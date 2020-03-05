«Тосочка» при параде. В России представят огнеметы с искусственным интеллектом

В предстоящем параде Победы в Москве впервые будут участвовать новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка». Боевые машины проедут по Красной площади вместе с другими новейшими образцами боевой техники. До этого «Тосочка» уже успела проявить себя в Сирии, где уничтожала подземные укрытия террористов. ТОС-2 способны проводить разминирования и создавать проходы в минных полях. Для чего еще применяется «Тосочка», и насколько эффективно это боевое вооружение — в материале «360».

Больше 200 боевых машин на параде Победы

«Военная техника уже прибыла в подмосковное Алабино и готовится принять участие в тренировках. В составе механизированной колонны пройдут девять боевых машин ТОС-1А „Солнцепек“ и четыре боевые машины ТОС-2 „Тосочка“, — рассказали в Минобороны России.

Источник фото: Министерство обороны России

В параде Победы на Красной площади будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из них свыше 20 новейших образцов боевой техники зрители увидят впервые.

«Тосочка»

ТОС-2 (он же «Тосочка») уже активно применяли в Сирии, где системы уничтожали подземные укрытия террористов, рассказал в разговоре с «360» военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района Юрий Кнутов.

«Они (системы „Тосочка“, — прим. ред.) при определенных условиях имеют возможность проводить даже разминирование, там специальная система создана, и образовывать проходы в минных полях», — рассказал Кнутов.

Особенно в Сирии при применении их как систем, способных поражать подземные укрытия, «Тосочки» показали себя великолепно, заметил военный историк.

Источник фото: РИА «Новости» / Александр Вильф

В эту систему уже внесены изменения исходя из опыта боевых действий, все усовершенствовано, рассказал Кнутов.

Говоря о секретности боевых систем, военный историк заметил, что она всегда существует, но относится скорее к секретам производителя, чем к секретам боевого применения.

«Сирия показала, что подобного рода техника крайне необходима», — заявил Кнутов. Он объяснил, что именно там было много подземных укрытий [террористов], которые очень сложно было обнаружить и разрушить. Это все можно было сделать благодаря тяжелой огнеметной системе ликвидировать достаточно эффективно и быстро.

Источник фото: РИА «Новости» / Владимир Астапкович

ТОС-2 — это наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» с улучшенными характеристиками. Говоря о том, были ли нужны обновления этой системы, Кнутов заметил, что это необходимо исходя опять же из сирийского опыта.

Как правило, обновления касаются дальности действий и самих боеприпасов. Говоря об усовершенствовании «Тосочек» Кнутов объяснил, что была добавлена возможность к разминированию, но в первую очередь — это уничтожение укрытий, которые в горах и под землей, заметил военный историк.

Комментируя информацию о том, что «Тосочка» оснащена искусственным интеллектом, Кнутов рассказал, что сейчас везде в сухопутных войсках это начинает внедряться. При этом он отметил, что на предыдущей версии системы «Солнцепек» этого нет. Это все автоматизированная система управления. Артиллерия, танки, а в последующем, в ближайшее время, и пехота подтянется, заметив Кнутов.

Самое главное в этом — это информация, которая будет идти с беспилотника на командный пункт, с командного пункта тут же, автоматически, на тяжелую огнеметную систему. Она автоматически наводится, вводятся все координаты с поправками на ветер и на все остальное, и открывается огонь по команде со стопроцентным поражением цели, объяснил Кнутов. Он заметил, что при такой работе точность ударов возрастает в разы и тратятся в десятки раз меньше боеприпасов.