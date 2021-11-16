Pfizer испытает в России свой препарат от ковида. Мы останемся в плюсе
Испытания продукции Pfizer косвенно помогут признанию «Спутника V» за рубежом
Росздравнадзор разрешил Pfizer проводить в России клинические испытания эффективности своего препарата Paxlovid. Американская компания разработала его как для профилактики коронавирусной инфекции, так и непосредственно для лечения. Опрошенные «360» эксперты рассказали, что это может сказаться на признании «Спутника V», и сравнили препарат с российским «Миром-19».
Почему испытания проходят в России
Испытания Paxlovid проходят на глобальном уровне. В них участвуют семь тысяч человек из разных стран, в том числе из России. Если препарат одобрят локальные регулирующие органы, Pfizer намерен обеспечить его доступность на рынках всех этих стран. Препарат дадут взрослым, у которых в домашних условиях был контакт с теми, у кого есть симптомы ковида. Испытания пройдут в нескольких государственных и частных медучреждениях в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах. Участвовать будут 90 человек.
Директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии на базе ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Игорь Красильников в разговоре с «360» отметил, что это нормальная практика для крупных фармакологических компаний.
«Дело в том, что чем более широкое будет испытание, тем больше будет признана вакцина. Это первое. Второе — у вакцины Pfizer достаточно хорошая репутация. И Pfizer хочет зарегистрировать свою вакцину во всех странах, где будет проводить клинические исследования. Это логично с точки зрения развития любой компании», — сказал эксперт.
Он пояснил, что первый этап тестирования всегда проводится в стране, где производится препарат. Затем, если производитель хочет, чтобы препарат получил признание в других странах, делают международные рандомизированные испытания. Когда вакцина проверяется в нескольких странах сразу, она уже получает широкий отклик по эффективности и побочным реакциям.
С ним согласился и иммунолог Владимир Болибок, который выразил уверенность, что у компании есть планы регистрировать Paxlovid и в России, поэтому здесь и проводятся клинические испытания. Это связано с особенностью регулирования рынка препаратов и их регистрацией. Также эксперт отметил, что фармкомпании почти всегда проводят испытания в странах с мало-мальски платежеспособным населением.
Как это повлияет на признание «Спутника V»
Владимир Болибок в беседе с «360» отметил, что сам факт такого международного сотрудничества будет принят к сведению, и сравнил ситуацию с признанием вакцины «Спутник V» за рубежом с процессом сертификации «Северного потока — 2».
Хотя де-факто все построено в соответствии с директивами и правовыми нормами, чиновники все равно ищут малейший повод придраться. Наш „Спутник V“ тоже абсолютно всему соответствует, но идут бесконечные придирки, только чтобы не регистрировать
Игорь Красильников выразил надежду, что, хоть и нет прямой связи между испытаниями Paxlovid в России и возможного признания «Спутника V», если мы признаем продукцию Pfizer, то это вполне может поспособствовать благоприятному развитию ситуации.
«Я думаю, что если мы признаем Pfizer, то быстрее признают и „Спутник“, это вполне возможно. Но это все же не напрямую связано», — заключил он.
«Мир-19» и Paxlovid: в чем разница
Российский препарат «Мир-19» предназначен для профилактики и лечения ковида через ингаляционное или интраназальное введение. В состав входят два компонента: действующее вещество — малые интерферирующие РНК, а также пептид — носитель. Он прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.
Иммунолог Болибок рассказал, что хоть оба препарата и попадают по использованию в одну целевую группу, они предназначены для разных целей.
„Мир-19“ — это профилактика, по сути. Препарат будет препятствовать проникновению вируса в клетки и его размножению. Paxlovit — препарат уже для лечения случаев средней тяжести и тяжелых
Специалист отметил, что Paxlovit стоит принимать на амбулаторной стадии лечения пациента, находящегося в группе риска, когда нужно прервать размножение вируса. В случае госпитализации препарат уже будет не так эффективен.
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова 9 ноября заявила, что «Мир-19» завершает вторую фазу клинических исследований.