Стали известны все победители премии ТЭФИ-2019. Фотогалерея

В частности, за дневной прайм-тайм «Пятница» получила награду за лучшую утреннюю программу «Утро пятницы», документальный проект «Попроси у неба», журналистское расследование «Инсайдеры. Расследования с внедрением», программа для детей и юношества «Орел и решка. Семья», лучшая утренняя ведущая — Регина Тодоренко за программу «Регина+1».

Вал наград не остановился и на вечернем вручении наград. Все началось с победы в номинации «Информационная программа» приз достался «Пятница! News». В этом году все отметили успех детища Николая Картозии.

«Ведущим информационной программы» стал Дмитрий Губерниев. К сожалению, за наградой он появился только после окончания церемонии.

В номинации «Развлекательная программа» победителем стал проект «На ножах» с Константином Ивлевым, тоже телеканал «Пятница».

Лучшим репортером-оператором репортажа стал Дмитрий Занин за репортаж «Чемпионат мира Live» на телеканале «Матч Т В. А лучшим «Интервьюером» стал кинорежиссер и ведущий Федор Бондарчук за программу «Кино в деталях», которая выходит на СТС.

Программа «60 минут» с «России 1» взяла ТЭФИ в номинации «Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма». А лучшим ведущим общественно-политического ток-шоу признали Дмитрия Куликова из программы «Право знать» на телеканале «ТВ Центр».

Сразу в двух номинациях победил Михаил Швыдкой со своей программой «Агора» на телеканале «Культура». Он получил сразу две статуэтки за лучшую информационно-аналитическую итоговую программу» и в качестве лучшего ведущего информационно-аналитической итоговой программы.

Лучшим актером сериала стал Сергей Бурунов за «Мылодраму», которая выходила на «Пятнице.

Сразу пять премий ТЭФИ получил сериал «Обычная женщина», который выходил на ТВ-3. Режиссер картины Борис Хлебников победил в номинациях «Режиссер телевизионного фильма» и «Режиссер телевизионного сериала». Сыгравшая в сериале главную роль Анна Михалкова стала лучшей актрисой сериала. Еще одну награду унесли продюсеры многосерийного фильма Валерий Федорович и Евгений Никишов.

Лучшей многосерийной комедией признали «Полицейского с Рублевки» с телеканала ТНТ.

Иван Ургант во второй раз стал лучшим ведущим развлекательной программы, а его шоу «Вечерний Ургант» лучшим юмористическим шоу. Сам ведущий за наградой не пришел.

Лучшим развлекательным ток-шоу стало AGENT SHOW с Анастасией Ивлеевой, еще раз телеканал «Пятница». Она же стала лучшей ведущей развлекательного шоу.

Последней номинацией ТЭФИ стало событие телесезона. Это освещение чемпионата мира по футболу в России в спецстудии «Мяч» Матч ТВ.