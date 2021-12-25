Открытки на льду, десант Дедов Морозов и Санта над Узбекистаном. Топ-5 необычных предновогодних акций

Ровно неделя осталась до 31 декабря. Во многих регионах России запустили предновогодние акции с поздравлениями. Некоторые из организованных мероприятий оказались трогательными, но и без курьезов не обошлось. «360» собрал самые необычные предновогодние акции.

Новогодний десант

Московские спасатели в костюмах Дедов Морозов спустились с крыши нового корпуса Морозовской детской больницы, чтобы поздравить пациентов. Эта акция прошла в рамках традиционного фестиваля добрых дел «Зима в Морозовке.

Пресс-служба мэрии российской столицы уточнила, что старт акции дал один из маленьких пациентов, который пожелал на Новый год познакомиться с пожарными и спасателями.

К группе Дедов Морозов присоединились 10 Снегурочек. На пожарных подъемниках, их подняли к окнам больницы, чтобы порадовать детей. Костюмы внучек новогоднего волшебника надели психологи столичного Пожарно-спасательного центра.

В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС по традиции приехали в дом малютки, где находятся дети, оставшиеся без родителей. В пресс-службе ведомства пояснили, что они отправились спасать новогоднее настроение детей, оставшихся без родителей. В костюмах Деда Мороза и снегурочки сотрудники ведомства пообщались с воспитанниками детского дома и вручили им подарки.

Особенно детям понравились снежные послания, которые оставили на окнах помощники Деда Мороза, они же сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части имени Кудряшова.

«Предновогодняя пора — время чудес. В этот период особенно хочется верить в волшебство и в то, что все хорошее обязательно сбудется. В первую очередь это касается тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, тем более, если это дети, поэтому сотрудникам МЧС так важно дарить им радость и положительные эмоции, целительное действие которых сложно переоценить», — отметили в пресс-службе МЧС.

Недетские акции

Новогоднее представление на губернаторской елке во Владивостоке оказалось больше для родителей, чем для детей. На арене цирка, где проходил утренник, вышли девушки в достаточно откровенных нарядах. Артистки надели короткие кожаные шорты, ботфорты и фуражки. В руках они держали жезлы.

Изначально детям обещали сказочное новогоднее шоу с медведями, пеликанами, верблюдами, ламами и пони. Кроме того, планировались выступление силовых акробатов и воздушных гимнастов. К выступлению женщин в откровенных нарядах публика явно была не готова.

По официальной информации, организацией праздника занималось культуры и архивного дела Приморского края. В ведомстве пока никак не прокомментировали случившееся.

«Чудо на льду»

Жители семи регионов России в этом декабре создадут большие открытки на льду в память о пенсионере Валерии Мельникове из Амурской области. На протяжении 10 лет он лопатой и метлой создавал открытки из снега, чтобы поздравить всех с Новым годом. Акцию назвали «Чудо на льду».

Про работы пенсионера много писали журналисты, к нему приезжали туристы. Его открытку 2017 года сняли с Международной космической станции, а Роскосмос опубликовал ее в своих социальных сетях.

Источник фото: Vk.com/roscosmos

В прошлом году Валерия Мельникова не стало. Он скончался от перенесенной коронавирусной инфекции. В память о нем и его работах жители Москвы, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Якутска и Екатеринбурга объявили, что создадут собственные открытки в память о «дедушке Валере».

Несмотря на то, что акция запланирована на 25 декабря, в Амурской области и ряде других регионов ледяные открытки уже появились. Авторы поздравляют всех жителей с наступлением 2022 года и своими произведениями напоминают, что каждый может совершить свое чудо.

Заморский Санта-Клаус

За пределами России заметили Санта-Клауса. В небе над Узбекистаном пролетала его упряжка. Рождественский экипаж летел в сторону России, за его маршрутом наблюдали 17 тысяч человек в реальном времени.