Премию за худшее описание секса отменили. Жюри посчитало, что 2020 год и без того плох

Организаторы предупредили, что отмена премии не означает разрешения, что писать про секс можно плохо. Они отметили, что рассчитывают на появление новых претендентов в следующем году. Введенные во всем мире правила изоляции сыграли свою роль на появлении новых видов сексуальных практик. Кроме того, из-за пандемии множество произведений так и не вышли.

«Напоминаем авторам, что виртуальный секс и другие виды домашних развлечений могут стать номинантами на получение премии. Сцены в полях, парках, задних дворах, в помещениях с открытыми окнами и участием не менее шести человек мы обязательно проверим», — заявили организаторы.

Премию за худшее описание секса в литературе начали вручать в 1993 году. Ее лауреатами становились Стивен Кинг, певец Ник Кейв и даже бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

В прошлом году премию впервые получили сразу два автора. Дидье Декоин в своем романе «Офис садов и прудов» сравнил пенис с «маленькой обезьяной, которая сжимала лапы». Джон Харви автор романа «Мир» стал лауреатом за строчку «Они обнялись так, словно этим насильственным объятием могли сплавиться воедино».

В 2017 году премию получил постоянный редактор американского журнала «Интервью». В его романе «Разрушители» жюри отметили его попытку описать знакомые вещи в новых терминах, что в итоге привело к путанице. Фраза из книги звучала следующим образом.

«Ее лицо и вагина соревнуются за мое внимание, поэтому я смотрю на бильярдный треугольник моего пениса и яичек».

По словам судей, из приведенного отрывка непонятно, сколько все же яичек у этого персонажа, потому что обычно в бильярдном треугольнике их 15 и еще одним пирамиду разбивают.

Бывают и очень неожиданные сравнения из мировой культуры. В 2012 году Джайлз Корен получил премию за эпизод из романа «Уинклер», где девушка пыталась схватить своего любовника за член, «который дергался, как брошенный в пустую ванну душ. Она впилась в его спину ногтями обеих рук, а он пальнул в нее три раза, оставив три полосы на груди. Как Зорро».

Одним из первых победителей необычной премии стал писатель Филип Хук с романом «Разрушители камней». Ему хватило всего одной строчки, чтобы жюри единогласно решило отдать ему премию: «их челюсти слились в лихорадочном взаимном перетирании».

В 2004 году премию вручили американскому журналисту Тому Вулфу за отрывок из его книги «Я — Шарлотта». Для этого ему достаточно было написать только одну фразу: «скользить, скользить, скользить, скользить языком».

Если посмотреть на список номинантов на получение необычной премии, то от известных времен просто разбегутся глаза. Там присутствуют и современные классики: Габриель Гарсия Маркес и Марио Варгас Льоса, лауреаты Букеровской премии: Салман Рушди, Дэвид Митчелл и надежды современной англоязычной литературы: Иэн Бэнкс, Джулиан Барнс. Но чаще всего номинантом на премию становился японский писатель Харуки Мураками.

Трижды он становился претендентом на получении премии за романы «1Q84» в 2011 году, «Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий» в 2013-м. Но жюри постоянно критиковало его за чересчур правдоподобное описание сексуальных сцен. Он чуть не получил премию в 2018 году за книгу «Убийство командора». Там есть сцена, где половые органы спящей девушки зовут юношу вступить с ней в связь.

Но его обошел автор романа «Катерина» Джеймс Фрей. Худшим отрывком признали следующую часть: «Ослепительный потрясающий непреодолимый взрыв белизны. О боже. Я эякулирую в нее, мой пенис пульсирует, мы оба стонем, глаза, сердца, души, тела едины. Едины. Белый. О боже. Я закрываю глаза, выдыхаю». Жюри отметило, что впервые встречает в одной книге сразу восемь различных описаний эякуляции.