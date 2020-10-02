Предупреждение с помощью сирен отработали в России. Что нужно делать, если тревога будет реальной

В пятницу прошла всеобщая тренировка россиян по гражданской обороне. Но пугаться не стоит — все под контролем. Такие учения проводятся регулярно. Рассказываем, какие бывают учебные тревоги.

Основная цель пятничной тренировки — отработать подачу информации о чрезвычайных ситуациях до населения, властей и сил гражданской обороны. Когда именно зазвучат сирены, определят силы МЧС каждого региона.

Так сирена звучала в Санкт-Петербурге. Автор ролика — иностранец, который явно не был в курсе происходящего.

Системы оповещения населения находятся во всех населенных пунктах, почти на каждой крыше высотных домов. Она включает в себя подачу звукового сигнала «Внимание всем», после чего голос предоставляет всю нужную информацию для защиты жизни и здоровья людей.

В Краснодаре сирена звучала более низко. На фоне пасмурной погоды этот звук вызывает чувство тревоги.

Формы и способы оповещения различаются в зависимости от характера и масштаба угрозы людям. Это может быть как подворный обход, так и автодозвон, радиовещание, задействование операторов сотовой связи, интернета и так далее. СМИ также участвуют в предупреждении населения.

Жители Сочи, кажется, могли оглохнуть от звука сирены в городе. Он был очень громким и писклявым.

В России есть несколько видов учебных тревог. Они различаются по степени угрозы населению. Поведение людей должно соответствовать определенному формату опасности.

«Внимание всем»

Этот сигнал включает в себя большой спектр угроз, которые могут быть. Если человек услышал этот сигнал, нужно включить радио или телевизор и просто прослушать сообщение о сложившейся ситуации. Голос также сообщит о порядке действий.

Воздушная тревога

Этот сигнал предупреждает о нападении противника и подается по радиовещательным станциям и телевизорам. Людям сообщат всю информацию о происходящем и предоставят инструкции о том, что делать.

Источник фото: Pixabay

Действия населения: если человек находится дома, необходимо собрать документы, запас продуктов и воды, отключить газ, электроприборы, воду, закрыть окна. Также нужно прихватить с собой средства индивидуальной защиты. После этого нужно пойти в ближайшее убежище, найти укрытие (например, подвал, цокольное помещение здания, подземный переход, погреб, метро).

Если человек услышал сигнал на рабочем месте, нужно немедленно прекратить работать, спрятаться в подземном помещении. В случае, если тревога сработала в общественном транспорте, необходимо покинуть его и тоже спрятаться.

Химическая тревога

Этот сигнал подается, чтобы предупредить людей о срочной необходимости принять меры защиты от ядовитых веществ. В случае такой тревоги людям сообщат, что нужно делать. Населению скажут, на каких улицах нужно остаться в квартирах, а кому нужно немедленно покинуть зону заражения.

Действия населения: надеть марлевую повязку, закрыть окна и загерметизировать их, отключить электроприборы. Важно, что действия людей зависят от зоны заражения. Например, при умеренном уровне людям нужно сидеть в укрытии несколько часов, а потом вернуться в обычные помещения. В первые сутки после подобной тревоги можно выходить из дома не больше чем на четыре часа.

Источник фото: Pixabay

Зоны разделяются еще на три: сильную, опасную и чрезвычайно опасную. Последняя подразумевает нахождение только в защитных помещениях, которые ослабляют дозу облучения на тысячу. В качестве профилактики используются средства индивидуальной защиты.

Угроза затопления

Этот сигнал подается в случае, если есть угроза катастрофического затопления.

Действия населения: взять аптечку, документы, нужные вещи, запас еды и воды. Следует предупредить соседей, коллег по работе, оказать им помощь в случае необходимости. После этого нужно укрыться в специальном защитном сооружении — оно представляет собой камеру-убежище, оборудованную инженерными системами.