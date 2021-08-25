Любимый сериал вернулся, еще одна история маньяка и два неочевидных фильма: что смотреть на этих выходных

Впереди премьерный день в кинопрокате, и уикенд — самое время, чтобы определиться, что смотреть — в кино или дома. Владислав Копысов — автор Telegram-канала @ireadscripts — рассказывает о киноновинках этой недели.

Что смотреть в кино

«Побег из Нью-Йорка» — фильм Джона Карпентера в 2021 году празднует 30-летний юбилей и 26 августа выходит в российский прокат. Курт Рассел в роли культового персонажа Змея Плискина будет выбираться с Манхэттена, который в 1997 году из-за третьей мировой войны превратился в остров строгого режима. Мало кто из нынешнего поколения 30-летних видел фильм Джона Карпентера на большом экране, и «Иное кино» дает шанс это исправить. Сегодня «Побег из Нью-Йорка» может выглядеть старомодно и наивно, но приступ ностальгии во время просмотра будет обеспечен. К тому же в картине 1981 года можно рассмотреть уйму фишек, к которым потом отсылались многие режиссеры и сценаристы.

«Мартин Иден» — один из лучших фильмов Венецианского кинофестиваля 2019 года наконец добрался до больших российских экранов. В основе классика литературы за авторством Джека Лондона, за камерой — съемочная группа из Италии, Германии и Франции, которая рассказала пронзительную историю моряка, познакомившегося с богатой девушкой Руфью. Влюбившись с первого взгляда и попав под обаяние высшего света, Мартин решает стать достойным своей избранницы. Отныне его жизнь будет посвящена тому, чтобы реализовать пробудившийся писательский дар, добиться славы и руки любимой женщины. Европейский «Мартин Иден» собрал восторженные рецензии критиков и места в разных списках лучших фильмов года.

Что смотреть дома

«Коса» — новый оригинальный проект KION. С одной стороны, это еще один сериал про поимку маньяка, но есть как минимум три причины посмотреть премьерный эпизод и решить, стоит ли следить за расследованием дальше. Первая — Линда Лапиньш, харизматичная актриса в прошлом году собирала личную фанбазу в сериале Premier «Игра на выживание», а теперь получила главную роль. Вторая — продюсеры называют «Косу» арт-триллером, и на это же KION уповает в трейлере. Будет очень красиво. Третья — красиво будет еще и потому, что место действия — Куршская коса в Калининграде, длинная песчаная полоса в Балтийском море между Россией и Литвой.

«Американская история ужасов» — легендарный сериал Райана Мерфи идет на 10-й сезон. В этот раз он одновременно возвращается к истокам, поскольку сюжет развивается в доме, как и в самом начале, когда семья из первого сезона въехала в дом с привидениями. С другой стороны, 10-й сезон навеян классическими хоррорами: тут и писатель в творческом кризисе, который сходит с ума, постоянно печатая на клавиатуре, и явное веяние «Ребенка Розмари». Прелесть каждого сезона «АХС» в том, что его всегда стоит начинать смотреть и по первой же серии будет понятно, стоит смотреть дальше или можно вернуться к сериалу через год. Правда, в этот раз, даже если не понравилось, вернуться надо будет пораньше, потому что 10-й сезон собран из двух самостоятельных историй. К слову, в первой снялся Макалей Калкин. Вот так-то!