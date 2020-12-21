Пресс-конференция Путина, новый штамм коронавируса и конец «Дому-2». Неделя в фотогалерее

Эта неделя запомнилась ежегодной большой пресс-конференцией, которую провел президент России Владимир Путин. Кроме того, за последние семь дней произошли важные события как в нашей стране, так и заграницей: в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, мордовского священника обвинили в издевательствах над детьми, а CAS запретил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях два года.

Подробнее об этих и других событиях — в фотогалерее «360».

Пресс-конференция Путина

Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию — в этот раз она прошла в необычном, дистанционном формате — виной тому пандемия коронавируса. Глава государства в течение 4 часов 34 минут отвечал на вопросы журналистов — всего их прозвучало 60.

Решение CAS

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию России вдвое — с четырех лет до двух. Наказание закончится 16 декабря 2022 года. Кроме того, суд снизил штраф с компенсацией затрат Всемирного антидопингового агентства на расследование почти с пяти до 1,27 миллиона долларов.

При этом президенту России и высокопоставленным чиновникам запретили посещать международные соревнования. Они могут приехать на них только по личному приглашению президента или премьер-министра той страны, которая организовывает мероприятие.

Новый коронавирус в Великобритании

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Он на 70% заразнее своего предшественника и отличается от него по 23 пунктам. Мутация молниеносно распространяется не только по стране, но и за рубежом — новый коронавирус уже нашли в Дании, Нидерландах и Австралии.

ВОЗ призывает не паниковать и объясняет, что этот штамм не опаснее уже существующих мутаций. Однако другие страны решили подстраховаться и стали закрывать воздушное пространство от Великобритании.

«Дом-2» закрылся на ТНТ

Шоу «Дом-2» закрылось после 16 лет эфира. Телеканал ТНТ, по которому оно транслировалось с самого начала, заявил, что для сохранения конкурентоспособности сосредоточится на тех проектах, которые у него получаются лучше всего — юморе и сериалах. Шоу не попадало ни в одну из двух категорий, поэтому от него решили отказаться.

Однако генеральный директор проекта отметил, что «Дом-2» не закроется полностью, а начнет выходить на другом канале. Возможно, шоу поменяет формат — собеседник отказался это комментировать.

Мордовского священника обвинили в насилии над детьми

В Мордовии священника обвинили в насилии над своими детьми. О жестоком обращении и домогательствах рассказали сами дети. Они пожаловались, что экс-настоятель якобы заставлял их есть фекалии, бил, а в качестве наказания запирал в подвале. Сам мужчина все отрицает — он уверен, что таким образом ему решили отомстить старшие дети — как родные, так и приемные. Всего семья воспитывала 12 ребят, причем шесть из них пара усыновила.