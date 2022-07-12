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    12 июля 2022, 14:03

    Украинских детей учили считать российские земли своими. Претендовали даже на Сибирь

    Политолог Корнилов: Украина давно безосновательно заявляла о правах на Сибирь и Кубань

    Андрей Васильев, Ксения Дагаева

    Ростов-на-Дону, Белгород и Воронеж включили в состав Украины в агитационных материалах для детей. Причем сделали это еще до начала спецоперации. Специалисты напомнили, что территориальные претензии к РФ у Украины давно: государство уже не раз заявляло о правах на Кубань и даже Сибирь. Однако исторических оснований эти фантазии не имеют. Тем временем Европа, от которой представители Украины также рассчитывали получить земли, закрывает на это глаза.

    Украинских детей учили считать российские земли своими. Претендовали даже на Сибирь

    Территориальные претензии

    ВСУ включили Ростов-на-Дону, Белгород и Воронеж в состав Украины на агитационном плакате для детей — еще до начала спецоперации. Информацию нашли на жестком диске ноутбука, находившегося в тайнике морского пехотинца ВСУ на заводе имени Ильича в Мариуполе. Коллаж был в папке «Презентации», в разделе «Для школ и детских садов», написало РИА «Новости».

    Украинских детей учили считать российские земли своими. Претендовали даже на Сибирь | Изображение 1Источник фото: google.com/maps

    На пропагандистских материалах украинских войск в состав Украины также были включены некоторые территории Белоруссии и Польши.

    Давние претензии

    На Украине действительно давно рассказывают и школьникам, и студентам, что их страна может претендовать на определенные земли РФ. Об этом «360» рассказал политолог Владимир Корнилов.

    «Не надо забывать, что в Верховной раде группа „Кубань“ была создана задолго до всех спецопераций. Периодически проводились выставки, как сейчас помню, лично видел в фойе Верховной рады, что Кубань — украинская земля. Там же проходили всевозможные презентации на тему того, что Зеленый Клин на Дальнем Востоке тоже украинская земля… И так далее. Подобные бредни были обычным делом всегда, причем не на частном уровне, а на уровне государственных СМИ, официальных деятелей, депутатов Верховной рады», — отметил он.

    Корнилов добавил, что недавно местная газета опубликовала целую серию статей о том, что Украина может претендовать и на Белгород, и на Курск, и на Кубань, и на Ростов-на-Дону.

    Исторических оснований нет

    Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев также напомнил, что Украина претендовала и на Сибирь.

    «Ну, „край“ же — значит, Украина. В XIX веке это была прямо позиция. Была такая идея, что Сибирь — это Украина. И она должна войти в ее состав. Странно, что они эту тему сейчас притушили. <…> Даже если брать Воронеж, то исторических предпосылок к этому нет. Если брать Украину, которая присоединялась по Переяславскому договору к России, это несколько областей: Винница, может быть, Харьков… И все. Другой Украины не было. Все остальное возникло при советской власти», — отметил он.

    Журавлев также добавил, что Украина не имеет прав и на польские территории. Ведь это именно она входила в состав Польши, а не наоборот. Тем временем страна выстраивает пропаганду, зомбируя детей, пояснил Журавлев. По его словам, такие материалы распространялись только с одной целью — чтобы молодое поколение считало, что все вокруг — Украина.

    Чтобы считали, что Россия существует, потому что украла у Украины земли. Если бы она была государством, то РФ нужно было бы сделать дипломатический демарш. <…> Но Украина же не государство, а банда. А какие могут быть заявления по поводу требований банды что-нибудь отдать? Как можно реагировать на крики сумасшедших?

    Дмитрий Журавлев.

    Европе нет дела

    Политолог напомнил, что и в украинских песнях давно звучит определение исторических земель как «от Сяна до Дона», что означает от реки Сян (на востоке Польши) и до реки Дон (на юго-западе России).

    «Но в условиях русофобии и борьбы исключительно против России темы территориальных претензий Украины к другим соседям не особенно педалировались. <…> Будь Европа последовательной в отстаивании своих ценностей, многое должно было бы вызвать проблемы и скандалы. <…> Но Европе нет дела, <…> когда речь идет о борьбе против России», — заключил Корнилов.