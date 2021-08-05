Препарат для пациентов с иммунными проблемами оказался в дефиците. Без него организм не справится с инфекциями

Минпромторг предупредил о риске дефицита иммуноглобулина в российских регионах. Иностранные препараты стали реже поставляться, а качество отечественных лекарств существенно ниже. Нехватка может привести к большим проблемам для пациентов.

В Минпромторг стали поступать сообщения из регионов о нехватке иммуноглобулина. Этот препарат необходим для людей, страдающих от первичного иммунодефицита. К регионам, в которых лекарство в дефиците, относятся Санкт-Петербург, Кубань, Приморский край, Ленинградская, Нижегородская, Воронежская и Астраханская области, а также Чувашия и Башкирия.

О проблеме заявили в Обществе пациентов с первичным иммунодефицитом (ОППИД), которое обратилось к сопредседателю центрального штаба ОНФ Леониду Рошалю с просьбой решить вопрос о поставках иммуноглобулина в Россию. В ответ Рошаль заявил, что это непростой вопрос и к решению подключили фонд «Круг добра».

Представители ОППИД также обращались в Росздравнадзор, в ответ ведомство направляло письма в Минздрав и Минпромторг. С начала года по июнь розничные продажи и госзакупки иммуноглобулина снизились на 19% по сравнению с прошлым годом.

Почему лекарства не хватает?

Еще в июне Минпромторг сообщал Росздравнадзору об опасности дефектуры иммуноглобулина из-за низкой установленной предельной отпускной цены. Другая причина — высокая стоимость и малое количество плазмы крови, из которой создают препарат, написала газета «Известия».

По данным ОППИД, сначала были проблемы с поставкой зарубежных препаратов, но сейчас трудно отыскать иммуноглобулин российского производства. Организация предположила, что поставки препарата в Россию могли оказаться нерентабельными для иностранных компаний.

О прекращении поставок импортного препарата рассказала и главный врач ФГБУ «Государственный научный центр „Институт иммунологии“ ФМБА России» Наталья Ильина. Она объяснила «360», что импорт препарата входит в число жизненно важных поставок, а ковид усугубил ситуацию с дефицитом.

Пациенты, страдающие от первичного иммунодефицита, особенно чувствительны к инфекциям. Они также входят в группу риска ковидных осложнений. Иностранные фармкомпании еще в декабре прошлого года заявляли, что пандемия повлияла на объемы сбора плазмы, необходимые для производства иммуноглобулина, написал сайт «Московский комсомолец».

Но заменить зарубежные лекарства российскими непросто. По словам Ильиной, имеющиеся отечественные препараты уступают зарубежным.

Зарубежные препараты более концентрированные, сейчас также есть препараты, которые вводятся под кожу, а не внутривенно Наталья Ильина.

На этом отличия российских лекарств от зарубежных не заканчиваются. Специалист отметила, что режим дозирования отечественного иммуноглобулина более длительный, из-за чего требуется частое присутствие пациентов в клинике.

Лечение иммунодефицита

В Российском реестре пациентов с первичным иммунодефицитом на сегодняшний день не менее 3,6 тысячи человек. Таким людям гарантировано льготное обеспечение препаратом. Заведующий отделением трансфузиологии Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева Павел Трахтман объяснил «360», что под первичным иммунодефицитом понимается целая группа заболеваний, которая связана с первичной поломкой иммунной системы.

«Иммунная система перестает бороться с инфекцией, и тогда человек тяжело заболевает самыми простыми инфекциями. У некоторых она начинает работать неправильно, поражая другие органы и ткани», — добавил эксперт.

В этой ситуации у больных отсутствуют собственный иммуноглобулины. По словам врача аллерголога-иммунолога клиники «МедикСити» Сергея Ильина, болезнь бывает как врожденной так и приобретенной.

«При врожденной патологии больные долго не живут, обычно им страдают дети. Но также болезнь бывает и у взрослых, которые перенесли лейкоз», — добавил Ильин.

Сам иммуноглобулин представляет из себя молекулы, которые синтезируются в иммунной системе человека и предназначены для борьбы с инфекцией. Препарат получают из донорской крови путем ее переработки. По словам Трахтмана, его нехватка может обернуться большими и сложными проблемами для организма, а альтернативного лекарства нет.