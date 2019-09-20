«На Пречистой в поле чисто». Что делали в день осеннего равноденствия на Руси
История Малой Пречистой
Рождество Пресвятой Богородицы относится к числу двунадесятых (главных в году) праздников для православных. О рождении Девы Марии известно немногое. По преданию, у благочестивой пары из Иерусалима долго не получилось родить детей. Пока Иоаким молился в пустыне о рождении первенца, к его жене Анне пришел ангел. Он рассказал, что о наследнице пары «будут говорить во всем мире». Через девять месяцев на свет появилась Мария.
Праздник в ее честь был установлен еще в IV веке. На Руси его также называли Малая Пречистая (Большую Пречистую отмечают в день Успения Богородицы), Оспожинки или Осенины.
Традиции 21 сентября
Крестьяне к этому времени обычно заканчивали полевые работы и 21 сентября отмечали сбор урожая. На Руси еще говорили: «На Пречистой в поле чисто». Иногда Малую Пречистую праздновали целую неделю. Люди устраивали песни, пляски, пиры, игры.
Ранним утром женщины выходили на берега водоемов с хлебом. Старшая держала каравай, а молодые пели песни и прославляли Богородицу. После хлеб делили на части. Каждая крестьянка уносила домой свой кусок и кормил им скот.
Также на Оспожники или Госпожники (в переводе с еврейского имя Богородицы означает госпожа) к молодым приходили родственники. Они смотрели, как живут новобрачные, и учили их уму-разуму.
Новоиспеченная хозяйка пекла пироги и накрывали стол для родителей. Главными угощениями были кренделя, калачи, караваи. По ним судили о кулинарных способностях жены.
Ее муж показывал родне хозяйство: погреба и амбары должны были быть заполнены урожаем, а инструменты и упряжь в порядке должны стоять в сараях.
Кроме того, это день называли Пасиковым или Луковым — от слов «пасека» и «лук». Несмотря на то, что основной сбор урожая был закончен, уборка лука продолжилась. А на пасеках пчел готовили к зимовке.
Приметы на Пречистую
Также на Пречистую приходится день осеннего равноденствия: 21 сентября — вторая встреча осени, в этот день следят за приметами. Если погода на Оспожники стояла хорошая, то и вся осень ожидалась теплой. Также верили, что увидеть росу на траве — к скорым заморозкам. Если 21 сентября дует ветер, то зима окажется не снежной. Если вечером на небе не видно звезд, то зимние месяцы будут холодными.
Именины 21 сентября
Именины 21 сентября справляют Георгий, Иван и Мария.