров и другой персонал, но и не собираются набирать новых. Юристы тоже вне зоны риска.

При этом работодатели готовы в течение ближайших шести месяцев как нанимать, так и сокращать сотрудников. Некоторые предприниматели планируют дать места рабочим, инженерам и технологам. Другие фирмы намереваются увеличить численность штата маркетологов и аналитиков. Востребованными будут в том числе и специалисты по логистике.

В группе риска

Не все специалисты по найму сотрудников согласны с выводами отчета. Эксперт по трудоустройству и развитию карьеры Гарри Мурадян объяснил «360», что сокращение коснется только того направления HR-менеджеров, которые занимаются тренингами и развитием сотрудников. В период кризиса работодатели сокращают затраты на обучение и фокусируются на текущих направлениях бизнеса. По словам Мурадяна, менеджеров по продажам тоже будут сокращать, но это затронет тех, кто занимается только холодными обзвонами.

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Иного мнения придерживается генеральный директор B.lab business и карьерный консультант Ирина Баранова. По ее словам, менеджеров по продажам сокращают в любой компании в последнюю очередь.

В турбулентное время могут оптимизироваться бюджеты на все, что связано с маркетингом, инновациями, развитием и образованием. Но продажи это то, что надо с большей скоростью развивать. Я не вижу риска сокращения талантливых менеджеров по продажам, они всегда востребованы Ирина Баранова.

По словам Барановой, сфера дизайна тоже не подвергнется сокращению. Могут оптимизироваться бюджеты на услуги, но эта отрасль нужна для продажи и продвижения продуктов.

Пережить сокращение

Гарри Мурадян напомнил, что при сокращении работнику выплачивают две зарплаты и еще одну, если он встанет на биржу труда и в течении определенного времени не сможет найти работу. Тем, кто находится под угрозой сокращения, специалист порекомендовал искать работу непрерывно.

«Надо мониторить биржи труда, смотреть каких навыков не хватает, чтобы выйти вперед. Получить повышение, посмотреть, сколько платят конкуренты. Иными словами — держать руку на пульсе», — рассказал Мурадян.

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Специалист посоветовал обращаться за советом к карьерным наставникам, которые знают, что происходит в индустрии, и могут дать дельный совет или направить в нужное русло.

Если же сокращение неизбежно, то не стоит судиться с работодателем и яро отстаивать свои права. По словам Барановой, рынок всегда узкий и важно расставаться без конфликтов.

«Мы оцениваем то, как люди расходились. Если найдены судебные процессы, то это может сыграть плохую роль в найме на новые места <…> Новому работодателю хочется видеть драйвовых людей, которые не обижены на работодателя», — отметила специалист.

Сохранить работу

Те, кто опасаются сокращения на работе, могут попытаться понять своего работодателя. Осознать, что ему нужна помощь и поддержка и прийти к антикризисным решениям. По мнению Мурадяна, нужно понять, какие усилия человек может приложить, чтобы увеличить продажи и оптимизировать процессы.

«Во время кризиса работодатель начинает избавляться от самых ненужных и не приносящих денег функций. Если вы приносите деньги компании, то все будет хорошо, но если не приносите, то хотя бы предложите план по оптимизации затрат», — объяснил специалист.

Уволить всех не могут, но избавляться будут от ленивых исполнителей и от тех, на кого точили зуб. Если же работник сможет сообразить и понять, что пора спасать компанию, то решение найдется и его оставят. Мурадян подчеркнул, что это будет еще и отличным фундаментом для того, чтобы получить повышение.

Нюансы переподготовки

Бросаться в на курсы переподготовки, сломя голову, тоже не стоит. Гарри Мурадян уверен, что для начала нужно понять, нужно ли это рынку. То есть посмотреть 10-20 вакансий в выбранной сфере и узнать, какие есть требования.

«Самое большое заблуждение — у человека возникает синдром самозванца, и он думает, что ему чего-то не хватает, чтобы получить повышение. Он идет лихорадочно на платформы с обучением, чтобы скупать курсы. Потом выясняется, что они никак не коррелируют с тем, что нужно рынку», — добавил Мурадян.

Ирина Баранова посоветовала также понять, для чего нужна эта профессиональная переподготовка, каких компетенций не хватает. Только потом выбрать платформу или человека, и с ним договориться о лекциях, чтобы освоить новую профессию.

Новый поиск работы

Старые форматы поиска работы на сайтах больше не работают. По словам Мурадяна, соискатели откликаются на все вакансии подряд. В итоге на одну позицию может быть 600 откликов, а значит, вероятность того, что резюме рассмотрят, ничтожно мала. Но выход есть — искать работу либо самому, либо с помощью карьерных консультантов.

«Основной подход в поиске заключается в том, что надо напрямую выходить на работодателя и заинтересовывать его в своей кандидатуре. Доверять это посреднику в виде агрегатора нельзя», - заключил специалист.

Теперь же соискателям надо стучаться напрямую. Один из трендов — уметь себя продавать. Недостаточно быть просто крутым специалистом, надо уметь грамотно донести ценность до работодателя.