Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал Владимиру Зеленскому заявление об отставке из-за скандальных аудиозаписей. Украинские политологи отметили, что глава правительства схитрил: по Конституции документ нужно направлять в парламент. А так, премьер поставил президента перед выбором: уволить или простить и забыть.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Он заверил, что «на топ-уровне в правительстве коррупции нет» и вся его команда состоит из порядочных людей. Однако недавно в интернет попали смонтированные «из фрагментов записей совещаний в правительстве» аудиозаписи, из которых следует, что Гончарук и его команда не уважают президента. Записи, по его словам, фейковые и выгодны многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам.

«Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление и передал его президенту с правом внесения в парламент», — написал он в Facebook.

Речь идет о записях, появившихся на YouTube-канале «Как обмануть президента». Предположительно, их сделали во время декабрьской неформальной встречи правительства и глав некоторых ведомств. Они собирались на совещание к «тупому президенту» Зеленскому, у которого «примитивное понимание экономических процессов». Правда, говорящий, предположительно Гончарук, и себя называет «полным профаном в экономике», поскольку «юрист по образованию».

После этого на сайте главы государства появилась петиция с требованием уволить премьер-министра за профнепригодность. А сам Гончарук заявил, что все это нападки оппонентов.

Игра на опережение

Украинский политолог Петр Олещук пояснил «360», что основанием для заявления, скорее всего, стала скандальная запись. Однако Гончарук поступил вопреки положениям Конституции Украины — направил заявление не в Верховную раду, а президенту. То есть, по сути, не прошение об отставке, а предложение главе государства решить этот вопрос.

«Это вполне предсказуемо. Думаю, таким образом Гончарук играет на опережение. Поскольку все мы прекрасно понимали, что эта прослушка, которая была обнародована, была опубликована с целью внесения разлада между президентом и премьер-министром. Поскольку он ничего там не сказал, ну кроме того, что, возможно, не совсем корректно отзывался о президенте», — добавил политолог.

Своим заявлением, уверен эксперт, Гончарук предложил президенту раз и навсегда решить этот вопрос. Либо принять отставку, либо не дать заявлению хода, де-факто заявив о поддержке правительству и Гончаруку.

Птенец «гнезда Сороса»

В беседе с «360» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник не исключил, что Гончарук написал заявление под давлением Зеленского. Причиной стало признание в том, что он профан. В противном случае он остался бы до октября, пока у него действует иммунитет.

По данным Олейника, образование премьера на самом деле «липовое», полученное в неизвестных университетах. Опыт управленческой работы, экономические и промышленные знания недостаточные. А его объяснения отставки — «маленький фиговый листок, которым он пытается прикрыть непорядочность, некомпетентность и то, что он — случайный человек».

Экс-депутат напомнил, что изначально премьер не был человеком Зеленского, не раз говорил, что голосовал не за него, а за Петра Порошенко. У главы государства было монобольшинство, он мог назначить на это место любого своего сторонника, но, пояснил экс-парламентарий, ему рекомендовали Гончарука.

«Кто такой этот Гончарук? Он птенец „гнезда Сороса“. Он на грантах вырос, на них и остается. Ему пообещали поддержку, потому что это не отставка, а ротация», — сказал он.

Отставку Гончарука, предположил Олейник, наверняка примут, а затем попытаются куда-нибудь пристроить, как Михаила Саакашвили. А на его место по совету Запада поставят «такого же профана». Называют имена главы МВД Арсена Авакова, который хоть и был бизнесменом и банкиром, но в экономике Украины не разбирается, а также экс-главы СБУ Валентина Наливайченко.