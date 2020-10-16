Предвыборная гонка на финише. Зачем Тwittеr и Fасеbооk стали блокировать ссылки на расследование о сыне Байдена

Тwittеr и Fасеbооk блокируют ссылки на расследование о сыне противника Дональда Трампа — Джо Байдена. Сторонники действующего президента обвиняют соцсети в цензуре и вмешательстве в выборы. Ограничения действительно могут быть политически мотивированными, однако есть вариант, что компании просто борются с фейками.

Социальные сети 14 октября начали ограничивать распространение статьи New York Post, даже не проверив материал, пишет The Washington Post. В этом тексте речь шла о том, что на ноутбуке, который Байден-младший сдал в ремонт в мастерскую в его родном штате Делавэр, содержатся компрометирующие письма и некоторые другие материалы.

Источник фото: nypost.com

Компьютер попал в руки ФБР, а также ближайшего соратника Дональда Трампа — Руди Джулиани. Якобы хозяин мастерской передал ноутбук бюро после того, как его владелец не вернулся за гаджетом.

Внутри техники, по данным издания, есть запись, как Байден-младший курит крэк и занимается сексом с неизвестной женщиной. Однако авторы материала сосредоточили свое внимание не на этом. Большая часть статьи посвящена переписке между сыном противника Трампа с партнерами по украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings.

Источник фото: nypost.com

Сотрудники New York Post добавили в свою работу скриншот письма, якобы обнаруженного на ноутбуке. Оно датировано 17 апреля 2015 года. В нем советник правления Burisma Вадим Пожарский благодарит Хантера Байдена за помощь в организации встречи с его отцом.

«Дорогой Хантер, спасибо, что пригласили меня в Вашингтон и дали возможность встретиться с вашим отцом и провести некоторое время вместе. Это действительно честь и удовольствие», — написал Пожарский и предложил Байдену-младшему выпить вместе кофе.

На момент переписки сын кандидата в президенты США уже год занимал должность в совете директоров компании.

Предвыборная гонка через СМИ и соцсети?

Скандальную статью опубликовали меньше чем за месяц до выборов президента США. При этом компания, которая владеет газетой, принадлежит медиамагнату и стороннику Трампа Руперту Мердоку. Вопрос отношений семьи Байдена с новыми властями Украины после Евромайдана — одна из ключевых тем предвыборной кампании. Сенатор-республиканец Джон Кеннеди в эфире Fox News заявил, что репортаж о Хантере Байдене серьезнее, чем четыре инсульта и один инфаркт. По мнению самого Трампа, Байдены — «жулики и воры».

Однако если публикация статьи была выгодна сторонникам действующего главы США, это не значит, что Twitter и Facebook ведут себя беспристрастно, блокируя ссылки на материал New York Post. В этом уверен американский политолог Эндрю Корыбко.

Это политически мотивированная цензура, призванная поддержать Байдена. Она препятствует тому, чтобы избиратели читали опубликованную историю и делали собственные выводы, которые потенциально могут оказать влияние на то, за кого американцы отдадут свои голоса. Это равносильно вмешательству в выборы Эндрю Корыбко.

По словам собеседника «360», Twitter и Facebook руководят те, кто открыто поддерживает демократов. Именно поэтому соцсети блокировали нежелательную для Байдена информацию еще до того, как проверили ее.

Другого мнения придерживается специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат. По его словам, в Facebook и Twitter начал работать сервис, построенный на основе искусственного интеллекта, который проверяет достоверность новостей. Соответственно, статью New York Post агрегатор мог счесть неправдивой.

«Не думаю, что соцсети хотели таким образом поддержать Байдена или помешать Трампу. Уже неделю на территории США, Великобритании, Бразилии <…> Россия пока в этот перечень не входит <…> проходит тестирование новой системы, которая определяет фейк-ньюз. Это как раз делают, чтобы недостоверная информация не провоцировала агрессию в соцсетях», — заключил собеседник «360».