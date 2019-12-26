Предприниматель выставил на продажу село в Сибири. Жители идею не оценили

Крепостное право в России отменили в 1861 году. Так написано в учебниках истории. Но до этого в газетах Российской империи появлялись объявления о продаже целых деревень. В конце 2019 года предприниматель из Красноярска размести в Сети объявление о продаже села с жилыми домами и хозяйственными постройками. В отличие от объявлений XIX века, количество душ, прилагаемых к населенному пункту, он не указал. «360» собрал все, что известно о скандальной истории.

Объявление о продаже села Васильевка в Идринском районе Красноярского края уже удалили. Но издание «Проспект Мира» привело полный текст из кэша Google.

Источник фото: dela.ru

Согласно объявлению, на продажу выставлены 45 жилых домов, все инженерное обеспечение, включая телефон, электросети и водопровод, а также самое ценное — земля.

«Постановлением Идринского района нам передано в бессрочное пользование 5000 гектар земли, в том числе пахотной земли 1250 гектар», — говорится в тексте объявления.

Кроме того, в селе находится животноводческий комплекс, нефтебаза, гусеферма, ремонтная зона, гаражи, зерноочистительный комплекс с зерноскладом на 32 тонны, силосная траншея на 10 000 тонн — все это идет единым лотом за 20 миллионов рублей.

Для того, чтобы выяснить, каким образом оказалось возможным продать в современной России целое село в Васильевку отправилась съемочная группа телеканала НТВ. В ходе беседы с местными жителями выяснилось, что еще в конце 1980-х — начале 1990-х годов из государственной казны для возрождения умирающего села выделили некую сумму. Подрядчиком выступил минусинский строительный комбинат.

Источник фото: РИА «Новости»

После его руководитель получил в бессрочное пользование земли для производства сельскохозяйственной продукции, а после стал полноправным владельцем всего села. Жительница Васильевки Ирина Земцева рассказала, что в итоге директор предприятия все сконцентрировал в своих руках, начиная от земли и местных производств, заканчивая домами селян, техникой и скотом.

«Все, что здесь было, все перешло ему», — рассказала она. При этом жителям приходилось платить за все: чтобы заготовить на зиму сено нужно было идти на поклон к владельцу. Чтобы набрать воды — платить.

«Даже не стеснялся говорить: вы должны у меня работать, у вас на палец соли должен на рубашке выступать. А я не вытерпел и сказал: мы у вас в батраках?», — возмущенно вспомнил прошлые времена местный житель Николай Земцев.

Источник фото: РИА «Новости»

Со временем платить за каждый свой шаг жители перестали и даже начали предпринимать попытки перевести свои дома, где они жили в собственность. Сделать это смогли только 15 человек. Для этого им пришлось пройти через судебные тяжбы. Остальные решили оставить все как есть.

Местные жители боятся, что в связи со сменой хозяина они не смогут заготавливать сено для скотины. Зимой живность просто не прокормить. В беседе с журналистами телеканала представители собственника сначала говорили, что село передадут только в хорошие руки, тем, кто сможет заняться возрождением села. Однако после комментировать продажу отказались и даже пригрозили судебным иском.

Издание «Проспект Мира» нашло точно такое же объявление о продаже села Васильевка на одном из фермерских форумов. Сообщение было датировано 2014 годом. По указанному там номеру ответил генеральный директор ОАО «Сельский строительный комбинат» Владимир Федяев. По его словам, именно у него в бессрочном пользовании и находятся земли села. Он пояснил, что компания, которая на деле владеет землями, вовсе не собирается продавать участки, находящиеся в бессрочной аренде, а об уставном капитале компании. При это туда попадает все, что Федяев построил в селе. Он пояснил, что местные жители неправильно поняли ситуацию.

Люди должны радоваться! Инвестор собирается пять тысяч голов скота в село завезти. Во всем районе только около полутора тысяч! Освоить переработку, построить жилье нормальное, рабочие места создать. А налоги пойдут в район Владимир Федяев генеральный директор ОАО «Сельский строительный комбинат».

Журналисты НТВ уточнили, что на сегодня в селе коровники пустуют, техника давно распродана, построенная несколько лет назад зерносушилка так и не заработала. Все земли, пригодные для сельского хозяйства давно заросли. Почему село нельзя было оживить раньше — непонятно.

В районной администрации объявлению о продаже Васильевки сильно удивились. Там напомнили, что с 1990-х годов Земельный кодекс России претерпел существенные изменения. В частности, предприниматель не может спокойно распродавать лес, дороги, линии передач, а населенный пункт и подавно.

Кроме того, бизнесмен не прошел перерегистрацию, а в продлении аренды земли ему отказали в судебном порядке. Так что неизвестно, что он собирался представить потенциальным покупателям.

Между тем историей с продажей села заинтересовались в центральном аппарате Следственного Комитета. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил сотрудникам регионального Следственного Управления провести проверку и доложить о результатах.