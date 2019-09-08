Предварительные итоги. Как прошел единый день голосования в России

Единый день голосования прошел в России в воскресенье, 8 сентября. Пришедшие на выборы избиратели отдавали свои голоса за будущих губернаторов, депутатов и даже мэров городов. «360» собрал все, что известно на данный момент о том, как проголосовали регионы на губернаторских выборах, а также как жители Москвы и Московской области выбирали депутатов.

Как рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на пресс-конференции, средняя явка по всей России по состоянию на 18:00 по московскому времени составила 33,75%. Она отметила, что это число еще будет меняться по мере рассмотрения новых протоколов. По сравнению с единым днем голосования в прошлом году явка выросла на 1,5%.

Также она отметила, что пока подтвержденной информации о том, что наблюдателей удаляли с выборов, не зарегистрировали.

«Она отсутствует, за исключением нескольких случаев в Санкт-Петербурге, информация о которых проверяется», — отметила она.

Выборы губернаторов

Первым регионом, где избирательные участки закрылись, стала Сахалинская область. После обработки 91,63% протоколов на выборах лидирует временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко. За него отдали свои голоса 57,57% избирателей. На втором месте депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко с результатом 23,21%. Замкнул тройку лидеров депутат Областной думы от фракции ЛДПР Дмитрий Флеер с результатом 7,46%. Четвертым идет первый секретарь областного отделения партии «Коммунисты России» Дмитрий Зенкин с 5,7%, на пятом — глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин с 2,22%.

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Лидером на пост губернатора в Республике Алтай после обработки 31,22% бюллетеней остается выдвиженец от «Единой России» Олег Хорохордин. Он получил 60,46% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин с результатом 30,23%, Дмитрий Софронов от ЛДПР стал третьим. За него отдали голоса 6,45% респондентов.

В Астраханской области лидером стал временно исполняющий обязанности главы региона, самовыдвиженец Игорь Бабушкин после обработки 10,8% протоколов. За него отдали свои голоса 74,87% от пришедших на участки. На втором месте с результатом 10,8% голосов расположился кандидат от КПРФ Николай Арефьев с 10,8% голосов. На третьем месте оказался Тимофей Щербаков от ЛДПР с 6,58%, последнее место пока осталось кандидату от «Партии пенсионеров» Сергею Сычеву с показателем в 6,09%.

Кандидат от «Единой России» и временно исполняющий обязанности руководителя Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах в регионе с 59,71% голосов после обработки 10% протоколов. Далее идет кандидат от ЛДПР Максим Белов с результатом 16,24% голосов. Третье место досталось представителю КПРФ Максиму Антропову — 7,64%. Четвертое место занял Геннадий Тупикин от «Партии пенсионеров» с показателем в 5,6%. Кандидат от «Справедливой России» Василий Буров получил 4,41% голосов от тех, кто пришел на участки, и стал пятым. На последнем месте расположился кандидат от «Гражданской платформы» Виталий Измайлов с результатом в 3,58%.

Шумков лидирует на выборах главы Курганской области Подробнее

Врио губернатора Курганской области и самовыдвиженец на выборах Курганской области Вадим Шумков стал лидером на выборах с результатом 80,76% голосов после того, как обработали 60,58% протоколов. Следом за ним идет кандидат от КПРФ Яков Сидоров с 9,67%. Представитель «Справедливой России» Татьяна Майборода получила 4,76%. Четвертом место занял Юрий Ярушин от ЛДПР с результатом в 3,5%.

В Челябинской области лидером после обработки 33,41% протоколов становится врио главы региона и самовыдвиженец Алексей Текслер. Ему отдали свои голоса 71,25% от тех, кто пришел на участки. На втором месте кандидат от КПРФ Константин Нациевский. Он набирает 11,73% голосов. Кандидат от ЛДПР Виталий Пашин получил 8,52%. Представители партий «Родина» Сергей Смышляев и «Гражданская платформа» Алексей Севастьянов получили 2,84% и 2,52% соответственно.

В Липецкой области лидером на пост руководителя региона стал кандидат от «Единой России» врио главы администрации области Игорь Артамонов. Он набрал 64,53%. Второе место занял кандидат от КПРФ Сергей Токарев с результатом 17,57%, кандидат от «Справедливой России» Лариса Ксенофонтова получила 06,08%. Также в выборах принимали участие кандидаты от партий «Патриоты России» и «Коммунисты России» Андрей Григорьев и Андрей Плотников.

