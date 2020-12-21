Пресс-конференция Путина, новый штамм коронавируса и конец «Дому-2». Неделя в фотогалерее
Подробнее об этих и других событиях — в фотогалерее «360».
Пресс-конференция Путина
Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию — в этот раз она прошла в необычном, дистанционном формате — виной тому пандемия коронавируса. Глава государства в течение 4 часов 34 минут отвечал на вопросы журналистов — всего их прозвучало 60.
Решение CAS
Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию России вдвое — с четырех лет до двух. Наказание закончится 16 декабря 2022 года. Кроме того, суд снизил штраф с компенсацией затрат Всемирного антидопингового агентства на расследование почти с пяти до 1,27 миллиона долларов.
При этом президенту России и высокопоставленным чиновникам запретили посещать международные соревнования. Они могут приехать на них только по личному приглашению президента или премьер-министра той страны, которая организовывает мероприятие.
Новый коронавирус в Великобритании
Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Он на 70% заразнее своего предшественника и отличается от него по 23 пунктам. Мутация молниеносно распространяется не только по стране, но и за рубежом — новый коронавирус уже нашли в Дании, Нидерландах и Австралии.
ВОЗ призывает не паниковать и объясняет, что этот штамм не опаснее уже существующих мутаций. Однако другие страны решили подстраховаться и стали закрывать воздушное пространство от Великобритании.
«Дом-2» закрылся на ТНТ
Шоу «Дом-2» закрылось после 16 лет эфира. Телеканал ТНТ, по которому оно транслировалось с самого начала, заявил, что для сохранения конкурентоспособности сосредоточится на тех проектах, которые у него получаются лучше всего — юморе и сериалах. Шоу не попадало ни в одну из двух категорий, поэтому от него решили отказаться.
Однако генеральный директор проекта отметил, что «Дом-2» не закроется полностью, а начнет выходить на другом канале. Возможно, шоу поменяет формат — собеседник отказался это комментировать.
Мордовского священника обвинили в насилии над детьми
В Мордовии священника обвинили в насилии над своими детьми. О жестоком обращении и домогательствах рассказали сами дети. Они пожаловались, что экс-настоятель якобы заставлял их есть фекалии, бил, а в качестве наказания запирал в подвале. Сам мужчина все отрицает — он уверен, что таким образом ему решили отомстить старшие дети — как родные, так и приемные. Всего семья воспитывала 12 ребят, причем шесть из них пара усыновила.