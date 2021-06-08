Новый препарат от болезни Альцгеймера поможет на ранних стадиях. Вот только первые симптомы сложно заметить

В США впервые за почти 20 лет одобрили новый препарат от болезни Альцгеймера. Несмотря на появление лекарств, болезнь все так же нельзя полностью победить. Медикаменты помогают лишь замедлить ее на ранних стадиях.

Американское управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило новый препарат компании Biogen, сообщил АВС. Лекарство Aduhelm стало первым одобренным медикаментом против болезни Альцгеймера за последние 18 лет.

Лекарство разрушает белок амилоид, который формирует в мозгу человека бляшки, вызывающие проблемы с памятью, мыслительной деятельностью и общением. Препарат может помочь на ранних стадиях, но пациент также должен изменить свой образ жизни.

Несмотря на одобрение, вокруг лекарства велись споры ученых и медиков. Некоторые эксперты также считают, что польза от лекарства не сравнится с побочными эффектами от него.

Но FDA уверенно заявило, что при одобрении учитывались различные точки зрения. Правда, у ведомства есть право отозвать одобрение в будущем.

Лекарство поможет?

На сегодняшний день не существует универсального лекарства, с помощью которого можно было вылечить пациентов от болезни Альцгеймера. По словам ведущего фармацевта Ирины Булыгиной, существующие препараты могут только замедлить разрушение структуры мозга, но никак не излечить полностью от заболевания. Это касается и нового лекарства.

«Замедление может произойти на ранних стадиях, а на ранних стадиях, как правило, мало кто обращает внимание на изменения в своем поведении. А когда обращаются к врачу, уже идет довольно сильный процесс дегенерации», — добавила Булыгина.

Схожей точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья Ирина Рощина. По ее словам, сейчас нет препаратов, которые бы могли кардинально влиять на нейродегенеративный процесс в головном мозге при заболевании.

Незаметная угроза

Неизлечимую болезнь Альцгеймера чаще всего ассоциируют с пожилыми людьми, причем, как выяснилось, зачастую страдают от него женщины. Ирина Рощина объяснила «360», что причина заболевания заключается в нейродегенеративном процессе в головном мозге, который приводит к атрофии клеток коры больших полушарий и подкорковых структур. Пока что нет единых данных по тому, что именно вызывает этот процесс.

Среди группы больных есть небольшое число семейных случаев, но большая часть заболевших относится к спорадическим, единичным случаям Ирина Рощина.

Первые симптомы болезни Альцгеймера характеризуются снижением памяти, забывчивостью на текущие события. Но в отличие от типичных старческих изменений она имеет более выраженную форму. У больного могут возникать сложности с подбором слов в речи, нарушение пространственной ориентации и трудности в выполнении простых задач. Человек может не замечать эти симптомы, но родные и близкие должны быть бдительными.

«Родственники пожилых людей должны быть внимательны к изменениям их психических возможностей и обращаться за адекватной медицинской помощью. При необходимости можно получить профессиональную консультацию и лечение у клинических психологов», — заключила Рощина.

По данным Мосгорздрава, между образом жизни пожилого человека и болезнью также есть взаимосвязь. Социальная и умственная активность, например, участие в общественных мероприятиях, чтение, танцы, игра в настольные игры и на музыкальных инструментах, снижают риск заболеть.

Помимо терапии, для страдающих от болезни можно создать стабильную домашнюю обстановку. Беспокойство из-за шума и скопления людей может ухудшить способность ясно мыслить.