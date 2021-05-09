«Предупреждение для соперников». Зарубежные СМИ нашли тайный смысл в речи Путина на параде Победы

Во время выступления на параде Победы президент России Владимир Путин резко высказался в адрес нацистских идей. Он отметил, что у некоторых групп людей они пользуются популярностью, несмотря на известную всем историю войны против этой идеологии. Зарубежные СМИ разобрали речь российского лидера на цитаты — многие увидели в них скрытый смысл и тайные послания к США и ЕС.

«Проецирование военной мощи России»

Британское издание отметило, что Владимир Путин напомнил о «священной клятве», которую сдержали советские люди — они «защитили Родину и освободили страны Европы от «коричневой чумы». Журналисты процитировали его заявление о намерении России твердо защищать национальные интересы, чтобы обеспечить безопасность жителей страны.

Отдельное внимание уделили «тому, что Путин назвал постепенным возвращением идеологий того времени, когда „лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии становились все более циничными“».

Издание уточнило, что парад Победы стали ежегодно проводить только после распада СССР в 1991 году. За время президентства Путина, по мнению авторов статьи, этот праздник «приобрел все большее значение в проецировании обновленной военной мощи России». Они также отметили, что Россия отпраздновала День Победы на фоне напряженности в отношениях с Западом, которая «в последние недели достигла времен холодной войны».

«Важнейший день в календаре»

Таблоид акцентировал внимание на «клятве» Владимира Путина защищать Россию от угроз со стороны Запада и обеспечивать процветание жизни россиян. Авторы уверены, что парады проводят в стране не только в качестве памяти о прошлом, но и в знак признания сохраняющейся мощи Кремля.

Однако The Sun отметил, что 69% россиян считают этот праздник «важнейшим днем в календаре России».

Издание также уточнило, что парад прошел «на фоне беспрецедентной напряженности в отношениях с Западом после окончания холодной войны». По мнению авторов, конфликт особенно обострился из-за наращивания российских военных сил вблизи границ Украины в апреле.

Значительная часть материала посвящена международной повестке и отношениям России с зарубежными странами, а не самому празднику. При этом отдельное внимание таблоид уделил перечислению всей военной техники, которая принимала участие в параде.

«Путин осудил попытки переписать историю»

Международное агентство Associated Press посвятило новость заявлению Путина о возрождении нацизма в мире.

«Выступая на ежегодном военном параде на Красной площади в Москве, Путин в воскресенье осудил „попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей“», — написали авторы.

The Hill также выбрало это заявление российского президента темой материала.

«Фон — напряженность с Западом»

Агентство Reuters уделило больше внимания не самому празднованию Дня Победы, а международной повестке. В самом начале статьи авторы назвали парад «демонстрацией военной мощи на фоне усиления напряженности в отношениях с Западом».

Авторы также процитировали слова российского президента о попытках возвращения нацистских идеологий и его обещание отстаивать интересы жителей страны и обеспечивать их безопасность. В материале отметили, что в этом году парад предшествовал выборам в Госдуму, которые пройдут в сентябре, а также напомнил про обострение конфликта с Западом.

Обвинения в антироссийской политике

О «клятве» Путина твердо защищать интересы страны и ее жителей написал и французский журнал Le Point. Авторы отметили слова российского лидера о нацизме и подчеркнули, что Москва обвиняет «американских и европейских соперников» в антироссийской политике — при этом сам Кремль отвергает все обвинения, за которые против него ввели санкции.

«Защищать национальные интересы»

Издание Еl Реriоdiсо заявило, что в своей речи Владимир Путин предупредил геополитических соперников о намерении отстаивать интересы страны и жителей.

«Владимир Путин завуалированно обвинил США и ЕС в попытках переписать историю и возродить идеологию исключительности. <…> Кремлевский лидер предупредил своих геополитических соперников о намерении России твердо защищать свои национальные интересы», — написали авторы материала.

«Оберегать послевоенный порядок»

Китайское государственное агентство «Синьхуа» заявило, что парад Победы является хорошим поводом вспомнить о жестокости войны и ценности мира.

«Празднование Дня Победы необходимо не только для чествования героев и празднования Великой Победы, <…>, но и для напоминания о послевоенном мировом порядке, который нужно оберегать как от горячих, так и от холодных войн», — отметили журналисты.