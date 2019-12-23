Пресс-конференция Путина, стрельба на Лубянке и отец-педофил из Гатчины. Неделя в фотогалерее
О главных событиях в мире — в подборке «360».
«Оскар» и россйское кино
Сразу три ленты российских режиссеров попали в шорт-лист «Оскара». «Он не может жить без космоса» — мультфильм о детской мечте, созданный Константином Бронзитом — претендует на статуэтку в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Премию американской киноакадемии за лучший документальный фильм может получить лента Виктора Косаковского «Акварель», а за лучший фильм на иностранном языке — «Дылда Кантемира Балагова.
Штрафы за превышение скорости
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости. Его снизят с 20 до 10 километров в час.
Транзит газа через Украину
В течение двух дней, 19 и 20 декабря, российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» согласовывали условия и объемы транзита газа в Европу в 2020 году. В результате протокол о продолжении поставок был подписан.
Банковский роуминг
Президент России Владимир Путин 16 декабря подписал закон об отмене межрегиональных денежных переводов между счетами физических лиц, открытых в одном банке. Это означает наделение равными правами россиян вне зависимости от региона проживания. Закон начнет действовать с июня 2020 года.
Топ-3 новости недели
Большая пресс-конференция Владимира Путина
19 декабря президент России провел традиционную пресс-конференцию. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов об изменениях климата, мусорной реформе, дополнительном финансировании медицины, запретах WADA и российских спортсменах, а также о политической ситуации на Украине.
Стрельба на Лубянке
Неизвестный с автоматом появился 19 декабря неподалеку от здания ФСБ, находящегося на Кузнецком мосту, и открыл огонь. На месте погиб сотрудник силового ведомства, второй от полученных ран скончался в больнице позднее.
Под Петербургом нашли дом-аресенал и отца-педофила
В деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области обнаружился дом, в котором был тир, тренировочный зал и огромное количество боевого оружия. В здании проживала семья: Андрей Бовт с супругой, которая приходилась ему двоюродной сестрой, и восемь их детей. Мужчину по подозрению педофилии и незаконном хранении оружия арестовали.