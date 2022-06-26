Превратить крошечный цех в огромное производство. Бизнес-путь Елизаветы Терешкиной

Елизавета Терешкина начала свое дело еще в 90-е. Ей удалось превратить крошечный цех в огромную фабрику по производству пряжи. Бразды правления она удерживает уже десятилетия. Своим секретом многолетнего успеха Терешкина поделилась в беседе с «360».

Первые шаги в профессии

Свой путь на московской шерстопрядильной фабрике Терешкина начала сразу после института. Сначала она стала начальником смены, а потом познавала производство, будучи технологом. Управлять коллективом Терешкиной пришлось в 20 с небольшим лет.

«Вы же сами понимаете, это после института, все зелененькие такие, все такие несмелые еще. Коллектив был у нас замечательный, крепкий коллектив. Люди такие, уже с опытом, знали, что хотят, понимали, что нужно требовать», — рассказала она.

Источник фото: телеканал «360»

Женщина призналась, что в те времена это было для нее большим стрессом. После института понадобилось время, чтобы адаптироваться. Каждый раз приходилось настраивать себя на рабочий лад.

«Приду в кабинет, слезу пущу, сожмусь. И понимала, что если я буду такой слабой, то, соответственно, я не смогу повести коллектив за собой», — отметила Терешкина.

Потом наступили 90-е и начался тяжелый период для всей текстильной промышленности. Технолог осталась без работы, но с поддержкой семьи. Причем Терешкина не исключает, что родные могли и не верить в ее успех.

«Это было такое время, которое оценить было невозможно. Поэтому вот эти поступки, они были спонтанные. Вы не думайте, что это я там какая-то гениальная. Абсолютно нет. Просто время такое было», — заметила предпринимательница.

Мотивация сотрудников

Теперь Терешкина является генеральным директором фабрики «Пехорский текстиль». По ее словам, в успешной работе нельзя обойтись без команды. Причем она старается не запоминать предательств и жить только настоящим и будущим. Для мотивации своих работников глава Пехорской фабрики применяет сдельно-премиальную систему оплаты труда.

Источник фото: телеканал «360»

«Это мотивирует человека на выполнение объемов производства. 15% идет за выполнение нормы выработки, 10% — за качественные показатели, 5% идет за культуру производства. Человек, который обслуживает технологическое оборудование, всегда должен выглядеть хорошо», — подчеркнула Терешкина.

Она пояснила, что сотрудник всегда должен опрятно выглядеть. Немаловажным фактором является и прекрасное настроение коллектива.

Производство

Фабрика выпускает большой ассортимент пряжи из нитей различных расцветок и разного состава. Пряжа идет не только на повседневную одежду, но и береты для военных.

«Мы выпускаем для Княгининской швейной фабрики пряжу цвета хаки, морская волна, красный, черные цвета. Это для беретов. И вот когда по Красной площади идут наши вэдэвэшники, когда идет вся армия, мы горды тем, что хоть частицу, но мы вкладываем в это», — заявила гендиректор.

Источник фото: телеканал «360»

Фабрика продает свои изделия как в шоуруме, так и на маркетплейсах. Основная часть продукции уходит через дилеров.

Общественная деятельность

Терешкина не только руководит фабрикой, но и занимается общественной работой. Она является членом Союза женщин России в Подмосковье.

«Так или иначе, вокруг нашей продукции объединяются женщины. Я, в частности, работаю в Люберецком отделении. Вот так ниточка, которую мы выпускаем, она нас всех очень плотно связывает, опутывает», — отметила Терешкина.

Советы для начинающих

Перед запуском своего дела, как считает гендиректор фабрики, нужно четко определиться с нишей. Если речь идет о производстве, то стоит понять, какой вид продукции это будет.

«Это надо понять: заниматься ли тебе производством, либо тебе заниматься купи-продай. Вот здесь надо все это взвесить», — посоветовала Терешкина.

Источник фото: телеканал «360»

По ее мнению, секрет успеха любого дела заключается в профессионализме. Что-то создать можно, если пройти по карьерной лестнице с самых низов. Как призналась нынешний гендиректор, в начале своего пути она даже не задумывалась ни о чем подобном.