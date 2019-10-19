Преступление имеет пол? Флешмоб #Ябоюсьмужчин повернулся к обществу неприглядным передом

В российском сегменте Twitter появился флешмоб под хэштегом #Ябоюсьмужчин. Россиянки рассказывали о своем личном горе, пережитом от рук отцов, мужей, одноклассников или неизвестных прохожих. Женщины призывают не бояться делиться этим с обществом, чтобы окружающие понимали масштаб неправомерных действий со стороны сильного пола. Но такая постановка вопроса устроила, конечно, не всех. Вслед за #Ябоюсьмужчин появилось #Ябоюсьженщин, а закончилось это все прозаичным — #Ябоюсьлюдей.

Под первым тегом, вышедшим в российском Twitter в топ-3 трендов, было около двух тысяч постов. Многие из них, действительно, пугающие. Некоторые повествуют о серьезны преступлениях, другие о давлении, унижениях и оскорблениях в адрес автора.

«Однажды мою подругу избил ее мудчина просто потому что она не согласилась с ним спать. Хотите сказать, это нормально? Я думаю, что нет», — рассказала девушка (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«Когда я была в пятом классе, ко мне подошел девятиклассник со словами „я бы тебя тра***“. Мне 10-11 лет. Представляете степень испуга?», — поделилась собственной историей пользовательница.

«#ябоюсьмужчин ведь много лет назад мою маму по приходу домой после избиения маньяком избил еще и отец, ведь „левый мужик может, а я нет, что ли?“ Потому что бить женщин, срывать на нас злость, воспринимать, как свою бесправную собственность — это норма для них», — поделилась другая участница акции.

«#ябоюсьмужчин потому что мой отец перед друзьями говорит о чести офицера и о горделивых „солдат ребенка не обидит“, а я в 7 классе на физкультуру переодевалась в туалете, а не в раздевалке, потому что спрятала ремень и у меня на бедрах красовались лиловые линии от проводов», — добавила третья.

Сотни совершенно разных и при этом похожих историй от женщин по всей стране, конечно, вызвали бурную реакцию. В первую очередь мужчин. В ответ на женские истории был создан хэштег #Ябоюсьженщин (на данный момент он также находится в топе трендов Twitter и собрал уже 1920 постов). В этом треде попадаются серьезные проблемы, которыми мужчины делятся абсолютно серьезно:

Но большая часть твитов посвящена уничижению женских проблем и шуткам о том, что женщинам «просто не хватает внимания». В итоге дискуссия превратилась в бесконечное закидывание обвинениями противоположного пола: в агрессии, в маскулинности или наоборот истеричности. Припомнились все обиды и боль, причиненная друг другу.

Насилие не имеет гендера

Преступления на сексуальной почве, домашнее насилие и самоутвержение за счет слабого — появились не вчера, и, к сожалению, у этих явлений нет половой пренадлежности. Все мы сталкиваемся с неадекватными и даже опасными людьми. Истории о боли и обиде, случаются в жизни каждого. Многие думают, что говорить о насилии — стыдно. А в нашей стране в ответ на ужасную историю обязательно услышишь: «сам виноват», «а нечего было…».

Психологи советуют все-равно выносить такие вещи на обсуждение, не замыкаться в себе. За молчанием приходит депрессия, за ней могут возникнуть мысли о суициде.

«Это не первый такой флэшмоб. Подобные вещи помогают людям выразить свою боль. В тех случаях, когда насилие происходит с людьми, воспитанными быть удобными и молчать. Подобные флэшмобы помогают пострадавшим выразить свою боль и поделиться с окружающими. И второй момент — такие вещи очень важно выносить на поверхность, потому что пострадавшие люди часто молчат, думают, что это редкость, что что-то будет тебе за это. Очень важно делать это публично для того, чтобы оно переставало находиться в зоне молчания», — рассказала РЕН ТВ семейный психолог Анна Хныкина.

Так уж вышло, что о бытовом насилии над женщинами известно больше — хотя это дорога с двусторонним движенем. По статистике (ВЦИОМ) с проявлением такого типа агрессии сталкивалась каждая четвертая женщина в России. Хотя многие сотрудники кризисных центров знают, что официальные данные далеки от реальности. Кто-то говорит о каждой третьей российской семье, кто-то чуть ли не о каждой второй.

В нашей стране около 150 кризисных центров для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Существует и «горячая линия» психологической помощи МЧС, куда может позвонить любой желающий вне зависимости от пола и возраста.

Поэтому хочется напомнить пользователям Twitter, что преступление — это преступление, у него не мужское и не женское лицо, оно безлико и опасно. А «безобидные», как некоторым кажется, шутки и подтрунивания, особенно в отношении восприимчивых людей, детей и подростков, могут привести к ужасным последствиям.