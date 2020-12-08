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    08 декабря 2020, 23:45

    Премию за худшее описание секса отменили. Жюри посчитало, что 2020 год и без того плох

    Анатолий Минкин

    Литературный журнал Literary Review отменил вручение премии за худшее описание секса. Организаторы заявили, что в 2020 году мир столкнулся со многими плохими вещами, чтобы еще мучить публику примерами некачественной литературы. Об этом сообщила газета The Guardian.
    Премию за худшее описание секса отменили. Жюри посчитало, что 2020 год и без того плох

    Организаторы предупредили, что отмена премии не означает разрешения, что писать про секс можно плохо. Они отметили, что рассчитывают на появление новых претендентов в следующем году. Введенные во всем мире правила изоляции сыграли свою роль на появлении новых видов сексуальных практик. Кроме того, из-за пандемии множество произведений так и не вышли.

    «Напоминаем авторам, что виртуальный секс и другие виды домашних развлечений могут стать номинантами на получение премии. Сцены в полях, парках, задних дворах, в помещениях с открытыми окнами и участием не менее шести человек мы обязательно проверим», — заявили организаторы.

    Премию за худшее описание секса в литературе начали вручать в 1993 году. Ее лауреатами становились Стивен Кинг, певец Ник Кейв и даже бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

    В прошлом году премию впервые получили сразу два автора. Дидье Декоин в своем романе «Офис садов и прудов» сравнил пенис с «маленькой обезьяной, которая сжимала лапы». Джон Харви автор романа «Мир» стал лауреатом за строчку «Они обнялись так, словно этим насильственным объятием могли сплавиться воедино».

    В 2017 году премию получил постоянный редактор американского журнала «Интервью». В его романе «Разрушители» жюри отметили его попытку описать знакомые вещи в новых терминах, что в итоге привело к путанице. Фраза из книги звучала следующим образом.

    «Ее лицо и вагина соревнуются за мое внимание, поэтому я смотрю на бильярдный треугольник моего пениса и яичек».

    По словам судей, из приведенного отрывка непонятно, сколько все же яичек у этого персонажа, потому что обычно в бильярдном треугольнике их 15 и еще одним пирамиду разбивают.

    Бывают и очень неожиданные сравнения из мировой культуры. В 2012 году Джайлз Корен получил премию за эпизод из романа «Уинклер», где девушка пыталась схватить своего любовника за член, «который дергался, как брошенный в пустую ванну душ. Она впилась в его спину ногтями обеих рук, а он пальнул в нее три раза, оставив три полосы на груди. Как Зорро».

    Одним из первых победителей необычной премии стал писатель Филип Хук с романом «Разрушители камней». Ему хватило всего одной строчки, чтобы жюри единогласно решило отдать ему премию: «их челюсти слились в лихорадочном взаимном перетирании».

    В 2004 году премию вручили американскому журналисту Тому Вулфу за отрывок из его книги «Я — Шарлотта». Для этого ему достаточно было написать только одну фразу: «скользить, скользить, скользить, скользить языком».

    Если посмотреть на список номинантов на получение необычной премии, то от известных времен просто разбегутся глаза. Там присутствуют и современные классики: Габриель Гарсия Маркес и Марио Варгас Льоса, лауреаты Букеровской премии: Салман Рушди, Дэвид Митчелл и надежды современной англоязычной литературы: Иэн Бэнкс, Джулиан Барнс. Но чаще всего номинантом на премию становился японский писатель Харуки Мураками.

    Трижды он становился претендентом на получении премии за романы «1Q84» в 2011 году, «Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий» в 2013-м. Но жюри постоянно критиковало его за чересчур правдоподобное описание сексуальных сцен. Он чуть не получил премию в 2018 году за книгу «Убийство командора». Там есть сцена, где половые органы спящей девушки зовут юношу вступить с ней в связь.

    Но его обошел автор романа «Катерина» Джеймс Фрей. Худшим отрывком признали следующую часть: «Ослепительный потрясающий непреодолимый взрыв белизны. О боже. Я эякулирую в нее, мой пенис пульсирует, мы оба стонем, глаза, сердца, души, тела едины. Едины. Белый. О боже. Я закрываю глаза, выдыхаю». Жюри отметило, что впервые встречает в одной книге сразу восемь различных описаний эякуляции.