«На Пречистой в поле чисто». Что делали в день осеннего равноденствия на Руси

В последних числах сентября верующие отмечают большой праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Также 21 сентября называют Малой Пречистой или Оспожниками. Что в эту дату было принято делать много веков назад, какие традиции и обычаи существуют, рассказывает «360».

История Малой Пречистой

Рождество Пресвятой Богородицы относится к числу двунадесятых (главных в году) праздников для православных. О рождении Девы Марии известно немногое. По преданию, у благочестивой пары из Иерусалима долго не получилось родить детей. Пока Иоаким молился в пустыне о рождении первенца, к его жене Анне пришел ангел. Он рассказал, что о наследнице пары «будут говорить во всем мире». Через девять месяцев на свет появилась Мария.

Праздник в ее честь был установлен еще в IV веке. На Руси его также называли Малая Пречистая (Большую Пречистую отмечают в день Успения Богородицы), Оспожинки или Осенины.

Традиции 21 сентября

Крестьяне к этому времени обычно заканчивали полевые работы и 21 сентября отмечали сбор урожая. На Руси еще говорили: «На Пречистой в поле чисто». Иногда Малую Пречистую праздновали целую неделю. Люди устраивали песни, пляски, пиры, игры.

Ранним утром женщины выходили на берега водоемов с хлебом. Старшая держала каравай, а молодые пели песни и прославляли Богородицу. После хлеб делили на части. Каждая крестьянка уносила домой свой кусок и кормил им скот.

Также на Оспожники или Госпожники (в переводе с еврейского имя Богородицы означает госпожа) к молодым приходили родственники. Они смотрели, как живут новобрачные, и учили их уму-разуму.

Новоиспеченная хозяйка пекла пироги и накрывали стол для родителей. Главными угощениями были кренделя, калачи, караваи. По ним судили о кулинарных способностях жены.

Ее муж показывал родне хозяйство: погреба и амбары должны были быть заполнены урожаем, а инструменты и упряжь в порядке должны стоять в сараях.

Кроме того, это день называли Пасиковым или Луковым — от слов «пасека» и «лук». Несмотря на то, что основной сбор урожая был закончен, уборка лука продолжилась. А на пасеках пчел готовили к зимовке.

Приметы на Пречистую

Также на Пречистую приходится день осеннего равноденствия: 21 сентября — вторая встреча осени, в этот день следят за приметами. Если погода на Оспожники стояла хорошая, то и вся осень ожидалась теплой. Также верили, что увидеть росу на траве — к скорым заморозкам. Если 21 сентября дует ветер, то зима окажется не снежной. Если вечером на небе не видно звезд, то зимние месяцы будут холодными.

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Именины 21 сентября

Именины 21 сентября справляют Георгий, Иван и Мария.