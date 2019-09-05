Ценный свидетель на свободе. Как Украина поймала и отпустила командира ПВО по делу о MH17

Суд в Киеве освободил «ценного свидетеля» по делу о крушении малайзийского Boeing 777 в июле 2014 года. Почему Владимир Цемах был таким важным лицом в катастрофе рейса МН17, рассказывает «360».

Претензии и крушение

Киевский апелляционный суд в четверг освободил из-под стражи жителя Донецкой Народной Республики Владимира Цемаха. Его отпустили под личное обязательство, не уточнив, кто за него поручился.

В июне Цемаха похитили сотрудники Службы безопасности Украины. Его заподозрили в причастности к крушению малайзийского Boeing 777 в Донбассе 17 июля 2014 года. Цемаху вменяли статью «Создание террористической группы или террористической организации». Ему грозило от восьми до 15 лет в тюрьме.

Кроме того, на сайте «Миротворец» Цемах фигурирует как «сепаратист, боевик незаконных вооруженных формирований». По мнению ресурса, он принимал «активное участие в боевых действиях летом-осенью 2014 года и возглавлял подразделение ЗУ-23, сформированное в городе Снежное».

Источник фото: РИА «Новости»/Михаил Воскресенский

В начале сентября ходили слухи, что Украина может обменять Цемаха на кого-то из своих заключенных. Позже следственная группа по делу о крушении Boeing заявила, что допросит Цемаха, поэтому он должен находиться на территории Украины и быть доступен для следствия.

В катастрофе 2014 года погибли все находившиеся на борту люди — 298 человек. По мнению следствия, к крушению причастны россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. В то же время российский МИД назвал обвинения голословными и заявил, что они дискредитируют страну «в глазах международной общественности».

Владимир Цемах и МН17

Владимир Цемах командовал силами противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР в городе Снежное. Недалеко от этого населенного пункта сбили Boeing 777.

Жена Цемаха Ирина рассказала, что после катастрофы в 2014 году в их подъезде поселились два сотрудника СБУ, которые подозрительно много внимания уделяли ее мужу. Когда он остался дома один, оперативники оглушили его и вывезли на подконтрольную Киеву территорию. Это было несложно сделать, так как на момент похищения Цемах находился в алкогольном ступоре. Ирина рассказала, что в тот день пришла домой раньше времени. Еще на улице она заметила, что их машина стоит не на привычном месте. Женщина вошла в квартиру и увидела следы борьбы. Цемаха в тот момент в квартире уже не было. Это случилось 27 июня.

Транспортировать командира на Украину удалось благодаря подложным документам и маскировке — Цемаха посадили в инвалидную коляску и придумали легенду, что он якобы парализован.

Дочь Цемаха Мария тоже описала обстоятельства пропажи отца. По ее словам, 27 июня она вернулась с работы в город Снежное и увидела в квартире отца кровь и следы борьбы. День спустя адвокат сообщил ей, что Цемаха задержали и решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Тогда Мария говорила, что ее отца хотят привлечь к делу о крушении лайнера, хотя в июле 2014 года Цемах «не был ключевой фигурой», потому что вступил в должность только через несколько месяцев после катастрофы. При этом, по ее мнению, он «просто был единственным таким специалистом».

Источник фото: РИА «Новости»/Максим Блинов

То, что Цемах может быть как-то связан с крушением лайнера, стало публично известно в 2015 году, когда журналисты нашли интервью с командиром. На нем Цемах якобы объяснил, что ополченцы целились по военным украинским самолетам: один сбили, а второй штурмовик задел гражданский Boeing. Однако эту версию задолго до интервью опровергли международные следователи.

Украине Цемах был интересен потому, что на видео он сознается, что «вытягивал какого-то пацана» и что-то прятал, намекая на некое оружие.

По мнению Объединенной следственной группы, рейс МН17 Boeing 777 сбили ракетой из комплекса «Бук». Россия неоднократно отрицала причастность своих сил к произошедшему. Минобороны РФ утверждало, что «ни одного зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил Российской Федерации российско-украинскую границу никогда не пересекало».

В четверг, 5 сентября, Цемаха освободили из-под стражи, однако украинская «Европейская солидарность» потребовала завести дело в отношении людей, повлиявших на освобождение мужчины. По мнению депутата Верховной рады от фракции Петра Порошенко Ирины Фриз, освобождение Цемаха без завершения процессуальных действий — сговор и госизмена.

При этом Брехтье ван де Мосдейк — пресс-секретарь Совместной следственной группы, которая занимается расследованием крушения лайнера, отметил, что освобождение Цемаха никак не повлияет на ход дела. В то же время представители группы хотели пообщаться с мужчиной, но теперь сделать это будет сложно.