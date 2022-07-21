Атака на Запорожскую АЭС показала предел человеческого цинизма. Решения за Украину принимает Запад

Украина направила дроны-камикадзе на Запорожскую АЭС. На электростанции произошел пожар, который удалось потушить. Пострадали 11 человек. В МАГАТЭ пока никак не прокомментировали произошедшее, а ООН заявила об отсутствии информации по удару из первых рук. Подобные атаки рискованны и несут угрозу экологии, но украинцы уже давно не принимают решения сами.

ВСУ ударили по Запорожской АЭС 20 июля. Мощность БПЛА, которые атаковали электростанцию, достигала нескольких килограммов тротила. В администрации Энергодара отметили, что 11 пострадавших госпитализировали. Возникшее на АЭС возгорание ликвидировали.

Во имя пропаганды

Атомные электростанции, отметил в беседе с «360» полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук, рассчитаны на девятибалльные землетрясения и в целом способны выдержать достаточно мощный ядерный удар. Опасность при ударе по АЭС заключается в другом.

«Прекращается подача электроэнергии, нарушается система жизнеобеспечения — отвод воды и тому подобное. Возникает экологическая катастрофа, потому что на всю эту систему завязана вся экология, которая нейтрализует, скажем так, возникающие потоки радиации», — отметил военный эксперт.

Важную роль играет и украинская пропаганда, при помощи которой Россию пытаются очернить любым способом.

Мол, смотрите, что творят русские — разрушают атомную электростанцию, списывая все на Украину, организуют ядерный шантаж. Пропаганда высшей марки цинизма. Даже не представляете, как охотно на это реагирует Запад, обвиняя нас во всех грехах Анатолий Матвийчук военный эксперт.

Попытки нанести удар по объекту, представляющему экологическую опасность не только для Украины и России, но и всей Европы, Матвийчук назвал очень неприятным фактом.

«Они притупили все возможные человеческие понятия о морали. Меня очень удивляет, почему молчат МАГАТЭ, Европа, и все пытаются свалить на нас», — заметил он.

Все мировое сообщество в курсе, что российские военнослужащие взяли Запорожскую АЭС под защиту. Специалисты из РФ фактически содержат электростанцию почти четыре месяца. И ни к каким катастрофам это не привело.

«Думать, что мы дроны туда посылаем? Это верх цинизма и человеконенавистничества по отношению к людям, которые живут в России, на Украине и в Европе», — подчеркнул военный эксперт.

Кто заказывает музыку

Решения об атаке, добавил Матвийчук, принимают вовсе не украинские власти — за ними стоят США и Великобритания.

«Украинские военные деградировали настолько, что самостоятельно принимать решения уже не могут — ни [Валерий] Залужный (главнокомандующий ВСУ — прим. ред.), ни Зеленский, никто. Это делают господа американцы и англичане. Они банкуют, платят деньги, заказывают музыку и информацию», — заявил он.

На АЭС, заметил военный эксперт, стоят мощные системы ПВО. Они способны предотвратить поражение электростанции даже в случае ударов новым вооружением. Достаточно на территории Запорожской АЭС и охраны, а сама она имеет несколько степеней защиты.

«Сегодня беспилотники ударили только на внешней стороне защиты. Что они могли сделать? Повредить только какое-то бетонное покрытие. Туда нужны совсем другие боеприпасы», — заключил Анатолий Матвийчук.