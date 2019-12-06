Преподаватель МГУ умер, выпив жидкость для прочистки труб. Это второе отравление «Кротом» за полгода

Заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов скончался на 92-м году жизни. В ноябре математик случайно выпил средство для прочистки труб «Крот». Врачи более двух недель боролись за его жизнь, но помочь так и не смогли.

Известный российский математик, доцент механико-математического факультета МГУ Олег Ивашев-Мусатов скончался 3 декабря. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщила пресс-служба вуза. Прощание с заслуженным преподавателем университета и лауреатом премии имени Ломоносова за педагогическую деятельность состоится 10 декабря в 13:30 в крематории Хованского кладбища.

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Врачи боролись за жизнь математика более двух недель. Но, как сообщил сайт «Комсомольская правда», ожоги пищевода и желудка оказались слишком сильными. О госпитализации математика стало известно 15 ноября. По словам сына ученого, отец перепутал бутылки с водой и жидкостью для прочистки труб «Крот», стоявшие в ванной. Услышав крики, мужчина вызвал скорую.

Как помочь и что нельзя

Главный токсиколог Москвы Юрий Остапенко заявил «360», что, первое, что нужно сделать в подобной ситуации — это вызвать скорую. Затем отравившемуся можно попробовать дать немного воды, чтобы разбавить концентрацию ядовитой жидкости в желудке.

«Особо ничего не сделаешь. Если он сможет пить, дать воды, чтобы разбавить концентрацию. „Крот“ — очень едкое вещество», — добавил он.

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Ни в коем случае нельзя давать отравившемуся марганцовку. То же самое касается любых таблеток или попыток вызвать у него рвоту. Выходя наружу жидкость для прочистки труб вторично травмирует пищевод, гортань и ротовую полость. Либо попадет в дыхательные пути и вызовет еще и их ожог.

По словам токсиколога, несмотря на то, что «Крот» — едкое вещество, которое вызывает тяжелейшие химические ожоги, некоторые пациенты выживают после отравления им. Наглядный пример — продюсер Бари Алибасов, который оказался в аналогичной ситуации в летом этого года.

История повторяется

В июне 2019 года из-за случайного отравления «Кротом» был госпитализирован продюсер Бари Алибасов. В результате он получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, и длительное время провел в больнице. После выписки, музыкант судился с производителем, пытаясь получить компенсацию. Он также требовал изменить дизайн бутылки жидкости для прочистки труб. Алибасов уверял, что из-за своей яркой упаковки она напоминает сок, а значит — не соответствует требованиям техники безопасности. Однако Пресненский суд в удовлетворении иска отказал. Узнав об отравлении математика, продюсер тут же предложил помощь его родственникам.

«Мы готовы предоставить юридическую помощь академику или его родственникам. Тем более нами уже пройден определенный путь, есть некоторый опыт, — заявил «Московскому комсомольцу» адвокат музыканта Андрей Комиссаров.