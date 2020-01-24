Предустановку российского софта на смартфоны посчитали вредной. Пострадать могут покупатели

С 1 июля в России запретят продавать смартфоны, на которые производитель не установил отечественные программы и приложения. У Федеральной антимонопольной службы осталось меньше полугода, чтобы составить требования к программному обеспечения. Пока эксперты настроены скептически: им кажется, что закон навредит и создателям софта, и пользователям. А отказ установить ПО на электронику грозит административным делом.

В декабре Владимир Путин подписал закон о том, что производители гаджетов обязаны предустанавливать отечественное ПО на устройства перед продажей в России. По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, с 1 июля 2020-го такой софт появится в смартфонах, с 1 июля 2021-го — на планшетах, с 1 июля 2022-го — на компьютерах и с 1 июля 2023 года — на телевизорах с функцией SMART-ТV.

Какое ПО нам установят

В зависимости от типа гаджета в нем могут появиться: антивирусы, поисковики, навигаторы, приложения госуслуг, платежные системы, софт для работы аудиовизуальных сервисов и просмотра каналов I и II мультиплекса.

Как отмечают «Ведомости», речь идет о платежной системе «Мир» и приложениях для просмотра 20 российских общедоступных каналов. Обязанности по установке возложат на производителей гаджетов. Если по каким-то причинам у них не получится это сделать заранее, они могут договориться об установке с продавцами.

ФАС сформирует только перечень видов ПО и критерии выбора его производителя, пояснил «360» директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. В нем не будут указывать конкретных разработчиков или названия приложений.

Рекомендованное ПО либо уже будет в устройстве при покупке, либо пользователь сам установит его при первом запуске. Правда, вопрос о возможности удаления софта пока не решен.

Непорочный софт

В перечень войдут бесплатные приложения отечественных разработчиков без «недокументированных возможностей». Это означает, что абсолютно весь функционал ПО должен быть описан в технической и сопроводительной литературе.

Софт выберут в зависимость от популярности, безопасности и социальной значимости. Последний пункт подразумевает, что софт должен распространять важную информацию и формировать духовно-нравственные ценности. Этот параметр, отметил Гуськов, вызывает недоумение у участников рынка. Особенно если речь идет о картографических приложениях или навигаторах.

Быстро и без конкретики

По мнению Гуськова, проблемы начнутся уже из-за того, что в законе еще нет конкретики, а сроки слишком сжатые. Концепцию ФАС доработают и внесут в правительство в марте, утвердят ее не ранее апреля. На поиск поставщиков, выбор ПО, проверку соответствия и установку останется всего два месяца.

«Это трудоемкий процесс. Непонятно, как это нужно проверять, где искать и как понять, что те, кого нашли, — это полный перечень? Если бы был как-то реестр названий компаний, программ, разработчикам было бы удобнее», — добавил он.

По мнению ФАС, отметил Гуськов, производители ПО и гаджетов должны добровольно договариваться о сотрудничестве. Если не получится с одним партнером, искать другого. Но полного перечня партнеров нет — непонятно, к кому обращаться.

«Пришли к одному, второму, третьему. Не получается договориться. Мы начинаем продавать устройства без ПО, как сказала ФАС. И вдруг приходит какой-то неизвестный производитель, который только начал работать, и говорит: „А почему вы к нам не обратились?“ И обращаются в суд или ФАС», — пояснил он.

Кстати, в ФАС, сказал эксперт, пока не решили, что делать, если не удастся договориться со всеми разработчиками. Можно ли в этом случае продавать устройства без предустановки? Зато в Роспотребнадзоре уже пояснили, что такие продажи будут административными правонарушениями.

В тени гигантов

Гуськов заявил, что пользы от закона в такой форме не будет ни для кого. Даже для отечественных производителей софта, ради которых вроде как стараются. Один из критериев выбора ПО — его популярность. А значит, новые или маленькие производители априори проиграют гигантам рынка.

Зачем устанавливать популярные приложения? Популярные и так будут популярными, а новые и небольшие так и останутся неизвестными. Какая это поддержка и помощь отечественным разработчикам? Это, наоборот, усиление монополизации рынка Антон Гуськов директор по связям с общественностью РАТЭК.

Есть ПО не установят, начнется разбирательство, во время которого гаджеты не будут продавать или вообще изымут. А это приведет к коллапсу на рынке. В итоге производители и продавцы понесут убытки. А покупатели не смогут купить нужные устройства и новинки.

После покупки может оказаться, что память приобретенного гаджета заполнена. Ведь в смартфонах будут и собственные приложения производителей. Еще один минус: по новому закону разработчики ПО не будут нести ответственность за работу программ, так как она ляжет на производителей гаджетов.

«Если устройство с ПО начнет зависать или глючить из-за него, покупатель придет к кому? К продавцу или производителю. Нужно внести в закон о защите прав потребителей, чтобы производитель ПО наравне с производителем устройства и продавцом отвечал за стабильность и качество работы гаджета», — считает Гуськов.

Но хуже всего то, что ни в одной стране мира не предъявляют таких требований по предустановке. Российский рынок не является крупнейшим ни для гаджетов вообще, ни для какого-то крупного их производителя. Поэтому пока неясно, согласятся ли Apple, Samsung и прочие крупные игроки выполнять уникальные требования или предпочтут просто уйти с нашего рынка.