Преподаватель ВШЭ ударил знакомого ювелира. Тот обратился в полицию, но дело не завели

Преподаватель Высшей школы экономики Игорь Денисов ударил знакомого по социальной сети ювелира Асадулло Хикматова. В итоге пострадавший получил перелом скулы и сотрясение головного мозга. Сам преподаватель «вышки» заявил, что только оборонялся, а на встречу его выманили шантажом и обманом. В истории разобрался «360».

По словам Асадулло Хикматова, с Денисовым его познакомила общая подруга. По ее словам, это был преподаватель Высшей школы экономики, поэт и специалист во многих областях. После неформального общения в реальности Денисов попросил нового знакомого добавить его друзья в Facebook. Однако по какой-то причине преподавателю не понравился пост, где ювелир выложил женские украшения, которые сам же и сделал.

«Он под этим постом мне написал, что „ты не мужик и в отличие от меня носишь юбку“. На что я ему в мессенджере предложил встретиться», — рассказал Хикматов. Он пояснил, что когда он прибыл на встречу на Лермонтовскую площадь, то Денисов тут же начал ему угрожать.

«Буквально минуту он со мной разговаривает, а потом говорит: „Ты не понимаешь, с кем ты связался? Я правлю миром“. Разворачивается и бьет меня», — пожаловался Асадулло Хикматов.

Сам конфликт попал в объектив камеры видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, как около скамейки стоят двое мужчин, которые начинают драться. После чего один из них падает.

По словам Хикматова после того, как вышел из больницы, то направился в отдел полиции по Басманному району Москвы. Но там в возбуждении дела ему отказали.

Сейчас адвокат Хикматова направил в Басманную районную прокуратуру и Управление собственной безопасности московского главка МВД жалобы на действия сотрудников полиции, которые отказали в возбуждении уголовного дела.

Однако согласно документам, которые оказались в распоряжении «360» Асадулло Хикматов обращался еще и в ОМВД России по Красносельскому району Москвы. В постановлении об отказе уголовного дела говорится, что данная категория относится к тем делам, которые возбуждаются непосредственно в судебном порядке. Поэтому полиция и выдала отказ.

Между тем преподаватель Высшей школы экономики Игорь Денисов в беседе с «360» заявил, что Асадулло Хикматов в Facebook сидит под выдуманным греческим именем и занимается профессиональным вымогательством. По его словам, ювелир требовал у него полмиллиона рублей. Чем именно шантажировал его знакомый по социальной сети, Денисов сказать отказался.

«Никакой драки там не было. На меня напал человек, я оборонялся. Он написал заявление в полицию и в Красносельский и Басманный отдел. Есть отказной материал», — пояснил он.

Вторую встречу, по его словам, организовал тоже Хикматов, который написал, что хотел бы встретиться и помириться.

«Я пришел, но это была провокация. Тем более, там были журналисты, которые пытались на этой провокации сыграть. Видно, что человек не добился своей цели через полицию и решил через СМИ свою цель преследовать», — рассказал Денисов. На вопрос о том, почему он не обратился в полицию Денисов пояснил, что его обидчик находится в России нелегально, и поэтому даже неизвестно, где его ловить.

«Оба раза мы встречались по его инициативе. При этом второй раз мне советовали не ходить, потому что человек негодяй», — подытожил Денисов.