На третий день беспорядки в Киргизии вышли на новый уровень: протестующие начали захватывать промышленность. Уже остановлена деятельность крупнейших золото- и угледобывающих предприятий. Пока на экспорте такие действия не скажутся, но экономическую ситуацию в стране неминуемо подорвут.

Государственный переворот в Киргизии сильно ударил не только по властным структурам, но и по промышленности. Местные СМИ сообщают о том, что протестующие уже захватили несколько значимых предприятий по добыче и обработке золота, меди и угля.

Среди захваченных предприятий второе по величине золотоносное месторождение Киргизии Джеруй. Оператор «Альянс Алтын», принадлежащий российскому бизнесмену Мусе Бажаеву, приостановил свою работу. Руководство компании заявило, что протестующие разграбили часть денег и ресурсов и устроили несколько поджогов в здании золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ).

Пострадал и крупный производитель меди KAZ Minerals — предприятию пришлось остановить работы на месторождении Бозымчак, на некоторых золотых месторождениях прошли митинги, тоже парализовавшие работу.

Атаке подверглось и золотое месторождение Жамгыр — местные жители угрожали расправой сотрудникам и хотели взять их в заложники. Но большинство работников смогли покинуть территорию предприятия.

Также протестующие пытались проникнуть в одно из крупнейших угледобывающих месторождений Кара-Кече, где работает компания «Кыргизкомур». Недовольные требовали сменить руководство, предлагая своего человека в качестве нового главы, однако силами дружинников предприятие удалось удержать.

На рудник Кумтор, расположенный в отдаленных горных районах Киргизии, тоже было совершено нападение, об этом заявляла администрация предприятия. Сейчас работа продолжается в штатном режиме, протестующих удалось прогнать с территории.

Единственный в стране аффинажный завод недалеко от Бишкека тоже подвергся нападению. Руководству удалось провести переговоры с захватчиками, сейчас работу предприятия восстановили в прежнем режиме.

Цель — раскачать лодку

Как рассказал «360» директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, ничего необычного в происходящем сегодня в Киргизии нет. Почти каждая смена власти в стране происходит через государственный переворот. По мнению специалиста, в захватах промышленных предприятий есть две основных цели: обогатиться за счет грабежа ресурсов и получить рычаг давления на власть.

«Это попытка заставить власть согласиться с требованиями участников госпереворота, шантажируя его теми активами, которые они забрали, — пусть даже иностранных собственников», — уверен Солонников.

Киргизский политолог Мурат Суюнбаев добавил к этому, что у местного населения есть и собственные причины проявлять агрессию именно к подобным крупным промышленным предприятиям. Дело в том, что компании платят налоги в центр, а не на местах, так что прибыль от предприятия не идет на пользу регионам.

Деятельность этих компаний никак положительно не сказывается на их жизни и социальных условиях. К тому же все бенефиты, выгоды, получают владельцы акций — иностранцы и наш бывший президент в частности, Акаев, — через подставных лиц Мурат Суюнбаев.

Вина за происходящее, уверен Суюнбаев, также лежит и на законодательных властях — прежде всего, по его мнению, сегодняшние протесты, как и все предыдущие киргизские государственные перевороты, становятся неизбежными из-за недостатков главного закона страны.

«В Конституции же написано, что земля и недра принадлежат народу, здесь как раз Конституция нарушается. Люди просто чувствуют, что их обманули. То, что у нас происходит, — это форма импичмента. Раз конституционный способ заблокирован, таким образом это происходит», — объяснил он.

При этом собеседники «360» уверены, что на экономических и политических отношениях с Россией госпереворот и захват предприятий не скажутся. По словам Солонникова, экономические и торговые интересы России в Киргизии не так велики, чтобы остановленные рудники и заводы оказали существенное влияние на отношения стран.

«На отношениях с Россией первые госперевороты в Киргизии не очень сказались, здесь, скорее всего, будет так же. Здесь, скорее, может быть геополитическое влияние — наличие военных баз США или каких-то других стран или что они там появятся. Это важно. Культурное влияние может измениться или рынок рабочей силы», — заключил эксперт.