Антипрививочники отмечают отсутствие вакцины как свое достоинство. Но преимущество при поиске работы в обратном

Кажется, в резюме скоро появится новая строчка. Антипрививочники теперь гордо указывают о своем отношении к вакцине в объявлениях о поиске работы. Однако большинство россиян рассматривают сертификат о прививке как лишний бонус и даже вставляют его в резюме.

Из-за резкого увеличения количества заболевших ковидом в Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг. Это связано с тем, что они пребывают в тесном контакте с людьми и могут не только подхватить вирус, но и заразить других. Тем, кто отказался от прививки, предложили отпуск за свой счет без сохранения зарплаты, переводы на другие должности или увольнение.

Как оказалось, некоторые люди все же готовы рискнуть здоровьем и сменить профессию. В интернет-мессенджерах запестрели сообщения о том, что специалисты-«отказники» ищут работу. В объявлениях указывается, что они не поддерживают вакцинацию, не собираются прививаться и не верят в коронавирус.

Источник фото: телеканал «360»

Закон на стороне человека

Указывая свое отношение к вакцинации, антипрививочники надеются найти работу у своих сторонников. И комментаторы нередко им сочувствуют и сожалеют о том, что «людей увольняют за их убеждения». Но по закону РФ ни один работодатель не может уволить сотрудника по причине отсутствия у него какой-либо прививки, если при поступлении на должность этого не требовалось.

«Требования для некоторых категорий привиться от коронавируса связаны с угрозой жизни людей. Но это пока только указ, а не федеральный закон. В законе нет ни слова о том, что, например, нельзя было принять на работу по причине невакцинации», — пояснила «360» эксперт по трудовому праву Ольга Петрова.

Она добавила, что у любого сотрудника есть право заболеть, уйти в декрет, отпуск и прочее. Сам факт подписания договора не обязывает быть вакцинированным на момент принятия на работу. Например, у сотрудников общепита должна быть медицинская книжка, но она может какое-то время оформляться.

В то же время работодатели могут ограничить человеку допуск, например перевести на другую работу, пока не будут выполнены все формальности. Или, например, ресторан решил стать зоной COVID-free. Они вправе это делать и выдвигать соответствующие требования к кандидатам. Но это будут правила самого ресторана, подчеркнула эксперт.

«Разумеется, есть ситуации, которые регламентируются законами. По закону электрик не может выйти на работу без сертификата о знании электробезопасности. Увольнять на этом основании нельзя, а что делать, если курсы будут только через месяц? Только перевести на другую работу или, если нет другого выхода, отстранить до того времени, когда он сможет получить свою „корочку“», — пояснила Ольга Петрова.

Вакцинация как козырь

Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова рассказала «360», что в компании еще не встречали соискателей, которые бы откровенно заявляли, что являются противниками вакцинации. Наоборот, есть обратная тенденция: люди, чтобы получить работу, используют сертификат о прививке либо справку о наличии антител как конкурентное преимущество.

«Так они выделяют себя перед остальными кандидатами, подчеркивая, что им можно работать, они безопасны для окружающих. Подобную информацию обычно публикуют в анкетном поле „обо мне“, а иногда даже в „навыках“. То есть стараются сделать на этом акцент», — рассказала Мария Игнатова.

По ее словам, некоторые соискатели прямо в резюме, помимо должности, в скобках пишут «вакцинирован», чтобы потенциальный работодатель мог их как-то идентифицировать. Насколько это помогает, сказать пока сложно, потому что прививочная кампания еще не набрала большой темп и ажиотаж начался совсем недавно.

«Учитывая, что вакцинация у нас добровольная, отказ в найме или трудоустройстве именно по причине отсутствия прививки у соискателя можно списать на дискриминацию, как отказ из-за возраста, пола и так далее. Возможно, в частном порядке отказы и будут, но официально это никто не признает и не скажет», — пояснила Мария Игнатова.