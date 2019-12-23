Пресс-конференция Путина, стрельба на Лубянке и отец-педофил из Гатчины. Неделя в фотогалерее

Неделя с 16 по 22 декабря выдалась напряженной как в политической, так и в социальной сфере. Для конца года это, в общем-то и неудивительно.

О главных событиях в мире — в подборке «360».

«Оскар» и россйское кино

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Сразу три ленты российских режиссеров попали в шорт-лист «Оскара». «Он не может жить без космоса» — мультфильм о детской мечте, созданный Константином Бронзитом — претендует на статуэтку в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Премию американской киноакадемии за лучший документальный фильм может получить лента Виктора Косаковского «Акварель», а за лучший фильм на иностранном языке — «Дылда Кантемира Балагова.

Штрафы за превышение скорости

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В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости. Его снизят с 20 до 10 километров в час.

Транзит газа через Украину

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В течение двух дней, 19 и 20 декабря, российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» согласовывали условия и объемы транзита газа в Европу в 2020 году. В результате протокол о продолжении поставок был подписан.

Банковский роуминг

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Президент России Владимир Путин 16 декабря подписал закон об отмене межрегиональных денежных переводов между счетами физических лиц, открытых в одном банке. Это означает наделение равными правами россиян вне зависимости от региона проживания. Закон начнет действовать с июня 2020 года.

Топ-3 новости недели

Большая пресс-конференция Владимира Путина

19 декабря президент России провел традиционную пресс-конференцию. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов об изменениях климата, мусорной реформе, дополнительном финансировании медицины, запретах WADA и российских спортсменах, а также о политической ситуации на Украине.

Стрельба на Лубянке

Неизвестный с автоматом появился 19 декабря неподалеку от здания ФСБ, находящегося на Кузнецком мосту, и открыл огонь. На месте погиб сотрудник силового ведомства, второй от полученных ран скончался в больнице позднее.

Под Петербургом нашли дом-аресенал и отца-педофила

В деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области обнаружился дом, в котором был тир, тренировочный зал и огромное количество боевого оружия. В здании проживала семья: Андрей Бовт с супругой, которая приходилась ему двоюродной сестрой, и восемь их детей. Мужчину по подозрению педофилии и незаконном хранении оружия арестовали.