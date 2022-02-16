Засечь противника на скоростях. Как работает система предупреждения о ракетном нападении в России

Систему предупреждения о ракетном нападении в России обновят к 2030 году. На смену советской технике придут отечественные компьютеризированные станции «Воронеж». Вместе со спутниками они отслеживают ракеты и создают многоуровневую систему обороны.

Российскую систему предупреждения о ракетной атаке обновят к 2030 году. В ее основе будут радиолокационные станции «Воронеж». Сейчас новые объекты расположены в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. Техника несет боевую службу в Калининградской, Иркутской и Оренбургской областях.

До 2030 года планируется модернизировать радиолокационные станции в нескольких регионах и создать новые средства, которые обладают лучшими характеристиками и защитой от помех.

Сегодня в составе системы продолжает функционировать старая техника: станция «Днепр» в Мурманской области, РЛС «Дарьял» в Республике Коми и «Волга» в Белоруссии.

Обновление техники

У «Воронежа» есть несколько преимуществ перед «ветеранами» радиолокационных станций. Его легко строят и быстро модернизируют. Конструкция предыдущей техники, наоборот, не менялась до окончания эксплуатации. Другие преимущества — низкое потребление электроэнергии.

«Прежние станции характеризовались внушительными размерами и чрезвычайно высоким энергопотреблением. Энергетический аппетит новых РЛС снизился почти в четыре–пять раз», — рассказал полковник Сергей Сучков газете «Красная звезда».

Одно из главных технических преимуществ станции — это компьютеризация. Директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихи, военный историк Юрий Кнутов объяснил «360», что «Воронеж» автоматизирован и находится под управлением искусственного интеллекта. Он также работает в четырех диапазонах: сантиметрах, дециметрах и метрах.

«Воронеж» приходит на смену старой технике, например «Дарьялу», который появился еще в 1980-х годах в СССР. Но и российские станции в скором времени ждет модернизация.

Станции будут модернизированы до новых вариантов. У них увеличат дальность, помехозащищенность, точность обнаружения противника. Время, за которое поступает информация о цели, сократится Юрий Кнутов.

Вместе с наземными станциями модернизация ждет спутники, которые отслеживают старт объектов. Сразу несколько космических аппаратов будут контролировать районы запуска баллистических ракет.

Спутники могут обновить и для поиска более сложных ракет. Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов напомнил «360» о новых образцах вооружений, например, гиперзвуковых ракетах. Их не так просто найти, поскольку они не летят через космическое пространство.

«Вопрос изучается. Возможно, примут решение о том, что спутники нового поколения получат радары, которые будут покрывать все пространство Земли. В этом случае мы сможем фиксировать пуски любых ракет в нашем направлении», — объяснил Орлов.

Как работают предупреждения о ракетной атаке

Система предупреждения о ракетном нападении обрабатывает траектории объектов. СПРН состоит из двух эшелонов: космического и наземного. В первый входят находящиеся на космической орбите спутники, которые ведут наблюдение за земной поверхностью. Кнутов объяснил, что во время работы двигателя баллистической ракеты появляется факел. Он сразу фиксируется спутником, а уже тот передает информацию в командный пункт.

После этого подключается наземный эшелон. Ближайшие радиолокационные станции автоматически отслеживают цель и определяют, куда попадет ракета. Войска противоракетной обороны не перестают контролировать деятельность станций, чтобы те не допустили ошибку. После этого информацию передают зенитно-ракетным комплексам, которые уничтожают ракеты.

«У нас это С-500 с прямым попаданием и С-400. Москву защищает система противоракетной обороны А-135. Таким образом создается многоэшелонированная система обороны», — объяснил Кнутов.

Для установки радиолокационных станций выбирают специальные места. Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов объяснил, что созданное техникой радиопокрытие должно быть непрерывным и устойчивым в регионе. Исходя из этих характеристик на территории размещают станции.