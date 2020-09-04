«Заманивал успешных людей и дурил головы». Какие преступления ищут в монастыре опального отца Сергия

Следственный комитет заинтересовался монастырской деятельностью бывшего схиигумена Сергия, лишенного сана. Пока проверяют, причастен ли он к истязаниям детей и нападению на съемочную группу Ксении Собчак. Однако из-за депутатского запроса следователи могут обнаружить и другие преступления.

Дела финансовые

Следственный комитет проверит сообщения о возможных преступлениях, к которым может оказаться причастен бывший настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий. Такой ответ получил депутат Госдумы Евгений Марченко, обратившийся в ведомство с запросом. Речь в обращении шла об отмывании денег, насильственном удержании детей и подростков, избиении несовершеннолетних.

Запрос в ведомство парламентарий отправил по просьбе верующих, которые рассказали, что в обители избивают и издеваются над несовершеннолетними, а источник финансирования деятельности настоятеля непонятен, при том что финансовые возможности схиигумена были широкими.

«Стали рассказывать, что он под разными предлогами заманивает туда успешных людей, выманивает у них деньги, убеждает оставаться там в деревнях, скитах. Многие приезжают из больших городов: Москвы, Екатеринбурга, Петербурга. Строят в тайге дома, бросают работу. Мне рассказали, что он дурит им головы, они ломают себе жизнь, бросают все, продают квартиры, деньги отдают ему, на вот такие деньги он там все построил», — рассказал «360» Марченко.

Парламентарий обсудил информацию с исследователем современного религиозного сектантства Александром Дворкиным. Тот пришел к выводу, что Сергия и его последователей, по сути, можно считать сектой. Ранее такое же мнение в беседе с «360» выразили исследователь современных сектантских движений Московской духовной академии Роман Конь и другие эксперты. По словам Марченко, в помощники Сергий выбрал бывших заключенных, которые устанавливали в монастыре свои порядки. И то, что происходило в обидели, считает депутат, напоминает обман доверчивых граждан.

Истязания детей

Отдельного внимания заслуживают обвинения в издевательствах над детьми. Но эту информацию уже проверяют в первом отделе по расследованию особо важных дел свердловского управления СК. По словам бывших воспитанников, издевательства были не только моральными, но и физическими. Есть заявления, что их жестоко избивали, скудно кормили или вообще лишали пищи, а некоторых даже домогались.

Когда эту информацию предали гласности, детский омбудсмен Анна Кузнецова попросила правоохранителей разобраться в том, что же творилось в обители.

Параллельно в Верхней Пышме расследуют ситуацию с нападением на съемочную группу Ксении Собчак, из-за чего режиссер Сергей Ерженков получил травмы, а часть техники была сломана. В местном отделе полиции сочли воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов преступлением.

Проблема со связями

Все эти факты легли в основу депутатского запроса Марченко в прокуратуру, Следственный комитет и другие правоохранительные органы. Он попросил привлечь к проверке сотрудников центральных аппаратов каждого ведомства. Одна из проблем, с которой лично столкнулся депутат, — наличие у бывшего схиигумена обширных связей и последователей, в том числе во властных структурах региона.

Поэтому жаловаться исключительно в региональные управления смысла не имело, подчеркнул Марченко: проверки бы спускали на тормозах. Особенно если учесть, что Сергий — уволенный за проступки сотрудник милиции. Позднее он отбывал срок за хищение государственного имущества и убийство при разбое, за что провел почти 13 лет в нижнетагильской колонии.

«У нас по УПК информация, размещенная в СМИ, является сообщением о совершенном преступлении. Я очень удивлен, что столько было журналистами на эту тему написано и правоохранительные органы не предпринимали никаких мер в отношении него», — заключил парламентарий.

Еще одна проверка проводилась из-за смерти в хосписе монастыря 15-летней девушки. На ее теле обнаружили синяки и другие телесные повреждения. Но экспертиза установила, что девушка скончалась из-за тяжелой болезни.

К чему может привести проверка СК

Если во время доследственной проверки представители СК выяснят, что в монастыре нарушали законодательство, они возбудят уголовное дело. На этапе предварительного следствия они установят подробности преступлений и определят круг возможных виновников, пояснил «360» Александр Корелов — адвокат, председатель Юридического комитета защиты прав и достоинства личности, член Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС).

Поэтому пока говорить о квалификации дела рано, считает Корелов. Не исключено, что в нем будет фигурировать статья 239 УК РФ «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Но перед этим предстоит собрать доказательства и подтверждения преступлений.

Если сроки давности не вышли и суд признает вину схиигумена, его могут приговорить к реальному сроку. В России священнослужители не являются какой-то особой категорией и несут ответственность наравне с другими. Если Сергия осудят, он будет отбывать срок в колонии.

«Я думаю, все-таки [следствие] сможет [собрать доказательства]. Большинство очевидцев живы и могут рассказать, что там происходило, в том числе несколько лет назад. Что касается привлечения к уголовной ответственности, в уголовном законе существуют сроки давности», — добавил адвокат.

Скандал за скандалом

Широкую скандальную известность отец Сергий приобрел в апреле 2020 года. Он отрицал существование коронавируса, проклинал власти, говорил о чипировании россиян под видом вакцинации. Из-за таких проповедей ему сначала запретили проводить службы, а позднее лишили сана. Сергия оштрафовали за распространение ложной информации о СОVID-19, а также за возбуждение ненависти и вражды.

В июле Сергий призвал Владимира Путина передать ему президентские полномочия, пообещав за три дня навести в России порядок. Из-за этого в РПЦ усомнились в его адекватности. Управделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) ранее назвал его человеком «с совершенно безумным, пустым набором слов».

В августе патриарх Кирилл утвердил решение о лишении схиигумена сана, а митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл издал указ о переводе монахинь в другие обители.