Пресса обозвала дочь Марка Захарова алкоголичкой. А затем из материалов исчез главный аргумент

Дочь покойного худрука «Ленкома» Марка Захарова состоит на учете в наркологической клинике, написала «Экспресс-газета», цитируя так называемого главврача клиники Маршака Дмитрия Вашкина. Позднее издание удалило цитату.

«Мы ведем базу всех известных людей с симптомами алкогольной зависимости. Александра Захарова, увы, к ним принадлежит», — говорил изданию собеседник, представившийся Вашкиным.

У журналистов издания, если этот разговор действительно состоялся, не закралось сомнение в том, что с ними действительно разговаривает главврач клиники.

Сам ответ «Вашкина» больше похож на троллинг: зачем медучреждению вести отдельную базу известных пациентов и уж тем более разглашать личные данные клиентов журналистам? После такого «интервью» в клинику едва ли пойдут знаменитые и обеспеченные люди. К тому же оно чревато судебными исками.

Статья в «Экспресс-газете» датирована 11 августа. Сейчас из нее исчезла цитата «Вашкина», но остался довольно странный подзаголовок «Народная артистка состоит в базе данных наркологической клиники», который в статье никак не конкретизируется.

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Издание написало, что в новом сезоне театра «Ленком» Захарову сняли с большинства ролей, заменив молодыми актрисами.

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина опровергла и снятие с ролей, и алкоголизм Захаровой.

«Это вранье полное! Ни Марк Анатольевич не страдал алкоголем, ни Саша Захарова», — заявила Поргина 5-tv.ru. Собеседница добавила, что Захарова была рядом с матерью и отцом, когда те умирали, и ей было не до алкоголя.

Александра Захарова — народная артистка России, ведущая актриса московского государственного театра «Ленком». Она известна по фильмам «Формула любви», «Убить дракона», «Сыскное бюро „Феликс“», «Мастер и Маргарита» и другим.