Южнокорейский стартап выпустил презервативы для веганов. Создатели уверяют, что продукт не содержит компонентов животного происхождения и не тестируется на зверях. Идея выпуска товаров в соответствии с бережным отношениям к животным оказалось на редкость успешной. Стартаперы попали в список лучших молодых предпринимателей азиатского Forbes.

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Южнокорейский стартап Instinctus выпустил первые в стране веганские презервативы Eve Vegan. Продукция, сообщает Vice, не тестируется на животных, поэтому получила сертификаты PETA — «Люди за этическое обращение с животными».

«Это было трудно. Нам нужно было перепрыгнуть через многочисленные препятствия. Это отнимало много времени и стоило дорого. Мы обязаны были провести много исследований и выяснить альтернативные способы тестирования наших продуктов», — рассказала сооснователь стартапа Джина Парк.

В большинстве стран, по данным Фонда ООН в области народонаселения, презервативы считаются медицинским устройством и тестируются на крольчихах. Их фрагменты вводят в матки ушастых, затем животных убивают, а органы извлекают и изучают на предмет побочных явлений. Но стартаперы нашли альтернативный способ.

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«У нас есть альтернативный способ тестирования, который позволяет избежать жертвоприношения животных. Если мы можем это сделать, то почему бы и нет? Я считаю, что безразличие сдерживает рост бизнеса», — пояснила Парк.

Смазочные материалы и увлажнители проверяют на реконструированной вагинальной ткани женщин, получая достоверные данные о раздражении, аллергии и прочих побочных эффектах.

С 2015 года компания выпускает товары личной гигиены, соответствующие этичному обращению с животными. Цель стартапа — сделать сексуальную жизнь корейцев более здоровой и естественной. В ассортименте фирмы вагинальные смазки, менструальные чаши и другое.

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«Сегодня потребители покупают не продукты, а ценности. Международные бренды уделяют больше внимания и продвигают свои веганские стратегии, например KFC vegan fried chicken», — отмечает предпринимательница.

За четыре года продажи выросли в 50 раз. Сейчас компания намеревается выйти на рынки других стран. В 2018 году основатели Instinctus Джина Парк, Минхен Сон и Сокджунг Ким попали в список лучших молодых предпринимателей «30 до 30» по версии Forbes Asia.

«Мы прилагаем дополнительные усилия для развития нашего бизнеса, доказывая, что наши ценности являются прибыльными и значимыми. Мы знаем, что есть много людей, которые выступают против наших ценностей. Но с чем они не могут поспорить, так это с финансовой отчетностью и успехом на рынке», — заключила Парк.