Поисковики не скрывают предложения поддельных сертификатов о вакцинации. Но добиваться строгих запретов бессмысленно

Российские поисковые системы не регулируют материалы с предложением купить поддельный сертификат вакцинации, в отличие от Facebook и зарубежного Google. Об этой проблеме рассказал венчурный инвестор Николай Давыдов. Но настоящая проблема не в объявлениях, а в самих сертификатах.

О недочетах российских поисковиков Давыдов написал в Facebook. По его словам, вплоть до пятой страницы поиска в иностранном Gооglе по запросу fake vaccination card buy online нет ничего, кроме статей, рассказывающих о покупке сертификата как о федеральном преступлении.

«„Яндекс“, дорогие, обратите, пожалуйста, внимание, что Facebook предлагает почитать нормальные источники про прививки. <…> А у вас в поиске — вот так, раздолье. Хорошо хоть контекст не продается. <…> В русском Google, оказывается, все ищется, еще и контекст продается на эту тему, совсем ужас, отметьте, пожалуйста, кто-нибудь гуглеров в РФ», — подчеркнул Давыдов.

Источник фото: скриншот из поста Николая Давыдова на Facebook

Игра в кошки-мышки

Компания, которая работает на российском рынке, подчиняется соответствующему законодательству. Существующие требования со стороны поисковиков выполняются. Об этом в разговоре с «360» заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Текущая ситуация должна регулироваться законодательными силами. <…> Предписания достаточно быстро выполняют. Полагаю, что техническая возможность модерации объявлений есть, устранения каких-то некорректных, явно нарушающих законодательство моментов имеются. Возможно, кто-то где-то недосмотрел, возможно, какие-то настройки», — сказал Ульянов.

По его словам, люди, которые занимаются размещением объявлений в Сети, прекрасно осведомлены, как работают поисковые системы и как их можно обойти. Это и дает им некую лазейку для продвижения необходимого им контента.

В нормальной ситуации поисковые системы ничего не регулируют, а просто выдают то, что хочет видеть пользователь. Об этом «360» рассказал технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. Если пользователь ищет конкретные данные, он их и должен получить.

Это именно движение последних 10 лет, когда поисковые системы начали фильтровать какие-то нелегальные контенты. Началось все с рекламы наркотиков и контента для взрослых и распространилось на все остальное Артем Гавриченков.

С технической точки зрения, уверен Гавриченков, это может выражаться в игре кошки-мышки. Будут поисковики, которые станут пытаться регулировать выдачу данных по определенным словам. Но будут и те, кто станет вводить некие эвфемизмы, чтобы эти препоны обходить.

«Как и в абсолютном большинстве случаев, бороться с распространением информации о продаже каких-то вещей не следует, стоит бороться с самой продажей», — заключил Гавриченков.