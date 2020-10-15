Прорицатели и астрологи предсказывали, каким будет 2020 год. И многие угадали

Этот год стал непростым для всего мира. Виной тому и пандемия коронавируса, и природные катаклизмы, и нестабильная обстановка во многих станах, что привело к многочисленным протестам и даже войне. Однако задолго до наступления 2020-го многие прорицатели пытались предупредить человечество. Что именно говорили Ванга, Мессинг и другие о 2020 годе?

Нострадамус — о коронавирусе и пожарах

Знаменитый своими пророчествами француз Нострадамус умер еще в 1566-м, однако успел предречь человечеству в 2020 году большие перемены. Свои пророчества алхимик и фармацевт записывал в виде катренов — стихов-четверостиший. При этом напутствия следующим поколениям были зашифрованы.

Специалисты, которые якобы сумели выяснить смысл предсказаний, говорят, что Нострадамус предрек человечеству пересмотр ценностей. По его мнению, именно в 2020 во главу угла люди поставят не финансы, а здоровье и отношения с близкими.

«Большая чума в приморском городе не прекратится, пока не будет отомщена смерть и кровь праведника, взятого и осужденного без преступления, и знатной дамы, оскорбленной притворством», — строки одного из пророчеств.

При желании здесь можно найти указание на прибрежные города Китая. Считается, что пандемия началась с рынка морепродуктов в Ухане. Вот только море от Уханя находится почти в 600 километрах. «Знатной дамой» же в катрене может быть бывший министр здравоохранения Китая, которая боролась с COVID-19.

Более того, француз предсказал серьезные изменения на финансовом рынке, что нельзя было не заметить в этом году, а также страшные пожары по всему миру. Стоит вспомнить, как в этом году горели леса Сибири и территория под Воронежем. А в конце декабря 2019-го огонь вспыхнул в Австралии. Пожары продолжились с приходом 2020-го. Огонь уничтожал десятки тысяч квадратных метров леса. Дым доходил до Южной Америки, погибло множество животных. Голливудские холмы же пламя и вовсе превратило в филиал ада.

Правда, леса горят каждый год — и к каждому может подойти это пророчество.

Павел Глоба — о перемене мира

Свой прогноз на 2020 год дал и российский коллега Нострадамуса Павел Глоба. В 2016 году в студии «Правды.ру» он заявил, что 2020-й — переломный год для всего мира. К этому располагает соединение самых больших планет Солнечной системы — Юпитера и Сатурна.

«Это на целых 20 лет задаст новые тренды. Это будет совершенно неожиданная политика. Люди практически из ничего, из небытия достигают огромного положения, вкладываются в науку, прорывные технологии. Камня на камне не останется от того мира, который мы сейчас знаем, законов. Будет совершенно другой мир и другая жизнь», — подчеркнул астролог.

При этом россиянин также предсказал природные катаклизмы, а вот экономических катастроф и эпидемий не разглядел.

Ванга о новой чуме

Ванга, хоть и не была астрологом, но также сделала свои предсказания на 2020 год. Слепая болгарская женщина предрекла мировой экономический спад и распространение некоей опасной болезни, что у многих сейчас как раз ассоциируется с COVID-19.

По предсказанию болгарской провидицы, планету настигнет страшный вирус. По словам Ванги, это должна была быть модификация чумы. Провидица якобы не раз говорила: «Корона будет над всеми нами!» В год пяти двоек могут погибнуть миллионы. И побороть сразу вирус не получится. Лекарство же будет найдено, но лишь через три месяца после пика вспышки вируса, когда уже погибнет много людей.

Об этих словах Ванги объявил ее личный переводчик Петр Стоянов. Журналист Сергей Косторной, который лично был знаком с провидицей, утверждает, что такое пророчество действительно было.

Астролог «Давай поженимся» промахнулся

Одна из ведущих шоу «Давай поженимся» Василиса Володина стала звездой астрологического Олимпа в прошлом году, когда предсказала отставку правительства РФ. Но ее прогнозы на 2020-й выдались менее успешными.

«Если жизнь стала жвачкой, потерявшей вкус, используйте 2020 год для того, чтобы выйти в новое пространство и увидеть другие краски. Жизнь радушно распахивает дверь для каждого из нас. И пускай это поначалу кажется волнующим и, возможно, слегка страшноватым, как в компьютерной игре, все равно за ней совершенно иной мир. Ваша новая жизнь», — Володина.

Хотя возможно, что конец 2020-го и окажется тем самым новым миром, где закончатся все неприятности первой части года.

Вольф Мессинг про год испытаний

Вольф Мессинг считался известным в мире прорицателем и телепатом. С ним связано множество легенд. Он одним из первых предсказал дату начала и конца Второй мировой войны, а также смерть Иосифа Сталина.

О 2020-м Мессинг говорил как о годе испытаний. Именно в это время, по его мнению, миру придется пройти через испытания, болезни, смерти и трансформацию. Упомянул он и природные катастрофы и экономические трудности. А вот к концу года, был уверен телепат, к человечеству вернется стабильность.

Более того, пережитые испытания станут толчком для развития в сферах образования и медицины. Благодаря этому жизнь должна улучшиться. Мессинг говорил, чтo Россия перестанет участвовать в военныx конфликтax и станет миротворческим государством. Также прорицатель отметил, что к концу 2020 в стране появится новый лидep. Именно он и поведет Россию пo правильному курсу.