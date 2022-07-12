Украинских детей учили считать российские земли своими. Претендовали даже на Сибирь

Ростов-на-Дону, Белгород и Воронеж включили в состав Украины в агитационных материалах для детей. Причем сделали это еще до начала спецоперации. Специалисты напомнили, что территориальные претензии к РФ у Украины давно: государство уже не раз заявляло о правах на Кубань и даже Сибирь. Однако исторических оснований эти фантазии не имеют. Тем временем Европа, от которой представители Украины также рассчитывали получить земли, закрывает на это глаза.

Территориальные претензии

ВСУ включили Ростов-на-Дону, Белгород и Воронеж в состав Украины на агитационном плакате для детей — еще до начала спецоперации. Информацию нашли на жестком диске ноутбука, находившегося в тайнике морского пехотинца ВСУ на заводе имени Ильича в Мариуполе. Коллаж был в папке «Презентации», в разделе «Для школ и детских садов», написало РИА «Новости».

Источник фото: google.com/maps

На пропагандистских материалах украинских войск в состав Украины также были включены некоторые территории Белоруссии и Польши.

Давние претензии

На Украине действительно давно рассказывают и школьникам, и студентам, что их страна может претендовать на определенные земли РФ. Об этом «360» рассказал политолог Владимир Корнилов.

«Не надо забывать, что в Верховной раде группа „Кубань“ была создана задолго до всех спецопераций. Периодически проводились выставки, как сейчас помню, лично видел в фойе Верховной рады, что Кубань — украинская земля. Там же проходили всевозможные презентации на тему того, что Зеленый Клин на Дальнем Востоке тоже украинская земля… И так далее. Подобные бредни были обычным делом всегда, причем не на частном уровне, а на уровне государственных СМИ, официальных деятелей, депутатов Верховной рады», — отметил он.

Корнилов добавил, что недавно местная газета опубликовала целую серию статей о том, что Украина может претендовать и на Белгород, и на Курск, и на Кубань, и на Ростов-на-Дону.

Исторических оснований нет

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев также напомнил, что Украина претендовала и на Сибирь.

«Ну, „край“ же — значит, Украина. В XIX веке это была прямо позиция. Была такая идея, что Сибирь — это Украина. И она должна войти в ее состав. Странно, что они эту тему сейчас притушили. <…> Даже если брать Воронеж, то исторических предпосылок к этому нет. Если брать Украину, которая присоединялась по Переяславскому договору к России, это несколько областей: Винница, может быть, Харьков… И все. Другой Украины не было. Все остальное возникло при советской власти», — отметил он.

Журавлев также добавил, что Украина не имеет прав и на польские территории. Ведь это именно она входила в состав Польши, а не наоборот. Тем временем страна выстраивает пропаганду, зомбируя детей, пояснил Журавлев. По его словам, такие материалы распространялись только с одной целью — чтобы молодое поколение считало, что все вокруг — Украина.

Чтобы считали, что Россия существует, потому что украла у Украины земли. Если бы она была государством, то РФ нужно было бы сделать дипломатический демарш. <…> Но Украина же не государство, а банда. А какие могут быть заявления по поводу требований банды что-нибудь отдать? Как можно реагировать на крики сумасшедших? Дмитрий Журавлев.

Европе нет дела

Политолог напомнил, что и в украинских песнях давно звучит определение исторических земель как «от Сяна до Дона», что означает от реки Сян (на востоке Польши) и до реки Дон (на юго-западе России).

«Но в условиях русофобии и борьбы исключительно против России темы территориальных претензий Украины к другим соседям не особенно педалировались. <…> Будь Европа последовательной в отстаивании своих ценностей, многое должно было бы вызвать проблемы и скандалы. <…> Но Европе нет дела, <…> когда речь идет о борьбе против России», — заключил Корнилов.