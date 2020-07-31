Преступный закон или собачий бред. Стерлигов предложил лишить пешеходов преимущества на зебре, но люди с ним не согласны

Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что никогда не пропускает пешеходов на «зебре» и предложил убрать «преступный» закон, который предоставляет им преимущество. Он пояснил, что так стремится сохранить их жизни и здоровье, потому что после введения этого правила количество жертв на пешеходных переходах резко возросло. Общество и многие специалисты раскритиковали бизнесмена за это предложение, которое назвали полным бредом. Подробнее — в материале «360».

Герман Стерлигов в беседе с «360» пояснил свою позицию. Он заявил, что действующий сейчас закон, который дает пешеходу приоритет на зебре, когда есть более одной полосы движения в одну сторону — это «преступный закон, который подставляет людей под гибель, под огромный риск».

Это связано с тем, что, когда машина останавливается в правом ряду, автомобиль, который едет слева, не видит пешехода. И человек не видит машину, потому что авто справа загораживает обзор. По словам Стерлигова, после принятия этого закона на пешеходных переходах резко выросло количество жертв.

Потому что людям сказали — теперь вы правы, переходите, все машины должны вас пропускать. А люди разные. Прежде всего женщины — они доверчивые, наивные существа. Ей сказали «можно» — и она прет. Особенно много женщин гибнет на переходах, потому что у них характер — «я права, и я пошла» Герман Стерлигов

По словам предпринимателя, по закону левая машина не должна останавливаться, если увидела, что остановилась правая. Именно поэтому нужно отменить приоритет пешехода, чтобы он опасался машины.

«Чтобы пешеход исходил не из того, что машина обязательно остановится, а из того, что она не остановится. Вот из чего должен исходить пешеход, чтобы сохранить себе жизнь. Какая разница потом, кто прав, а кто нет, когда уже труп лежит. Еще и человека сажают в тюрьму, который просто не видел пешехода. У него потом колоссальная травма остается на всю жизнь — он невольно стал убийцей», — заявил Стерлигов.

Штраф вместо убийства

Он рассказал «360», что уже неоднократно предлагал отменить этот закон, но никто не прислушивался к его словам.

Такое ощущение, что утилизация пешеходов идет. До этого прекрасно жили десятки лет без приоритета пешехода на зебре — он должен был ждать, пока проедут все машины, и только потом идти. Конечно же, теряется время, дискомфорт — но зато сохраняется жизнь и здоровье Герман Стерлигов

Предприниматель отметил, что приводил собственный пример и рассказывал, что не уступает пешеходам на «зебре». По его словам, этот факт вызывает особенное возмущение у людей. Стерлигов объяснил свою позицию — если он едет и видит, что пешеход собирается перейти по наземному переходу, он первым делом смотрит в левое зеркало — есть ли там машина.

«Если есть, то я никогда не останавливаюсь на зебре и нарушаю правила — мне лучше получить штраф, чем стать соучастником убийства. Я сигналю и проезжаю, чтобы он увидел сзади машину, и этим ограждаю его от опасности», — заявил предприниматель.

Взамен «преступного» закона Стерлигов предложил ввести старую, известную всем формулировку.

Как нас всех в школе с первого класса учили — посмотри налево, посмотри направо. Если машин нет, или они далеко переходи. Зачем изобретать велосипед. Где идет сильный поток, везде стоят светофоры, если их нет — надо поставить Герман Стерлигов

Кроме того, он передал обращение в Министерство транспорта страны, в котором, как гражданин России, потребовал «отменить преступное провокационное правило и отменить приоритет пешехода на зебре при двух- и более полосном движении».

Отмена закона — варварство и дикость

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин в беседе с «360» выступил категорически против предложения Стерлигова.

«С моральной точки зрения, это варварство, дикость. С технической точки зрения — это резкое ухудшение параметров безопасности дорожного движения. У нас резко упадут показатели безопасности, а показатели смертности увеличатся. Это тривиальный факт, проверенный десятилетиями на всех дорогах мира — если не пропускать, то люди будут гибнуть», — заявил Блинкин.

Собеседник подчеркнул, что предлагаемое нововведение никак не поможет пешеходам вести себя осторожнее на проезжей части — потому что по правилам они не должны там быть осторожны. Блинкин назвал предложение Стерлигова «собачьим бредом» и подчеркнул, что есть понятие улицы, а есть — понятие дороги. Улица — это элемент общественного пространства. Там есть и автомобилисты, и велосипедисты, и пешеходы, и трамваи — но преимущество всегда имеет пешеход.

Дорога — это инженерное сооружение, где нет никаких пешеходов. По его словам, звание дороги в Москве имеет ТТК и магистрали. Там пешеходы переходят по надземному или подземному переходам, а «зебр» просто не бывает.

«Почему пешеход должен быть осторожен на улице — это общественное пространство, где машины не имеют никакого преимущества. Его осторожность сводится к тому, что он не станет переходить дорогу в неположенном месте, а перейдет ее там, где есть зебра. Зебра — это его абсолютное преимущество. Я должен пешехода пропустить, даже если он переходит с нарушением правил», — подчеркнул Блинкин.