Выборы на пост руководителя республики прошли в Башкирии. На пост главы региона претендовали восемь кандидатов. После обработки 0,15% протоколов лидером стал врио главы региона Радий Хабиров с результатом 85,95% голосов. Второе место досталось кандидату от КПРФ Юниру Кутлугужину, который получил 6,19%. Замкнул тройку представитель ЛДПР Иван Сухарев с результатом 2,14%. Четвертое место досталось кандидату от «Яблока» Зульфие Гайсиной, которая получила 1,26%. Пятое место получил представитель партии «Патриоты России» Рафис Кадыров с 1,04%, на шестом месте оказался Юрий Игнатьев от «Справедливой России» с показателем 0,90%. Седьмое досталось Владимиру Барабашу, выдвинутому «Гражданской силой» с 0,68%. последнее место получил кандидат «Партии пенсионеров» Владимир Кобзев с 0,65%

Лимаренко выбился в лидеры на выборах главы Сахалинской области Подробнее

Врио губернатора Курской области и кандидат от «Единой России» Роман Старовойт лидирует после подсчета 31,45% протоколов с результатом 81,48% голосов. Второе место досталось Владимиру Фирсову из КПРФ с 5,27% голосов, третье кандидату от ЛДПР Владимиру Федорову, который получил 5,08%.

В Забайкальском крае уже обработали 90,4% протоколов. Лидером становится самовыдвиженец и врио главы региона Александр Осипов, который получил 89,73% голосов. Вслед за ним идет представитель «Партии Пенсионеров» Елена Краузе с результатом 3,27%. Третье место получил представитель партии «Патриоты России» Вячеслав Ушаков с 2,51%. Четвертое место досталось кандидату от «Партии Роста» Яне Шпак с 2%,

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В Вологодской области после обработки 0,31% лидером на выборах губернатора остается действующий глава региона Олег Кувшинников, выдвинутый на новый срок «Единой Россией». Он набрал 73,01% голосов. На втором месте кандидат от ЛДПР Ольга Ширикова с результатом 15,10%. Третье место досталось Маргарите Савоськиной, представителю «Справедливой России» с 6,06%, четвертое место занял кандидат от партии «Родина» Алексей Рылеев с результатом в 2,02%. Замкнул список Вадим Петренко от партии «Народный альянс» с результатом в 1,07%.

На Ставрополье после обработки 0,86% протоколов лидером стал действующий губернатор региона Владимир Владимиров с результатом 79,84%. Второе место занимает кандидат от КПРФ Виктор Соболев с показателем в 11,57%. На третьем месте расположился кандидат от ЛДПР Геннадий Ефимов с результатом в 3,47%. Четвертое место досталось кандидату от «Справедливой России» Александру Кузьмину, который получил 2,08%. На пятой строчке оказался Николай Кряжев, выдвинутый «Коммунистической партии социальной справедливости». Он получил 1,68%.

В Волгоградской области обработали пока только 0,07% протоколов, но лидер уже определился. Им стал действующий губернатор региона Андрей Бочаров, который получил 65,64% голосов. Его выдвинула «Единая Россия». Кандидат от КПРФ Алексей Буров получил 19,96%, представитель ЛДПР — Владимир Рублев смог получит 8,23%. Данных по кандидату от «Справедливой России» Сергею Полещуку на момент написания материала не было.

Голосование двух столиц

Жители Москвы выбирали депутатов столичного парламента. Свои кандидатуры выставили 225 человек. Всего в столице открыли 3602 участка, из которых 162 — в больницах и следственных изоляторах.

Впервые на выборах в России провели эксперимент по электронному голосованию. В трех округах Москвы желающие могли зарегистрироваться и проголосовать дистанционно. Как сообщил «Интерфакс», в Общественном штабе по наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы VII созыва итоговая явка на электронном голосовании превысила 90%.

