Ингушский Дон Жуан соблазнял чужих жен для шантажа. Это закончилось разборкой двух кланов

Вымогательства, секс на камеру, самосуд с перестрелкой и смерть во время погони. Это все стало частью дела о банде преступников в Ингушетии. Иса и Хасан Альтемировы запугивали женщин и требовали у них деньги. За ними гонялись полицейские и оскорбленные мужья. Одного из мошенников даже судили, но он смог бежать. Как развивалась эта история — в материале «360».

Соблазнение и шантаж

Летом 2019 года полицейские узнали о банде шантажистов, которая пять лет орудовали в Назрани. Иса и Хасан Альтемировы придумали довольно простую схему, чтобы разжиться легкими деньгами. Братья знакомились с замужними женщинами, делали им комплименты, дарили цветы и входили в доверие.

Соблазнив свою жертву, они склоняли ее к сексу, а сам процесс тайком снимали на видео. Потом показывали ролик дамам, угрожая, что передадут его мужьям. За компромат можно было либо заплатить, либо переспать с другим мужчиной. Конечно, за интим им тоже приходилось платить.

Все вскрылось благодаря одному из мужей, который узнал о неверности своей возлюбленной. Такая «радостная» новость вывела мужчину из себя и привела в ярость. Он решил устроить самосуд над осквернителем чести. Проведя собственное расследование, он выяснил, что за соблазнение в банде отвечал Хасан. Мужчина выследил его ночью у одного из домов и выстрелил в ногу. Дон Жуану-вымогателю удалось сбежать от нападавшего, а позже он лег с ранением в больницу.

Несостоявшийся самосуд

На этом ревнивый муж не успокоился. Дело ведь не доделано. Он собрал около 40 человек и отправился утром в назрановскую центральную районную больницу, пишет kp.ru. Вооруженные мужчины начали требовать у врачей выдать им Альтемирова. В тот момент в медучреждении уже были полицейские, которых из-за огнестрела вызвали те самые врачи.

Когда толпа начала ломиться в здание, правоохранители открыли предупредительный огонь в воздух. Вот тут началось настоящее побоище. Мужчины избили восемь полицейских, которым потом потребовалась помощь медиков. Жаждущие расправы искали Хасана по всей больнице, но так и не нашли.

Позже выяснилось, что пока происходила стычка, вымогателю помогли сбежать родственники. Рядом с его домом нашли автомобиль, а позже и его самого. Альтемирова обвинили в вымогательстве и арестовали.

Побег через окно

Избежать задержания не удалось и Исе. Его задержали по делу брата, но вымогатель сбежал во время конвоирования из Назрановского районного суда. Он вылез из незапертого отсека автозака и скрылся на белом Ford Focus в октябре 2019 года. Правоохранители объявили его в розыск.

Точку в этой истории поставили только 7 февраля 2020-го. Ису нашли в одном из жилых домов Назрани. Его должны были взять силовики, но мужчина попытался сбежать через окно и разбился насмерть, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его словам, у Альтемирова в руках была граната, но она не сработала. В тот момент в квартире были две женщины и мужчина. В одной из комнат нашли крупную партию героина.