На голосовании внутри Либерально-демократической партии Суга победил с большим отрывом. Он набрал 377 голосов, а его соперники — экс-министр обороны Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел Фумио Кисида — 68 и 89 соответственно.

«Я принял решение баллотироваться с опозданием, но прежде чем я это понял, я оказался впереди. Я хотел бы создать правительство, которому доверяет народ», — сказал Суга своим сторонникам перед началом голосования.

16 сентября пройдет внеочередная сессия парламента, на которой выберут нового премьер-министра. У правящей коалиции ЛДП большинство голосов в парламенте, которые, как ожидается, обеспечат ее главе победу и позволят ему возглавить будущее правительство Японии. Суга уже заявил, что продолжит политический курс своего предшественника.

Достойная замена

«Основная причина, по которой его избрали, — его обещание придерживаться политики Абэ. Суга не будет ничего ломать под себя. Это выгодно всем. Никто не хочет на один год что-то ломать в системе», — заявил в разговоре с «360» аналитик из Токио Михаил Мозжечков.

По его словам, например, у Сигэру Исибы — бывшего министра обороны — были идеи о совсем другом пути для Японии. Он хотел бы отстраниться от Штатов. Абэ же из-за территориальной близости с Китаем и Северной Кореей считал важным поддерживать хорошие отношения с Трампом, чтобы США поддерживали Токио. Аналитик уверен — если бы к власти пришел Исиба, он бы захотел «поиграться в японские танчики». Суга же — достойная замена Абэ, считает Мозжечков.

Вчера уже, по-моему, стали продавать футболки с изображением нового лидера партии. <…> У нас редко кого на футболках печатают, но народ подсуетился. Так что отношение к политику позитивное Михаил Мозжечков.

«Скромный старичок»

Собеседник «360» подчеркнул, что Суга, в отличие от большинства своих коллег, «вышел из народа». Почти все последние премьер-министры Японии были представителями золотой молодежи.

«Суга вышел чуть ли не из семьи фермеров, которые клубнику выращивали. У него происхождение отличается от этой элиты, поэтому очень даже интересно, что он попал на такой пост. Определенная симпатия из-за происхождения есть», — подчеркнул аналитик.

Правда, Мозжечков считает нового лидера правящей партии слишком скромным. По его словам, политик просто всегда поддерживал интересного и экспрессивного Абэ, при этом оставаясь в тени.

«Он просто неторопливо дожил до 71 года. Его единственная проблема — возраст. Ему 71 год. Старичок такой ходит, всем ручки жмет, улыбается. Очень скромный. Неторопливо выслужился. Он всегда был в рядах партии. Он поддерживал сначала одного, потом другого, потом третьего. Постепенно вместе с этими людьми и поднимался», — добавил собеседник «360».

Отношения с Россией

По словам Мозжечкова, Суга продолжит дружественную линию своего предшественника.

Думаю, что Суга с Абэ продолжат поддерживать связь. Абэ просто ушел в тень. Мне кажется, что политику в отношении России продолжат такой, какая она была Михаил Мозжечков аналитик из Токио.

Суга уже высказался по поводу Курил. Он собирается «продолжать диалог».

Япония с приходом нового премьер-министра будет пытаться не ухудшить отношения с Москвой и одновременно ужесточить позицию по мирному договору касательно Курил. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал эксперт РСМД, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО (У) МИД России Дмитрий Стрельцов.

«Противоречия в этом нет. Очень многие страны продолжают что-то мусолить. Думаю, у Польши есть претензии к Белоруссии, у Германии тоже есть к кому-то претензии и так далее. Смысл в том, что это не мешает странам общаться», — подчеркнул Мозжечков.

По мнению собеседника «360», Москва хоть и дружит с Пекином, однако общее чувство китайской угрозы может объединить страны, в том числе и Россию с Японией, даже без заключения мирного договора.

«Самое интересное будет через год, когда будут переизбирать премьера. Тогда появится много интересных претендентов. Тогда у нынешнего лидера правящей партии появится много ярких конкурентов. На следующие выборы пойдут уже другие люди. Они более мощные, но их сейчас пока никто не знает», — заключил аналитик.

Уход Абэ

Синдзо Абэ, возглавлявший правительство Японии восемь лет, уходит в отставку. Причина — проблемы со здоровьем. По данным Mainichi, самочувствие политика ухудшилось из-за хронического заболевания — язвенного колита. 65-летний Абэ в одном лишь августе несколько раз обращался за помощью к медикам.

Абэ стремился к улучшению отношений с Москвой и еще в прошлом году на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке утверждал, что государствам нужно как можно быстрее заключить мирный договор.

«Нашими усилиями устойчиво создается образ новых отношений сотрудничества между Японией и Россией. Тогда следующий шаг — заключение мирного договора, что является нашей исторической миссией», — говорил Абэ.

Речь шла о мирном договоре между Россией и Японией на основе декларации 1956 года. Документ предполагает, что Москва рассматривает передачу Токио двух из четырех спорных Курильских островов.

Вопрос не урегулировали со времен окончания Второй мировой войны. Власти Советского Союза рассчитывали, что декларация поставит точку в споре, но японская сторона тогда сочла документ лишь частью решения проблемы и не отказалась от претензий на все четыре острова.

После объявления отставки Абэ выразил сожаление, что не успел добиться подписания мирного договора. Он надеется, что в этом преуспеет его преемник.