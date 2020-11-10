Новые предсказания Билла Гейтса. Он говорил об успехе Zoom 25 лет назад, а теперь верит в большие экраны

«Небольшие видеоустройства, использующие камеры, прикрепленные к персональным компьютерам или телевизорам, позволят нам общаться и иметь при этом гораздо более высокое качество изображения и звука по более низким ценам», — написал Гейтс в своей книге «Дорога в будущее», вышедшей в 1995 году.

Коронавирус и ограничительные меры безопасности показали, что предприниматель был прав, ведь формат видеоконференций стал крайне популярен. Теперь так не только общаются или работают, но даже проводят саммиты.

Прорывы в технологиях

На одном из таких мероприятий — GeekWire Summit — ведущий Тодд Бишоп напомнил создателю Microsoft его предсказание 25-летней давности и спросил, каким он видит будущее после пандемии. Гейтс ответил, что количество командировок в мире может сократиться на 50% в сравнении с тем, что было до COVID-19.

«Раньше считалось, что если вы продавец и звоните клиентам, чтобы предложить свою услугу, это несерьезно. Но теперь цифровое подключение воспринимается обеими сторонами как более простое и эффективное», — отметил предприниматель.

По его словам, пандемия вынудила человечество прогрессировать ускоренными темпами, чтобы наладить работу онлайн. Основатель Microsoft считает, что без сложившейся ситуации на это ушло бы порядка 12 лет. Далее же, отметил Гейтс, возможностей для совместной работы будет все больше, а ПО будет становиться все удобнее.

Он подчеркнул, что сам каждый день пишет отзывы и предложения разработчикам, работающим над Microsoft Teams — корпоративной платформой, объединяющей в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения. При этом она уже становится лучше. Как пример — внедрение опции под названием Together mode. С помощью новинки изображение каждого собеседника можно вырезать из собственного фона, например квартиры, и поместить в общее пространство, чтобы создать иллюзию офиса, кофейни или аудитории вуза. Это, по данным компании, делает встречу более эффективной и устраняет отвлекающие элементы интерьеров разных участников беседы.

Все это, по словам Гейтса, улучшит онлайн-обучение и позволит пересмотреть многие привычки. Тем временем популярность видеоконференций отразится и на внешнем виде устройств, считает предприниматель.

«Если вы планируете поездку, смотрите на результаты продаж или динамику производительности, то чем больше экран, тем лучше. Наше поле зрения впечатляет. Так что идея, что все хорошо на маленьком экране, здесь не работает», — добавил основатель Microsoft.

По его словам, вскоре либо сами экраны могут занимать целую стену, либо люди смогут использовать поле зрения по максимуму благодаря очкам виртуальной реальности.

«Мы только начинаем. Но как выглядит увлекательный шопинг? Как выглядит совместная работа в облаке при разработке дизайна? Некоторые из этих примеров вы уже видите в пилотных проектах виртуальной реальности. В будущем люди вспомнят, что большие экраны — это хорошо», — отметил Гейтс.

Улучшения ситуации с COVID-19 не будет?

Предприниматель также подчеркнул, что ситуация с коронавирусом будет ухудшаться вплоть до конца года. Количество зараженных может увеличиться еще в несколько раз, считает он. Этому поспособствует холодная погода — как следствие, скопление людей в помещениях.

Изменится же все, уверен основатель Microsoft, в 2021 году. Именно тогда человечество должно обзавестись более эффективными препаратами против COVID-19. Также к тому моменту в ход должны пойти вакцины, которые сейчас как раз проходят заключительные стадии испытаний. Но о полной победе над вирусом можно будет говорить лишь тогда, когда с ним научатся бороться по всей планете, считает предприниматель.

По словам Гейтса, такая активная работа по борьбе с коронавирусом подготовила человечество к новым пандемиям, с которыми справляться уже будет легче. Более того, прогресс в медицине может привести к скорому созданию эффективных вакцин от ВИЧ, малярии и туберкулеза.

Виновники проблем с климатом — здания

Также Гейтс заявил, что в климатическом кризисе виновными оказаться могут вовсе не машины, а здания. Он объяснил это тем, что производство составляющих домов, в частности цемента и стали, требует больших выбросов. Причем такое количество веществ в атмосфере не поможет сократить даже массовый переход на электромобили. Однако основатель Microsoft все же находит, что жизнь на земле становится лучше.

«В целом основное положение состоит в том, что жизнь становится лучше. Медленно, но верно мы осознаем, как мы обращаемся с меньшинствами, как мы обращаемся с женщинами. Медленно, но верно мы сокращаем смертность от рака, начинаем понимать такие проблемы, как диабет и болезнь Альцгеймера», — заключил Гейтс.