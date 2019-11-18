Уголовка за преследование. В законопроект о домашнем насилии добавят новые поправки

В Совфеде обсудили законопроект о домашнем насилии — в него хотят внести новое понятие. Речь идет о преследовании и способе оградить от него жертву. Какие еще изменения появятся в новой версии законопроекта и кому они помогут, — в материале «360».

В пятницу 15 ноября рабочая группа Совета Федерации провела заседание по доработке законопроекта о домашнем насилии. Соавтор законопроекта и депутат Государственной думы, член комитета по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала о том, что новые поправки предполагают появление нового в юридической сфере понятия — преследование.

В соответствии с текстом документа под преследованием понимаются «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, выражающиеся в поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его проживания, в том случае, если пострадавший находится не по месту совместного проживания с нарушителем». Кроме того, к преследованию причисляют любые действия, из-за которых жертва может «испытывать страх за собственную безопасность».

Угрозы и преследование чаще всего являются неотъемлемой частью домашнего насилия, это подтвердила председатель коллегии адвокатов, специалист по семейному праву и телеведущая Виктория Данильченко. Она добавила, что фактически преследование можно назвать психологическим насилием. Однако доказать факт преследования при российской процессуальной системе очень сложно, следовательно, сложно и привлечь виновного к уголовной ответственности за это самое преследование.

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«К сожалению, при обращении в правоохранительные органы часто возникают сложности при приобщении к делу скринов переписок, записей телефонных разговоров, видео. Поэтому законотворцам нужно максимально четко прописать механизм привлечения человека к ответственности за преследование жертвы, в том числе предложив как можно более широкий спектр доказательств», — сказала она «360».

Не помогать без спроса

Кроме того, поправки предполагают, что общественным организациям, которые занимаются профилактикой семейно-бытового насилия, будет запрещено заявлять в полицию о произошедшем домашнем насилии без согласия жертвы.

«Подобного рода „обязанность“ приведет к нарушению прав лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, без желания потерпевшей нельзя обращаться в полицию», — передает текст документа РБК.

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Однако эту меру расценивают неоднозначно. Виктория Данильченко считает, что подобная инициатива не оправдана.

«Как правило, в таких ситуациях для жертвы сам факт обращения, например, в кризисный центр — это уже большой шаг. Часто для следующего шага в полицию сил у них уже не находится. Страх, чувство стыда, жалости к тирану — этот спектр эмоций не дает женщине возможности обратиться в правоохранительные органы», — добавила Данильченко.

И в таких ситуациях, по ее мнению, общественные организации могут и должны приходить на помощь. Больше того, адвокат заметила, что возбуждать уголовное дело против человека без заявления жертвы неправомерно, однако информация от общественных организаций может стать поводом для проверки на предмет домашнего насилия в конкретной семье. «Многим такая проверка сможет спасти жизнь», — заключила Данильченко.

Директор кризисного центра «Китеж» для женщин, пострадавших от насилия, Алена Садикова рассказала «360», что полиция передает данные не только о том, что женщина подала заявление о домашнем насилии, мужу, но и о том, куда отправляется женщина, если она об этом сообщила. В практике кризисного центра «Китеж» такие случаи были, тогда мужья обращались в центр, чтобы вернуть жену.

«Полиция очень часто встает на сторону мужа, насильника, поэтому получается, что теперь мы можем сообщать, но только с ее согласия», — добавила она.

Таким образом, нововведение защищает женщину от возможного распространения информации о том, где она находится, если она приняла решение уйти из дома. Садикова также считает, что сообщение о совершенном насилии в полицию должно поступать от самой женщины, а не от защищающих ее организаций, чтобы не ставить женщину под угрозу.