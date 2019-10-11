Предательский Вашингтон. Военная операция Турции показала слабость США

Сирия вновь в центре внимания — турецкая армия вошла на север страны и вступила в бой с курдскими отрядами. Это очередной этап военного конфликта в регионе или спичка брошенная на бочку керосина? Объясняет колумнист «360».

Источник фото: РИА «Новости» / Хикмет Дарган

Ближний Восток окончательно стал главной горячей точкой планеты. Война в Йемене, кровавые беспорядки в Ираке, череда нападений на танкеры в Персидском заливе — все это может оказаться «цветочками» по сравнению с ситуацией в Сирии, где вновь заполыхали потухшие угли войны.

Три дня назад турецкая армия вошла на север соседней страны с целью провести жесткую зачистку приграничных территорий. Данная операция получила название «Источник мира» и ее декларируемая цель — создание зоны безопасности вдоль турецко-сирийской границы и разгром террористических сил.

Ее реальные задачи куда шире, а последствия могут быть совершенно непредсказуемыми: от очередного миграционного кризиса в Европе до возрождения самой страшной джихадистской организации в новейшей истории. Ведь выбранный для атаки регион это даже не пороховая бочка, а грозящий расплавиться ядерный реактор.

Шторм начинается

Цель Турция проста и понятна — режим Эрдогана мечтает нанести смертельный удар курдским сепаратистам, создавшим на землях к востоку от реки Евфрат квазигосударство с собственными властями и вооруженными силами.

Уже два дня турецкие военные наносят мощные ракетные, минометные и авиаудары по городам подконтрольным курдским формированиям. Также началась передислокация сухопутных подразделений, а на сирийской земле уже действуют отряды местных союзников Турции.

Одной из главных целей стал приграничный Рас-эль-Айн, имеющий важное стратегическое значение. Постоянные атаки с воздуха привели к эвакуации двух больниц одна из которых находилась по патронажем международной организации «Врачи без границ». Медики и пациенты стали часть огромного потока беженцев — десятки тысяч гражданских бегут вглубь курдской территории под звуки летящих над головами F-16.

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Конфликт только начался, а турецкая сторона уже сообщает о больших успехах. По ее данным, в ходе операции было убито не менее трех сотен курдских боевиков и погиб один военнослужащий. Впрочем эта статистика не учитывает ответные минометные удары курдов по турецким населенным пунктам, которые убили нескольких мирных жителей.

Несмотря на победные реляции Анкары, мировые лидеры, среди которых есть и главы соседних стран, в один голос осуждают эскалацию конфликта. Главная опасность — возрождение разбитой в пух и прах ИГИЛ (запрещена в РФ). На территории курдского анклава находятся временные лагеря содержания подданных проклятого халифата. Речь идет о десятках тысяч человек, среди которых далеко не только женщины и дети.

Охраняющие их курдские бойцы, скорее всего, будут переброшены на фронт и хотя Анкара обещает, что эти лагеря останутся по надежным контролем, сложно представить как это будет обеспечено в хаосе, сопровождающим любые военные действия. Руководство анклава уже заявило о попадании турецких боеприпасов в два лагеря, в которых находится около 20 тысяч человек. В ближайшее время, они будут эвакуированы в тыл. Кроме того, курды заявили об организованной попытке побега из третьего лагеря пленных джихадистов.

На эту проблему, на заседании Совета глав государств СНГ, обратил внимание президент Владимир Путин. Он отметил, что удерживаемые в лагерях боевики могут просто разбежаться. Никто не знает куда направятся сотни и тысячи фанатиков, которые представляют страшную угрозу для безопасности региона.

Опасность миру

Стоит напомнить, что курдские формирования долгое время были верными союзниками коалиции под руководством США. Благодаря внушительной поддержке деньгами, оружием и специалистами, «Силы народной самообороны» смогли стать боеспособной силой, оказавшей важное содействие в разгроме джихадистов.

Курды, естественно, сражались не за абстрактные идеи. Удерживаемые фанатичными исламистами районы, по мере освобождения, вливались в анклав, фактически полностью независимый от центрального сирийского правительства. В итоге, американцы фактически вырастили под своим крылом влиятельную и хорошо вооруженную организацию, ставшую опасным противником для геополитических интересов как Дамаска, так и Анкары. Сейчас под властью курдов находится около четверти территории Сирии.

Неудивительно, что не терпящий конкуренции ни внутри, ни во внешней политике президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил покончить с образованием, которое может стать отправной точкой создания независимого курдского государства — дома для одной из самых больших разделенных наций в мире численностью около 40 миллионов человек.

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В популярной игре Dune 2 помимо «хороших» Атрейдесов и «плохих» Харконненов была третья сила — Ордосы. Именно в таком положении оказались сторонники курдской независимости. Вашингтон их использовал пока это было выгодно, но после разгрома основных сил джихадистов сдал назад. Во много это связано со странной внешней политикой Дональда Трампа. С одной стороны, глава Белого дома начал вывод войск из Сирии, с другой продолжает делать агрессивные заявления в своем Twitter.

Трамп уже пообещал стереть экономику Турции с лица земли в случае «выхода за рамки». Желаемого результата это не дало — наступление турецкой армии продолжается даже вопреки разговорам о приостановке членства страны в НАТО. Дальнейшая эскалация может привести не только к возрождению самых реакционных элементов, порожденных войной в Сирии, но и ко второй волне миграционного кризиса. Помимо беженцев с территорий, оказавшихся в зоне военных действий, не стоит забывать о миллионах сирийцев, живущих в Турции.

Президент Эрдоган уже пригрозил оппонентам «Источника мира» в Евросоюзе своеобразным «биологическим оружием»: «Эй, Европейский союз, возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое. Мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 миллиона беженцев к вам».

Угроза весьма действенная, учитывая что поток жителей Азии, Африки и Ближнего Востока, бегущих на «обетованную землю», Европы по-прежнему не иссякает и стал настоящей головной болью для властей всех стран ЕС. В этой ситуации, любая соломинка способна переломить верблюжью спину. Так что, несмотря на громкие заявления и размахивание руками, наступление Турции, скорее всего, будет продолжаться на глазах у всего мира и остановится только тогда, когда Анкара сочтет это нужным.

Горькая ирония судьбы заключается в том, что на сирийской земли сейчас сошлись бывшие и нынешние союзники США. Однако, это не сложная политическая игра, а скорее глупость и неспособность отдельных политиков к ведению тонкой дипломатической работы.

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