Явка на электронных участках в Москве составила почти 88% к 18:00 Подробнее

В округе № 1 явка составила 92,7%, округе № 10 — 92,1%, округе № 30 — 92%. После заместитель председателя Московской избирательной комиссии Юрий Ермолов уточнил, что в эксперименте приняли участие 10 369 избирателей. А непосредственно в удаленном голосовании 87,4% избирателей.

А вот общая явка на выборах в Мосгордуму по городу оказалась очень низкой всего 17,2% от общего числа избирателей решили выбрать себе депутатов.

«Более активное участие принимают в голосовании регионы, где что-то очень плохо», — привело РИА «Новости» цитату руководителя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Однако позже в беседе с «Интерфаксом» он уточнил, что по данным обработанных протоколов участковых избирательных комиссий, явка превысила 21%.

«На сегодняшний момент 22,3% протоколов введён в систему. Средняя явка по округам составляет 21,45%», — заявил Горбунов. Он отметил, что это даже чуть выше, чем на прошлых выборах. Итоги сейчас подводят спокойно, жалоб нет. По его словам, самыми активными избирателями оказались жители Новой Москвы.

Жители Санкт-Петербурга пришли на выборы, чтобы проголосовать за нового губернатора города. Правда в самом городе по данным на 18:00 явка составила 23,69%. Самую большую активность проявили жители Петроградского, Петродворцового и Курортного районов. Об этом сообщил «Интерфакс».

Однако на открытых участках в Ленобласти, где оставшиеся на дачах петербуржцы могли проголосовать на губернаторских выборах, явка оказалась выше. По состоянию на 18:00 она составила 64,16%.

После обработки 1,48% протоколов лидирует на выборах самовыдвиженец и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он смог получить 74,46% голосов. На втором месте расположился Михаил Амосов, представитель «Гражданской платформы». Его результат составил 11,17%. Третье место заняла кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова с результатом в 12,14%.

Выборы Подмосковья

Жители Московской области выбирали депутатов муниципальных собраний региона. Проголосовать на 1 495 участков пришли 417 235 жителей Московской области. Это 20,46% от общего числа жителей Подмосковья.

В целом же явка распределилась следующим образом. В городском округе Бронницы на избирательные участки пришли 3 840 человек или 25,5% от всего голосующего населения. Во Во Власихе избирательные участки посетили 4 556 жителей или 25,22%. В Волоколамском городском округе определились с выбором и пришли поддержать своего кандидата 8 537 избирателей или 21,15%. В городском округе Восход проголосовали 355 избирателей (25,15%), а в Воскресенске 19,77% или 23 521 человек.

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В городском округе Дзержинский явка составила 20,34% (7 421 человек), а в городском округе Долгопрудный — 16,38% (11 770 человек).

В Дубне проголосовали 21,69% от всех избирателей или 11 967 человек. В Звездном городке на выборы пришли 26,63% избирателей, а в Ивантеевке этот показатель составил 16,88%.

В городском округе Кашира участки посетили 13 445 человек (23,99%), в Королеве — 39 354 человек (22,76%) и 4 856 избирателей пришли проголосовать в Котельниках (20,84%).

Явка в Краснознаменске и городском округе Лотошино составила 26,05% и 31,38% соответственно.

Высокие показатели явки продемонстрировали жители Луховиц, где явка составила 31,44%.

В Мытищах проголосовали 17,26% граждан, а в Орехово-Зуевском городском округе — 22,71%. Заполнить бюллетени в Протвине пришли 23,33%, в Пушкинском городском округе — 17,07%, в Пущине — 26,65%

В Раменском округе явка составила только 15,28%, а в Реутове достигла 20% ровно. В Сергиево-Посадском городском округе свои голоса отдали 22,61% избирателей. В Шатуре — 22,72, в Щелково — 23,45%.

В Красноармейске и Наро-Фоминском городском округе, и Электрогорске прошли дополнительные выборы. Там явка составила 25,06%, 17,64%, и 19,7% соответственно.

Самая низкая явка оказалась в городском округе Жуковский, которая составила 13,14%. А самую высокую явку показали жители Ступина. Там она составила 32,15%.

Как рассказал председатель Московской областной избирательной комиссии Илья Березкин, выборы в Подмосковье состоялись. В целом они прошли без нарушений.

«Жалоб было немного. Я уверен, что волеизъявление граждан мы учли с точностью до сотых процента», — подытожил он.