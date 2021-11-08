Преступления без национальности. Почему акцент на этносе опасен при обсуждении драк и конфликтов

Драка в Новых Ватутинках привела к спору Рамзана Кадырова и Маргариты Симоньян. Главу Чечни возмутило, что многие СМИ, как и главный редактор телеканала RT, сделали акцент на этнической принадлежности участников драки. Специалисты уверены — говорить о национальности, религии, конфессии и так далее в подобных ситуациях однозначно нельзя.

Спор Кадырова и Симоньян из-за драки в Новых Ватутинках

Маргарита Симоньян прокомментировала драку в Новых Ватутинках в Telegram. При этом она сделала упор на этнической принадлежности участников конфликта.

«Все эти „приезжие“ и „лица кавказской национальности“ допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро (как проверяли меня, когда я понаехала из Краснодара в Москву 20 лет назад). И правильно сделают. Ибо неча», — подчеркнула главный редактор телеканала RT.

Это возмутило главу Чечни, и он тут же ответил Симоньян. Кадыров так же, в Telegram, напомнил, что когда кавказцы побеждают на ринге, это «россияне» — и вся Сеть гордится успехами российских спортсменов. А как речь идет о драке, так в интернете тут же говорят о «понаехавших».

«Мне, как и любому кавказцу, уже надоело это вечное обвинение по любому, даже маленькому происшествию. Весь интернет за пару дней заполонили заявления о неподобающем поведении всех без исключения кавказцев, причем даже из уст, казалось бы, политически грамотных людей, называющих себя патриотами государства. <…> Заявляю: мы, жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие — все без исключения!), являющиеся гражданами Российской Федерации, не приезжие», — подчеркнул Кадыров.

Позднее Рамзан Кадыров написал, что они с Маргаритой Симоньян созвонились и обсудили ситуацию. Он попросил прекратить нападки на нее в интернете.

Их дискуссия подняла важный вопрос: насколько уместно, освещая подобные происшествия, делать акцент на этнической принадлежности участников?

У преступлений нет национальности

Называть этническую принадлежность в подобных ситуациях совершенно недопустимо, потому что она никакого отношения к делу не имеет. Об этом «360» рассказала российская правозащитница Светлана Ганнушкина.

«Люди сейчас возбуждены. И это совершенно понятно. Пресса должна успокаивающе действовать. <…> Совершенно неважна этническая принадлежность. Совершенно не важно, гражданин это России или нет», — пояснила Ганнушкина.

Она подчеркнула, что правосудие может быть жестче к подозреваемым из-за волны негатива, поднятой в обществе. По словам правозащитницы, из-за этого существует огромное количество сфальсифицированных дел.

«Я знаю многих людей, которые сидят абсолютно без всякого основания — русских тоже, но в процентном соотношении кавказцев гораздо больше», — отметила Ганнушкина.

Схожей точки зрения придерживается и миграционный юрист Насим Абдуллаев. В разговоре с «360» он рассказал, что в случаях с драками или конфликтами из-за 10-15 человек страдает весь народ, а это недопустимо.

«Это касается и трудовых мигрантов. Не стоит указывать национальность, религию, конфессию. Мы прекрасно знаем, что у преступлений нет ни национальности, ни религии. Человека, который преступает закон, называют преступником. И никак иначе», — подчеркнул Абдуллаев.

На то, как СМИ освещают такие конфликты, 8 ноября посетовал глава управления МВД по Московской области Виктор Пауков, когда докладывал губернатору о подготовке рейдов по нелегальным хостелам.

«Нарушение общественного порядка, это хулиганство, эти драки преподносятся в СМИ как драка славян с азиатами, с кавказцами. В результате проводим проверку, что никакой межэтнической и межнациональной розни нет. Но в любом случае это вызывает резонанс в СМИ, все это доводится до граждан», — сказал он.

Драка в Новых Ватутинках

Драка в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, которая расследуется Следственным комитетом как покушение на убийство, произошла вечером 4 ноября. Один из ее участников, Александр Жиловников, в это время был с четырехлетним ребенком.

Судя по ролику, который опубликовал Теlеgrаm-канал Baza, конфликт начался на пешеходном переходе. Четверо мужчин переходили дорогу с одной стороны, еще двое, у одного из которых на плечах сидел ребенок, — с другой. На середине перехода двое мужчин развернулись и побежали за другими двумя. По словам Жиловникова, идущие навстречу мужчины сначала зацепили «на ровном месте» его товарища, а потом задели ребенка.

«Как отец, я среагировал на это, попытался защитить и защититься. Потом слово за слово, один достал нож, начал им махать, начал за нами бегать с этим ножом. Товарищ стал защищаться, побежал за ними, они от него», — заявил Жиловников.

После этого мужчина пытался уйти, но вновь наткнулся на этих же людей — уже у магазина. Там и произошла основная драка.

Следователи возбудили уголовное дело — сперва по статье «Хулиганство», потом его переквалифицировали в «Покушение на убийство». Такое решение принял председатель СК РФ Александр Бастрыкин после появления подробностей по делу. Выяснилось, что один из мужчин ударил четырехлетнего ребенка, а у второго был нож. Подозреваемых задержали и отправили под арест до 5 января. Они признали вину в хулиганстве, но отрицают попытку покушения.

При этом во многих СМИ избивавших Жиловникова мужчин называли кавказцами, уроженцами Северного Кавказа, а также Азербайджана и Казахстана. В МВД вскоре уточнили, что все четверо задержанных — уроженцы одного из государств Закавказья, трое из которых являются гражданами России.