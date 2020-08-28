Мечтал о мире с Россией и 28 раз встречался с Путиным. Чем запомнится премьерство Синдзо Абэ

Синдзо Абэ, возглавляющий правительство Японии восемь лет, уходит в отставку. Причина — проблемы со здоровьем политика. Премьер-министр стремился к улучшению отношений с Россией и хотел заключить мирный договор, урегулировав вопрос с Курильскими островами. Но главные задумки так и не удалось реализовать.

Отставка Абэ

По данным Mainichi, здоровье политика ухудшилось из-за хронического заболевания — язвенного колита. 65-летний Абэ в одном лишь августе несколько раз обращался за помощью к медикам. Официально такие визиты называли «регулярными медицинскими осмотрами». При этом премьер-министр Японии 50 дней не участвовал в публичных пресс-конференциях, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Это не первый случай, когда Абэ покидает свой пост, сославшись на проблемы со здоровьем. Политик стал самым молодым премьером в истории страны, заняв пост в возрасте 52 лет в 2006 году. Тогда на этой должности он пробыл недолго — всего год. Когда его популярность начала резко падать, Абэ ушел в отставку все из-за того же колита. Однако в 2012 году политик вновь победил на выборах и стал премьер-министром. После этого его срок пребывания на посту стал рекордным для Японии — долгих восемь лет.

Сейчас Абэ тоже уходит с поста на фоне значительного падения рейтинга. По данным Kyodo от 23 августа, уровень одобрения кабинета премьер-министра упал до 36%. Это самый низкий показатель с момента начала второго срока политика. Подавляющее большинство недовольно тем, как правительство действует в связи с COVID-19. Более 70% граждан считают, что премьер-министру следует в кратчайшие сроки созвать внеочередную сессию парламента и обсудить меры по сдерживанию пандемии.

А как же мирный договор с Россией?

Абэ стремился к улучшению отношений с Россией и еще в прошлом году на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке Абэ утверждал, что государствам нельзя больше медлить с заключением мирного договора.

«Нашими усилиями устойчиво создается образ новых отношений сотрудничества между Японией и Россией. Тогда следующий шаг — заключение мирного договора, что является нашей исторической миссией», — говорил премьер-министр.

Он призвал Владимира Путина «сделать все», лишь бы Япония и Россия «двигались вперед» к намеченной цели: «Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели»

Речь шла о мирном договоре между странами на основе декларации 1956 года. Документ предполагает, что Москва согласна рассмотреть передачу Токио двух из четырех спорных Курильских островов. Этот вопрос остался не урегулированным со времен окончания Второй мировой войны. СССР рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, однако японская сторона считала документ только частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова.

После объявления об отставке Абэ выразил сожаление, что ему не удалось добиться разрешения ряда вопросов, включая мирный договор с Россией. Он надеется, что в этом преуспеет его преемник.

Чрезвычайно болезненно осознавать, что ухожу, не разрешив вопросы, в том числе заключения мирного договора с Россией Синдзо Абэ.

Стоит отметить, что пока еще действующий премьер-министр Японии выступал не только за мирный договор, но и за упрощение выдачи виз для отдельных групп российских граждан. Политик отмечал, что среди граждан Японии растет число желающих приехать во Владивосток и указал на рост количества туристов из России. Более того, еще четыре года назад Абэ предложил план для развития двустороннего экономического сотрудничества между государствами.

«Не добился никакого прорыва»

«Думаю, он не добился никакого прорыва. Конечно, имеется ввиду, прежде всего, проблема мирного договора, который якобы препятствует развитию отношений. Однако препятствуют японские претензии на наши четыре острова. Абэ очень надеялся, что сможет эту проблему решить. Это была его заветная мечта и одна из главных внешнеполитических целей», — заявил в разговоре с «360» руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

По его словам, премьер-министр Японии пытался последовательно решить проблему, развивая очень тесные, даже товарищеские отношения с президентом России, с которым встречался 28 раз за время своего пребывания на посту. Абэ даже обращался к нему по имени — Владимир — и называл своим другом, отметил собеседник.

«Абэ выдвинул так называемый новый подход к решению территориальной проблемы. Он положил Путину на стол план из восьми пунктов по экономическому сотрудничеству с упором на Дальний Восток в 2016 году. Был определенный прогресс после этого. Наши лидеры договорились о совместной экономической деятельности на спорных островах. Но с тех пор прогресса не было. План особой роли не сыграл ни в экономике России, ни в наших двухсторонних отношениях. Все эти восемь пунктов были довольно поверхностными», — добавил Кистанов.

По его словам, решить вопрос с Курилами у Абэ так и не получилось, потому что, несмотря на всю позитивную риторику в отношении России, он не отошел от своей принципиальной позиции, что все острова принадлежат Японии и нужно добиваться их возвращения.

После ухода Абэ с поста переговоры по Курильским островам могут и вовсе зайти в тупик, полагает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН.

Каким был внутри страны?

Он был, конечно, сильным премьер-министром и политиком, иначе он не просидел бы рекордный срок. Что касается его успехов и достижений, то здесь говорить однозначно трудно Валерий Кистанов руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН.

По мнению собеседника «360», у Абэ много достижений и в экономике, и во внутренней политике, и во внешней. Но и много провалов. С Китаем, например, у премьер-министра Японии отношения так и не сложились. Также при нем резко ухудшились отношения с Южной Кореей.

«Ни ненависти, ни какой-то большой любви к нему не было. На общем уровне, считаю, что японцы Абэ оценивают положительно. Во время его правления у нас случился хороший экономический подъем. Его называли Абэнометр. Он реально девальвировал иену и сделал прорыв в экономике», — заявил в разговоре с «360» аналитик из Токио Михаил Мозжечков.

По его словам, на мнение народа об Абэ сильно повлияла пандемия. Однако аналитик считает, что сейчас попросту ругают всех в связи с накалившейся обстановкой. При этом премьер Японии неплохо справляется с ситуацией, особенно на фоне других политиков.

«Хотя рейтинг кабинета упал немного, Абэ все равно на коне. Его еще очень любят за то, что он ничего экстремистского не делал в отношении Китая и Кореи. При нем отношения с этими странами были достаточно ровные и гладкие. Жаль, что уходит. Неизвестно, кто займет его место», — заключил Мозжечков.