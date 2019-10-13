Прекрасное безумие. Фиолетовое небо напугало и восхитило японцев перед тайфуном

На Японию обрушился тайфун «Хагибис», от которого погибли уже больше 20 человек. Но вместе с разрушениями стихия подарила японцам невиданное небо — все 50 оттенков фиолетового.

Удивленные пользователи выкладывают в соцсетях поразительно красивые фотографии. Небо окрасилось в необычайно яркие цвета.

Twitter @ika_mesugorira

Пользователь @ohxxjen, опубликовавший свою серию фото, отметил, что катастрофа как будто была замаскирована под что-то ytневозможно красивое. А прямо перед тайфуном было очень тихо, как перед бурей. Происходящее он назвал «прекрасным безумием».

Стихия практически парализовала транспорт в Японии на сутки. Затопило не только железнодорожные пути, но и сами поезда. Прекращали работу аэропорты, а вот так это выглядело за несколько часов до тайфуна.

Twitter @nuynhusna

Красота поджидала японцев повсюду. Например, при выходе из метро.

Источник фото: Twitter @Desu_unknown

В зависимости от городов оттенки менялись. Небо над Осакой, например, было скорее розовым, чем фиолетовым.

В других местах небо было более приглушенным, сиреневым.

Пользователю удалось запечатлеть тот момент, когда розовое небо сменяется обычным, голубым. Так и сейчас тайфун уже покинул территорию Японии, и власти только ликвидируют его последствия.

Источник фото: Twitter @ara_to1

Вместе с красивыми фотографиями по соцсетям распространяются предупреждения, что фиолетовое небо является предвестником смерти. Такое убеждение, скорее всего, сформировалось из-за того, что небо окрашивается в розовый или фиолетовый перед штормом.