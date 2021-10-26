Преступника 20 лет искали в России. Такие беглецы делают свою жизнь невыносимой ради свободы

После 20 лет поисков в России задержали Юрия Чекина. Его ловили за организацию убийства прокурора ХМАО. Все это время мужчина скрывался в квартире, не выходил из дома и даже не обновлял личные документы. Таких случаев было много, и назвать это нормальной жизнью невозможно.

Дело Чекина

По сообщениям РИА «Новости», Юрий Чекин был чиновником в Ханты-Мансийском автономном округе. В 1993 году он украл 15,6 миллиона рублей у одного нефтегазодобывающего предприятия, после чего против него возбудили уголовное дело.

Чекин решил по-своему с этим разобраться, заказав в 2000 году убийство прокурора Юрия Бедерина. Последний был застрелен в подъезде своего дома. Троих исполнителей покушения поймали и арестовали на длительные сроки, а Чекин, считавшийся организатором, скрылся от правосудия.

Спустя более 20 лет его смогли найти и задержать. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следствие выяснило, что последние несколько лет Чекин жил на территории столицы округа в многоквартирном доме. Он буквально изолировал себя от общества, завесив даже окна квартиры непрозрачной пленкой. Чекин вообще не выходил на улицу, отказываясь посещать даже продуктовый магазин. Паспорт у него остался с советских времен, как и другие документы. Выживать ему помогала родственница.

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Чекин не первый и не последний преступник, которому удалось укрыться от правосудия на долгий срок. В марте 2021 года красноярские оперативники в Подмосковье задержали мужчину, похитившего в 2005 году двух человек. Об этом они рассказали «Российской газете».

Многие преступники надеются, что со временем шансы на их обнаружение уменьшаются, но это не так. Мужчина, которого поймали в марте 2021 года, ранее был адвокатом и в 2005 году организовал похищение людей в Норильске. Его подельников поймали почти сразу, а он смог скрыться.

За это время он начал жить под чужим именем в Подмосковье, обзавелся женой и домом. По началу, когда к нему заявились сотрудники органов, он делал вид, что ничего не понимает и представлялся фальшивым именем. Позже все же во всем признался и не стал сопротивляться аресту.

По словам оперативников, преступник в бегах постоянно находится в стрессе и вздрагивает от любого стука в дверь. Например, однажды они искали человека, почти нашли его, но когда приехали на квартиру, оказалось, что он уже съехал. На всякий случай сотрудники оставил свой номер телефона для него. Преступник им перезвонил.

«Говорит: „Это я, кто и зачем меня спрашивал?“ Наши сотрудники представились. Напомнили, что он находится в розыске, предложили сдаться. Тот рассмеялся: „Спасибо, что предупредили! Теперь я знаю, что вы меня ищете. Спрячусь так, что никогда не найдете!“ А через месяц позвонил снова. „Я готов сдаться. Устал бегать, не могу больше…“», — вспоминал начальник Управления уголовного розыска при ГУ МВД по Красноярскому краю полковник полиции Андрей Иванов в беседе с «Российской газетой».

Еще один мужчина находился в розыске 16 лет за изнасилование девушки в Сосновоборске. Его нашли в городе Артеме Приморского края. На тот момент у него уже была жена, двое детей и работа на стройке.

«Услышав, что за ним пришли, сначала пытался спрятаться под кроватью. А потом вздохнул: „Я вас давно уже жду. Даже хорошо, что меня нашли, все равно уже не было сил каждый миг бояться…“», — рассказал полковник.

Как укрываются от закона?

Криминалист и бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов отметил, что есть несколько вариантов укрытия от закона. В первом случае человека никуда не ходит, постоянно сидит дома и живет как в норе. Это, разумеется, в том случае, если кто-то может приносить ему еду. У некоторых таких возможностей нет, поэтому им приходится периодически выбираться из дома.

«Как правило, они стараются кардинально изменить внешность: отращивают волосы или наоборот налысо бреются, отпускают бороду или усы, надевают черные очки, строят из себя слепого, сутулятся, шаркают ногами, порой одеваются погрязнее, чтобы не привлекать к себе внимания или даже вызывать брезгливость со стороны окружающих», — рассказал он «360».

Те, у кого финансовых средств больше, меняют внешность по-другому. Например, обращаются за помощью пластических хирургов, а еще делают себе новые документы, создавая поддельную личность.

Обычно они ведут спокойный и затворный образ жизни. Многие стараются поселиться в сельской местности, некоторые находят себе там жен и ведут фермерский образ жизни. Они не отходят далеко от дома, никуда не лезут и стараются даже не заводить себе друзей.

Полковник в отставке Василий Макиенко в беседе с «360» отметил, что часто возникает другая проблема — где достать деньги на еду и жилье. Он рассказал, что в советские времена люди прятались на стройках крайнего Севера. Там всегда была нехватка людей, и иногда руководители были готовы взять к себе даже воров, скрывающихся от закона.

«Впрочем людей все равно всегда как-то вычисляли. Например, родственники разыскиваемого начинали покупать больше продуктов, чем обычно», — добавил эксперт.

По его словам, некоторые люди могли провести по 20-30 лет в подвалах, прячась от уголовной ответственности, но это и жизнью назвать нельзя.