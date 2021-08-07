Преступное стремление к знаниям. В Китае частное репетиторство приравняли к азартным играм и проституции

Власти Китая запретили частное репетиторство в конце июля, а теперь начались первые облавы на незаконные занятия. Одна из основных целей закона — сократить расходы родителей на образование детей и уменьшить стресс. Эксперты говорят, что так Китай борется с неравенством.

В Китае хорошие оценки и образование играют огромную роль в определении возможностей карьерного роста, поэтому ежегодно миллионы родителей отправляют своих детей на внешкольные дополнительные курсы. Однако такому ритму жизни пришел конец, поскольку в июле власти Китая внесли закон запрещающий платное репетиторство.

Если быть точнее, то теперь частные предприятия не могут проводить онлайн- и офлайн-уроки для детей от дошкольного возраста до учеников девятых классов.

Правительство только что запретило репетиторство после уроков, местные правоохранительные органы рассматривают репетиторство после уроков как проституцию. В видео с учителем обращались как с преступником с максимальным унижением и нулем уважения.

В руководящих принципах закона основное внимание уделяется девятилетнему обязательному образованию перед старшей школой и содержится призыв к реструктуризации предприятий академического репетиторства в некоммерческие. Закон также запрещает этим предприятиям предлагать занятия в выходные, праздничные дни, летние и зимние каникулы — фактически разрешая репетиторство только в будние дни с ограниченным количеством часов.

Власти говорят, что одна из основных целей закона — это снятие стресса с родителей, стремящихся дать своим детям хорошее образование. В некоторых провинциях уже начали проводить облавы на учителей, которые продолжили вести частные уроки.

По сообщениям CNBC, из-за нового закона многие частные школы скорее всего закроются, что оставит миллионы людей без работы. В 2021 года индустрия образовательных услуг обеспечивала около 10 миллионов рабочих мест в Китае.

Неравенство и контроль

Директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов рассказал «360», что в Китае существует прямая корреляция между образованием и будущим карьерным ростом человека. Родители начинают готовить детей к поступлению с дошкольного возраста.

Если китайские университеты сегодня входят в число лучших университетов мира, то их школы не так сильны. Частные занятия — это единственная возможность родителей хорошо подготовить ребенка. Нужно также понимать, что более 400 миллионов человек в Китае относится к среднему классу, и большинство стремится дать своим детям лучшую жизнь.

При этом существует явная проблема неравенства, поскольку репетиторов обычно могут позволить себе люди побогаче. А вот представители нижних и средних слоев общества обычно не в состоянии оплатить работу репетиторов. При этом, по словам директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, в китайских ВУЗах имеются завышенные требования для поступления. Эти условия отрезают огромный слой населения от возможности получить в будущем хорошую карьеру.

В итоге в Китае возникает огромная проблема с неравенством. С ней на протяжении многих лет борются власти. Солонников утверждает, что закон о запрете репетиторства нацелен на выравнивание стартовых условий для детей. Это возможность для бедных получить шанс на успешное будущее.

Алексей Маслов подмечает, что есть и другая причина. Сейчас частное репетиторство — это гигантские и частично международные электронные платформы. Они генерируют миллиарды юаней, а самое главное остаются не под контролем государства.

С одной стороны, они платят налоги. С другой, в их занятиях нет никакой идеологической составляющей, чего привык придерживаться Китай. Для властей самое главное — это нравственное и патриотическое образование, а репетиторы этого не дают.

«Делать просто платформы, которые всего лишь готовят детей к школе или университету, Китай не позволит», — подчеркнул собеседник «360».

По его словам, единственный выход для таких платформ — это «подлезть под уже существующие университеты и работать на основе официальной лицензии университетов». Надеяться на пересмотр закон не стоит, партия от своего решения не откажется.