Нужные вещи: 5 недорогих предметов, которые принесут в дом уют

Короля, как известно, делает свита, а трогательные мелочи придают дому шарм и уют. Хотя многие приверженцы минимализма ругают «пылесборники», будем честны: все эти декоративные подушки, необычные статуэтки или вазы, коврики и светильники составляют душу дома. И сделать ее необычной и незабываемой вполне в силах и по карману каждому.

1. Коврик на входе

Первое, что замечаешь, входя в дом, — коврик у двери. Прошли времена, когда его роль исполняла любая ненужная дерюга: сегодня выбор покрытий богат и можно найти довольно креативные варианты. Например, нескользящий напольный коврик в японском стиле.

Вещь сама по себе необычная и сразу дает понять — тут живут люди, ценящие красоту и комфорт.

Он пыленепроницаемый, стойкий к износу, подойдет не только для входной двери, но и для ванной и балкона. Обычно изделия представлены в нескольких вариантах дизайна и трех размерах, максимальный — 60 на 120 сантиметров. Полотно коврика легко режется, и его легко можно подогнать под любой угол или выступ.

Цена: до 2500 рублей.

2. Гибкий светильник

Трудно представить, что может лучше подчеркнуть красоту интерьера, а также спрятать все его недостатки, чем правильно подобранный источник света. А если удачно выбрать гаджет, то и сама лампа или бра могут стать предметом искусства, который добавит декору изюминку. Причем каждый раз разную.

Светодиодный гибкий светильник может создать на стене или потолке извилистую линию, свернуться в овал или растечься по стене световой волной. Его форму можно менять под настроение, а потрясающе смотреться он будет и в кабинете, и над кроватью, и над обеденным столом. Зона освещения достигает 15 квадратных метров.

Цена: в зависимости от размера до 8000 тысяч рублей.

3. Вазы-светильники

Тяжелые вазы чешского хрусталя были неизменным символом приличного дома в СССР. Сегодня, к счастью, можно легко расстаться с этим тяжким бременем социализма и выбрать сосуд для цветов, отвечающий настроению и вкусам хозяина дома. При этом ваза может быть многофункциональной и работать светильником и украшением.

Вазы с фигурками астронавта и дайвера оснащены подсветкой и могут быть ночником или просто дополнительным источником света. А хранить в них можно не только живые цветы или отростки, но и сухие букеты или какие-нибудь мелочи вроде кабошонов, марблсов, разноцветных бусин или монеток.

Цена: до 1500 рублей.

4. Настенные часы

Настенные часы уже века не отпускают души дизайнеров. Сегодня можно найти практически любые варианты: механические и цифровые, с кукушкой и с проектором, идущие в обратную сторону и зеркальные. Про формы и говорить нечего. И именно такое богатство выбора иногда побуждает остановиться на максимально лаконичном решении.

Эти цифровые часы-будильник — просто цифры с подсветкой, цвет которых, как, впрочем, и яркость, можно выбрать по желанию. Они отвлекут внимание от дизайна помещения и в то же время будут хорошо видны. При желании часы можно снять со стены и поставить на полку или на стол. Аккумулятор заряжается и питается от USB.

Цена: до 1500 рублей.

5. Зеркало

Прогресс не стоит на месте, и зеркало больше не тот тяжелый хрупкий предмет, разбить который — семь лет счастья не видать. Виниловые листы с отражающим напылением дают возможность украсить свой дом зеркалами любых форм и размеров. Если выбрать модульные блоки, то можно создать целую зеркальную композицию.

Впрочем, на рынке есть немало готовых форм зеркал, которые будут отлично смотреться в интерьере. Крепить их легко благодаря клеевому слою: достаточно наметить место, снять с задней стороны зеркала клеевую пленку и прижать к нужной поверхности. Подходят для спальни, прихожей и ванной комнаты. Легко моются.

Цена: около 200 рублей за зеркало высотой 72 сантиметра.

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