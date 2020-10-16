Презенты с возвратом. Как россияне получали подарки от чиновников, а потом лишались их

За последнее время произошло две истории, в которых депутаты или кандидаты в парламентарии дарили подарки, а потом внезапно их отбирали. Так сделал бизнесмен под Челябинском, лишив детей спортивного инвентаря, а также депутат горсобрания. Он просто отключил людям колонку, которую поставил сам. И таких историй немало.

Лыжная школа

Четыре года назад бизнесмен из города Копейска Челябинской области Николай Крюков подарил местной лыжной секции станки для обработки лыж, шкафчики, сделал ремонт в раздевалке. Он потратил на все комплектующее порядка миллиона рублей.

В регионе в сентябре состоялись выборы в законодательное собрание, в которых участвовал Крюков. Однако место среди депутатов ему занять не удалось. Источники утверждают, что именно его проигрыш на выборах стал причиной возвращения подарка для копейской лыжной секции. Информатор добавил, что в избирательную кампанию он вложил много денег, а теперь «пребывает в дурном настроении».

При этом сам Крюков объяснил журналистам, что их источник не до конца прав. Дело в том, что секция не стала ставить на баланс все подаренное, хоть бизнесмен часто об этом просил.

Мы берем и забираем, пока все не растащили до конца. Теперь я вынужден сделать спортивный клуб по подготовке спортсменов-лыжников без привлечения муниципалитета Николай Крюков.

Источник фото: Pixabay

Колонка

Где-то 10 лет назад уже бывший депутат Владимир Курилов улучшил водозаборную колонку на улице Дерибаса в городе Троицке Челябинской области. Ранее воду из нее качали вручную, а чиновник улучшил механизм, протянул электроэнергию и установил электронасос и счетчик. Он из собственных средств ежемесячно оплачивал счет за электроэнергию, потребляемую колонкой. Официально она не была зарегистрирована и отсутствует в схеме водоснабжения Троицка.

Однако в один момент Курилов снял с себя депутатские полномочия и перестал обслуживать колонку. Люди посчитали, что это связано с тем, что Курилов не прошел в новый состав собрания.

Несколько лет назад Курилов поставил насос, запитал колонку от электричества, установил кнопку. Когда он проиграл выборы, отрезал насос от электричества. Теперь колонка не работает вообще, ручки для того, чтобы качать воду, давно уже нет. И как пользоваться колонкой — непонятно жительница дома по улице Дерибаса.

Но по факту Курилов перестал следить за объектом, потому что начал работать на заводе мастером участка, а дополнительных средств с какой-либо предпринимательской деятельности у него нет.

Вопрос с колонкой теперь решается между заместителем главы Троицка и действующим депутатом Львом Живайкиным. Администрация Троицка пообещала содействие депутату в официальном оформлении колонки и подключении ее к электросетям с соблюдением всех правил.

Живайкин в беседе с сайтом Znak сказал, что есть заключение, что воду из колонки пить уже нельзя, но местные привыкли брать ее именно тут.

Источник фото: Pixabay

Детский городок

В конце сентября в парке «Берегиня» в Миассе демонтировали установленный перед выборами детский городок. У местных жителей появилась мысль, что эти события связаны. Объект находился на улице Жуковского.

На самом деле демонтировать детский городок пришлось из-за подрядчика, который нарушил условия договоров, передает агентство Ura.ru. Он установил не те горки, которые указывались в документах. Скоро на их месте появятся новые. Это объяснил куратор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» в беседе с сайтом NewsMiass.

Когда мы в составе комиссии выехали на приемку, то выяснилось, что подрядчик установил совсем не те МАФы, которые были заявлены в контракте. Поэтому его заставили демонтировать атрибуты, после чего исполнитель должен установить новые, соответствующие требованиям. Вопрос по срокам решается Михаил Бондарь.

Подарок ветерану

В 2019 году в поселке Разумное Белгородской области глава местной администрации Василий Чамкаев собрал коллег и решил поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом.

Чиновники пришли к 96-летней Лидии Новосельцевой, вручили ей букет цветов и пакет с подарками. Но в процессе вручения презент у пенсионерки взяли назад.

Дело в том, что во время визита выяснилось, что Новосельцева не входит в список ветеранов, кому положены подарки от властей. А изначально презент предназначался другой участнице ВОВ. В итоге у Новосельцевой забрали подарок и ушли, оставив ей только букет цветов.